‫‫اجتماع هواوي السحابي يسهل حديث Shenzhou-14 Taikonaut مع الشباب الأفريقي

شنتشن، الصين، 9 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — شارك ثلاثة من رواد الفضاء الصينيين شنتشو-14 ( Taikonauts) ، الموجودين حاليًا في الفضاء، في حوار مع طلاب من العديد من البلدان الأفريقية عبر وصلة فيديو في 6 سبتمبر. خلف نجاح هذا الحدث الذي بث على الهواء مباشرة على مستوى العالم، كان الدعم الثابت الذي قدمه اجتماع هواوي السحابي، والذي يضمن اتصالًا سلسًا بالفيديو بين جميع المشاركين.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأفريقي. وكان هذا النشاط، الذي شاركت في استضافته بعثة الصين لدى الاتحاد الأفريقي ووكالة الفضاء الصينية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، أحد الأنشطة التي نُظمت للاحتفال بهذه المناسبة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها رواد التايكون حوارًا مباشرا مع المراهقين الأفارقة.

وأتيحت الفرصة لمراهقين من إثيوبيا والجزائر وجنوب أفريقيا والسنغال والصومال ومصر وناميبيا ونيجيريا لطرح أسئلة رواد Taikonauts . يقوم رواد Taikonauts تشين دونغ وليو يانغ وكاي شوزي حاليًا بمهمة في محطة تيانغونغ الفضائية، وأجابت الثلاثي على أسئلة حول الحياة في الفضاء والتجارب العلمية والنمو الذي شهدوه.

ضمنت الشبكة العالمية SparkRTC اتصالات فيديو عالية الدقة في الوقت الحقيقي مستقرة لكل من المشاركين في الاجتماع في الموقع وعبر الإنترنت في الصين والبلدان الأفريقية المذكورة أعلاه. سمحت الترجمة الفورية بين الصينية والإنجليزية والفرنسية للجميع بالتعبير عن أفكارهم بسهولة وفهم بعضهم البعض بشكل أفضل. كفلت وظائف التحكم في الاجتماعات المتنوعة سير الحدث بطريقة منظمة. قام فريق الضمان الشامل والخدمة العالمية المحترف من Huawei Cloud بتسهيل اتصالات الفيديو.

يضمن اجتماع هواوي السحابي وصولًا مستقرًا من أكثر من 170 دولة ومنطقة. ولديها سجل حافل من الظهور في أكثر من 500 مؤتمر دولي وكسب ثقة أكثر من 1.5 مليون عميل في كل من القطاعين الخاص والعام. يساعد حل الاجتماع السحابي الاحترافي المؤسسات على التحول إلى التكنولوجيا الرقمية وتحسين الكفاءة.

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