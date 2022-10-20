‫”إي دي إس إس” تسرّع وتيرة إستراتيجية نموها التحولي وتدخل شراكة مع “كيه إكس” الرائدة في تحليل البيانات 

شركة الخدمات المالية الرائدة تستثمر بزخم قوي لتعزيز بنيتها التحتية لتحليل البيانات

أبوظبي، الإمارات،, 20 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — أعلنت “إي دي إس إس”، شركة الخدمات المالية الرائدة التي تتخذ من أبوظبي ولندن مقراً لها، عن إبرام اتفاقية مع “كيه إكس”، الرائدة في تحليل البيانات في الوقت الفعلي، بهدف زيادة كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع إستراتيجية النمو التحولي التي أطلقتها الشركة، ودعم جهودها الرامية إلى زيادة فرص وصول العملاء إلى السيولة ومجموعة أوسع من الأدوات المالية.

وتُعد “إي دي إس إس” إحدى أكبر منصات تداول عقود الفروقات في منطقة الشرق الأوسط، وتعكف على إجراء استثمارات كبيرة وإبرام شراكات مثمرة مع كبار مزودي التكنولوجيا بهدف تطوير منهجية استثمارية قائمة على تحليل بيانات، ومنصات تداول متعددة الأصول. وقد ساهم اعتماد “إي دي إس إس” على “كيه إكس” التكنولوجيا المبنية على kdb+ ( قاعدة بيانات السلاسل الزمنية التي صُنّفت بشكل مستقل على أنها الأسرع في العالم) في تمكين الشركة من أتمتة وتوحيد إمكاناتها بشكل أفضل فيما يتعلق بإدارة المخاطر، مما يقلل هوامش الخطأ ويعزز سرعة تنفيذ التداولات. في هذا السياق، تساعد “كيه إكس” شركة “إي دي إس إس” من الجمع بين تدفق بيانات الوقت الفعلي والبيانات التاريخية عبر قطاعات واسعة لاتخاذ قرارات فائقة السرعة وقابلة للتنفيذ بناءً على تحليل المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، ساهم التصميم البصري المتميز ولوحة المعلومات سهلة الاستعمال لـ “كيه إكس” في زيادة قدرة “إي دي إس إس” على معالجة كميات كبيرة من البيانات بالسرعة المطلوبة من دون المساومة على دقة المعلومات وجودتها بالمستوى الذي تتطلبه شركات الخدمات المالية.

وتعليقاً على الشراكة، قال كريس ديل، الرئيس المشارك للتداول الكمي في “إي دي إس إس” : “نقوم بتسعير أكثر من 2,700 أداة مالية مختلفة، وهو ما يعادل حوالي مليار مؤشر لحركة السعر من بيانات السوق . و استجابةً لأي تغيير غير متوقع في السوق، نحتاج إلى تحليل كمية هائلة من البيانات المتنقلة والتاريخية بشكل فوري. تمنحنا الشراكة مع ‘كيه إكس’ أفضلية اتخاذ قرارات فورية مدروسة على نحول أفضل، وتحسين خدماتنا لعملائنا الأفراد وشركائنا من المؤسسات، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات عبر جميع مستويات الشركة. نحن سعداء بعلاقة الشراكة المهمة والإستراتيجية مع ‘كيه إكس’ بينما نواصل مسيرة تحول الشركة نحو تقديم خدمات قائمة على البيانات”.

وأضاف نيكوس تسوسكونوغلو، الرئيس المشارك للتداول الكمي في “إي دي إس إس” : “إن الارتقاء المستمر بمستوى جودة بياناتنا وتسليمها بشكل أسرع يتيح لنا تحقيق الاستفادة الفورية من كمية هائلة من البيانات، ويُعد ذلك أمراً مهماً في مسيرة تسريع تحولنا إلى منصة تعتمد بشكل أكبر على البيانات. ستدعم المنظومة الجديدة للبيانات التي نبنيها عملياتنا الداخلية، وستواصل تعزيز مرونة الشركة وسط ظروف الأسواق سريعة التغير. سنعمل من خلال شراكتنا مع ‘كيه إكس’ على تسخير البيانات بكفاءة أكبر عبر جميع مستويات الشركة، وسنوفر لعملائنا تجربة أكثر سلاسة، وأسعاراً تنافسية، ومنتجات وخدمة عملاء أفضل”.

ومن جانبه، قال ريتش كيل، الرئيس العالمي لحلول العملات الأجنبية في “كيه إكس”: “تعمل الأسواق المالية في هامش زمني ضئيل يمثل أجزاءً من الثانية. لذلك، أصبح الوصول السريع والتحليلات المعمّقة للبيانات أمراً ملحّاً للشركات في جميع أنحاء القطاع. يسعدنا أن نعزز علاقة الشراكة طويلة الأمد مع ‘إي دي إس إس’ من خلال دعمنا لإستراتيجية النمو التحولي الخاصة بها، ومنحها المزيد من خيارات الوصول إلى البيانات والتحليلات على مستوى القطاع وتقديم قيمة أكبر للعملاء”.

لمحة عن “إي دي إس إس”

تأسست “إي دي إس إس” في عام 2011 بناءً على رؤية طموحة لشركة خدمات مالية عالمية تقدم منتجات وخدمات على أعلى مستوى من الجودة. ونجحت من خلال الاستثمارات الواسعة في ابتكار تكنولوجيا خاصة للتداول مُتعدد الأصول، ما أتاح لها الوصول إلى السيولة والأدوات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية. وأرست مكانة رائدة لنفسها في قطاع الأعمال التجارية العالمية من خلال الاستثمار في تطوير فرق عمل عالية الخبرة الكفاءة. تخضع إي دي إس إس للرقابة والتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة مراقبة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة .

لمزيد من المعلومات حول “إي دي إس إس” يرجى زيارة adss.com .

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محمود قاسم

برنزويك بالنيابة عن إي دي إس إس

البريد الالكتروني: ADSS@brunswickgroup.com

لمحة عن “كيه إكس”

تُعد “كيه إكس” تقنية رائدة متخصصة في تحليل البيانات في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات بناءً على المعلومات، وتنضوي تحت جناح “اف دي تكنولوجيز بي ال سي”، وهي مجموعة من الشركات المعتمدة على البيانات التي تُولي عوامل مثل البصيرة والإدراك المتأخر والعِلم أهمية جوهرية في مساعدة المؤسسات على أداء عملها على الوجه التام. وتعد كيه إكس، منصة تحليل البيانات التي صُنّفت بشكل مستقل على أنها الأسرع في العالم، المنصة الرائدة في مجالها والتي تتميز بذكاء تشغيلي وتحليل بيانات متدفقة وذاكرة حوسبية عالية الأداء. وتقدم المنصة أفضل حلول الأداء الممكن بمرونة فريدة ما يجعلها قادرة على تحليل كمية ضخمة من البيانات عبر العديد من القطاعات. تعمل المجموعة في 14 فرعاً في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وتوظّف أكثر من 3000 شخص حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.kx.com أو التواصل عبر pr@kx.com .

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