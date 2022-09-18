‫اجتازت XCA2600، وهي أكبر رافعة لجميع التضاريس في العالم من XCMG، أول اختبار رفع لها

شوزهو، الصين، 17 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — أكملت XCA2600 ، أكبر رافعة حمولة لجميع التضاريس في العالم طورتها XCMG ، بنجاح الاختبار الأول لرفع وزن يبلغ 173 طنًا، قبل تسليمها إلى مزرعة رياح في الصين الشهر المقبل.

تم تجهيز XCA2600 بثلاث تقنيات أساسية : ذراع الرافعة المرن عالي الأداء، والرفع الفائق والتعليق المستقل. بالإضافة إلى رفع وزن يبلغ 173 طنًا، يمكن أن يصل ارتفاع XCA2600 إلى 160 مترًا، وهو أعلى بنسبة 20 بالمائة من المنتجات من نفس الفئة ويغطي 90 بالمائة من تركيبات توربينات الرياح في جميع أنحاء الصين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النموذج هو أيضًا أول رافعة في العالم يتم تجهيزها بهيكل ذي 10 محاور، ويمكن تبديلها مع XCC2600 ، وهي أكبر رافعة مجنزرة تلسكوبية ذات حمولة في العالم. هيكل XCA2600 أقصر بمقدار 50 سم من متوسط الصناعة، في حين أن الحد الأدنى للخلوص الأرضي أعلى بمقدار 200 مم، مما يسمح بمرونة تشغيلية أفضل. فيما يتعلق بالرفع الفائق والشد، فإن ذراع الرافعة XCA2600 المطور حديثًا يتميز بالتحكم النشط وتقنيات الرفع للتنبؤ بالمخاطر لضمان التشغيل السريع والآمن. يضمن هيكلها الذي يبلغ عرضه 3.5 مترًا، إلى جانب نظام التعليق المستقل الحاصل على براءة اختراع والمحور المباشر، استقرار السيارة.

بالإضافة إلى القدرات الوظيفية والأداء الرائدة في الصناعة، فإن النموذج الجديد أكثر كفاءة لمشاريع تركيب توربينات الرياح الرئيسية من خلال تكييفه مع الاحتياجات المحددة لبيئات وسيناريوهات البناء المختلفة.

قال شان زينغهاي، كبير المهندسين في XCMG Crane : “قد يكون من الصعب على الرافعات الكبيرة أن تحقق توازنًا ناجحًا بين تحقيق قدرة رفع رائعة والتنقل بسهولة، خاصة لمن يحتاجون إلى تركيب توربينات الرياح على ارتفاع 160 مترًا”. “لتحقيق ذلك يتطلب الابتكار التكنولوجي والتفاني في خدمة العملاء والعلو، وإمكانية الوصول واحتياجات السلامة.”

حققت XCMG تقدمًا كبيرًا في تطوير الرافعات ذات الحمولة الكبيرة لجميع التضاريس في العقد الماضي، من 800 طن قبل عشر سنوات إلى 2600 طن اليوم. باعت الشركة حاليًا ما مجموعه 126 وحدة من الرافعات ذات العجلات الفائقة التي تزيد حمولتها عن 1200 طن، والتي قامت بتركيب أكثر من 15000 من توربينات الرياح.

حول شركة XCMG

XCMG هي شركة تصنيع آلات ثقيلة متعددة الجنسيات لها تاريخ يمتد إلى 79 عامًا. تحتل حاليًا المرتبة الثالثة في صناعة آلات البناء في العالم، حيث تصدر إلى أكثر من 191 دولة ومنطقة حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.xcmg.com

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