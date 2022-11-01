‫اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين يقدم ستة إجراءات رئيسية لمؤتمر القمة المقبل للقادة

بالي، 31 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — اختتم وزير الصحة الإندونيسي بودي غونادي صديقين الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة العشرين في بالي، 28 أكتوبر 2022. ويأتي هذا الاجتماع تتويجًا لمناقشات مجموعة العشرين بشأن تعزيز الهيكل الصحي العالمي وتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والتصدي لها.

ورغم أن التوترات الجيوسياسية الحالية انعكست على نطاق واسع على مدى اجتماعات الأيام الثلاثة، فإن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تحافظ على التزامها القوي بالتصدي للتحديات الصحية العالمية وإيجاد حل مشترك. قال وزير الصحة بودي غونادي صادقين: “على الرغم من اختلافاتنا، اجتمعت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين للتحدث بنفس اللغة – لغة الإنسانية، لغة الصحة التي لا تعرف الحدود “.

وأصدر الاجتماع وثيقة تقنية ستقدم للنظر فيها خلال مؤتمر قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر. وسيتم تنفيذ ستة إجراءات رئيسية على النحو التالي:

وقد أدى المسار الصحي إلى تصميم وإطلاق صندوق مكافحة الأوبئة. سيواصل أعضاء مجموعة العشرين ويعمقون العمل المتوخى لفرقة العمل المشتركة المعنية بالشؤون المالية والصحة ( JFHTF ) ويدعون جميع بلدان مجموعة العشرين إلى البناء على الإنجاز الملموس الرئيسي لصندوق الأوبئة – المعروف سابقًا باسم صندوق الوساطة المالية ( FIF ) بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها بعد الانتهاء من تقييم ACT – A ، ينبغي أن تستمر بلدان مجموعة العشرين في قيادة تشكيل الكيانات والوظائف الخلف لضمان جاهزية الآليات للاستجابة للأوبئة المستقبلية تحت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، حققت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تقدمًا في المراقبة الجينومية، والتي من شأنها أن تمهد الطريق لاستمرار الاهتمام والتقدم كجزء حاسم من الوقاية من الوباء والتأهب والاستجابة زيادة التعاون العالمي للاستفادة من النجاحات التي حققتها نظم شهادات السفر القائمة مع المضي قدماً نحو التشغيل البيني لهذه النظم؛ إجراء تحليل للثغرات ورسم خرائط لشبكات البحث والتصنيع القائمة والناشئة، والتي يجب أن تمضي بها الرئاسة الهندية القادمة لمجموعة العشرين وتبرز إجراءات ملموسة من الأحداث الجانبية لجدول أعمال مجموعة العشرين في مجال الصحة، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة التمويل لمكافحة السل؛ والالتزام بتنفيذ مبادرة الصحة الواحدة؛ والدعوة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز التحسينات في القدرة على الوقاية من AMR والكشف عنها والاستجابة لها.

وستنقل إندونيسيا عصا رئاسة مجموعة العشرين إلى الهند، حيث سيواصل الأعضاء بشكل جماعي مناقشة ومتابعة الجهود الرامية إلى معالجة الهيكل الصحي العالمي وتعزيزه.