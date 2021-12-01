احتفالاً بالعام الجديد، ديفيد غيتا في حفل افتراضي مباشر من متحف اللوفر أبوظبي في ليلة رأس السنة

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الإمارات العربية المتحدة – أبوظبي، 20ديسمبر 2021: /PRNewswire/ — أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن تعاونه مع منسق الأغاني (الدي جيه) الشهير ديفيد غيتا في إنتاج ضخم يدعو إلى الوحدة ويحفّز الإلهام ويبعث الأمل حول العالميُبث افتراضياً ليلة رأس السنة.

وسيتمكن الجمهور من حول العالم من مشاهدة الحفل عبر الإنترنت في 1 يناير الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة (9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا و3 ظهراً بالتوقيت الشرقي للولايات الأمريكية المتحدة من يوم 31 ديسمبر 2021).

ويُقام الحفل على مسرح عائم تعانقه المياه التي تحيط بمتحف اللوفر أبوظبي بني خصيصاً لهذه المناسبة، ويشمل الحفل الموسيقى والعروض الضوئية، وعرض أعمال من مجموعة اللوفر أبوظبي الفنّية.

تجذب موسيقى ديفيد غيتا جمهوراً عالمياً من خلال رسائل الفرح والأمل والتفاؤل التي تبعثها، فهي تدعو إلى الوحدة التي تتخطى الثقافات والحواجز الجغرافية، في تجارب تتناغم بشكل مثالي مع قيم متحف اللوفر أبوظبي ورسالته باعتباره أول متحف عالمي في العالم العربي.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: “نحن متحمسون لرؤية ثمرة تعاوننا مع ديفيد غيتا، أيقونة الموسيقى العالمية، الذي اختار اللوفر أبوظبي ومقتنياته الفنية التي تجمع بين الثقافات لتقديم موسيقاه المبهرة للجميع من حول العالم. إن هذه الفعالية هي الأحدث في سلسلة الفعاليات الترفيهية والثقافية العالمية التي تنظمها أبوظبي تماشياً مع رؤيتها في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للفنون والثقافة والإبداع.”

أما الفنان العالميديفيد غيتا، فقال: “إن متحف اللوفر من أبرز المعالم في العالم، وأنا سعيد جداً بتقديم حفل في اللوفر أبوظبي ليلة رأس السنة، لاسيما بعد النجاح الذي حققه البث المباشر من باريس السنة الماضية. إنه لشرف لي أن أكون مدعواً إلى تقديم الموسيقى في المتحف، وأنا أعد الجمهور بعرض مذهل وكلّي حماس للتواصل معه والاحتفال برأس السنة. أعدكم بليلة حافلة!”

سيضم الحفل الذي يُقام على مسرح عائم على الماء أمام قبّة المتحف عرضاً ضوئياً يشمل أكثر من 500 مصباح حول المسرح إلى جانب إطلاق شعلة نارية بعلو 20 متراً في السماء بالتزامن مع الألحان الموسيقية.