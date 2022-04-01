ارتفاع درجات الجامعات العربية في تصنيفات كيو أس للجامعات العالمية حسب الموضوع في العام 2022

تأكيد المملكة العربية السعودية كقائد إقليمي في التعليم الجامعي، فيما حققت الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن أرقاما قياسية للمواضع المصنفة بالمقارنة مع السنوات السابقة.

لندن11 نيسان/أبريل، 2022/PRNewswire/ — يوفر الإصدار الثاني عشر من تصنيفات الجامعات العالمية كيو أس حسب الموضوع الذي جمعه محللو التعليم العالي العالمي في مؤسسة كيو أس كواكواريلي سيموندس، تحليلًا مقارنًا مستقلًا لـ 15,200 برنامج جامعي فردي تُدرس في 1543 جامعة في 88 موقعا عبر العالم غبر 51 تخصصا أكاديميا. وقد حققت الجامعتان الرائدتان في العالم، جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا القيادة في اثني عشر موضوعًا لكل منهما، فيما سجلت جامعة أكسفورد التفوق في ستة مواضيع.

وقد برزت 52 جامعة عربية في هذه الطبعة من التصنيف حيث تم تصنيف 324 برنامجا فيها في العام 2022 انخفض 42 برنامجا في التصنيف، وظلت 121 منها دون تغيير، وكانت 64 منها مواضيع جديدة.