‫احتلت حصة حجم شحن أجهزة تلفزيون هايسنس المرتبة الثانية على مستوى العالم، وحافظت على نموها لمدة 3 سنوات متتالية

تشينغداو، الصين، 30 أغسطس 2022 / PRNewswire / — وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة أبحاث السوق Omdia ، احتل تلفزيون Hisense المرتبة الثانية في حصة حجم الشحن على مستوى العالم في الربع الثاني من عام 2022، وهو التالي بعد شركة Samsung ؛ احتلت حصة الحجم العالمية وحصة الإيرادات العالمية من Hisense TV المرتبة الأولى بين العلامات التجارية الصينية، واستمرت في الصدارة.

بغض النظر، في ظل انهيار سوق التلفزيون، حافظت Hisense ، من خلال تقنيتها الرائعة ومنتجاتها عالية الجودة، على نمو مستمر في سوق التلفزيون العالمي. وفقًا لـ Omdia ، وصلت حصة حجم شحن Hisense TV إلى 12.1%، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم الشحن في الربع الثاني من عام 2022، واحتلت المرتبة الأولى بين العلامات التجارية الصينية في حصة الحجم العالمية وحصة الإيرادات العالمية، وتبرز باستمرار كشركة رائدة في صناعة التلفزيون. صناعة.

من المتوقع أن تتجاوز شحنات أجهزة التلفزيون العالمية من Hisense 20 مليون وحدة هذا العام

أدت زيادة الطلب على أجهزة التلفزيون واستخدامها أثناء الجائحة إلى زيادة احتمالية استبدال التلفزيون. مع زيادة الطلب في السوق على أجهزة التلفزيون، تستحوذ أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة من Hisense الآن على سوق الشاشات الكبيرة المتطورة.

أفادت Omdia أنه في الربع الثاني من عام 2022، حتى مع انخفاض الشحنات التلفزيونية العالمية بنسبة 11% على أساس ربع سنوي، استمرت شحنات أجهزة تلفزيون Hisense في الزيادة بنسبة 5% على أساس ربع سنوي مع زيادة 1.9 نقطة على أساس ربع سنوي في حصة حجم الشحن، لتصبح واحدة من العلامات التجارية التي تتمتع بأعلى معدل نمو عالميًا. الشحنات التليفزيونية والنمو المستدام لمدة 3 سنوات متتالية.

تتوقع Hisense أن تتجاوز شحناتها التلفزيونية العالمية 20 مليون وحدة في عام 2022، ستشكل الشحنات إلى سوق جمهورية الصين الشعبية 35% و 65% إلى الأسواق الخارجية.

عززت المنتجات الرائدة والتقنيات المتقدمة تكنولوجيا المؤسسة والقدرة التنافسية للمنتجات داخل السوق. لم يكن نجاح Hisense TV العالمي من قبيل الصدفة، ولكنه انعكاس لقوة Hisense التقنية وقدرتها على علامتها التجارية وابتكارها. نظرًا لاستمرار حصول أجهزة تلفزيون Hisense على مزيد من الاعتراف بالصناعة والمستهلكين في السوق العالمية، فقد ساهم في تسريع عملية العولمة في Hisense . في إطار مبادرة Hisense ، تشهد صناعة الشاشات الكبيرة والتلفزيون المتميز نموًا هائلاً على نطاق عالمي.

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