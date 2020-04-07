إيكولوج إنترناشيونال وديسوليناتور توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتقديم حل مبتكر يتيح إنتاج مياه عالية الجودة و – قليلة التكلفة باستخدام الطاقة الشمسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 أبريل / نيسان، 2020 /PRNewswire/ — وقعت شركة إيكولوج إنترناشيونال “ECOLOG International“، المزود العالمي الرائد في الخدمات المتكاملة، والتقنيات، والحلول البيئية، وخدمات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والخدمات الهندسية والإنشاءات، وشركة ديسوليناتور المحدودة “DESOLENATOR B.V.“، الشركة الهولندية المتخصصة في تقنيات تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، اتفاقية شراكة استراتيجية لإعداد وتنفيذ حل مبتكر من خلال استخدام الموارد الطبيعية – أشعة الشمس ومياه البحر – و ذألك بتنقية المياه دون الحاجة إلى عمليات ترشيح، أو مواد كيميائية، أو وقود.

وفي الوقت الحالي، أبرزت أزمة فيروس كورونا “COVID-19” أهمية إتاحة موارد المياه الموثوقة في جميع جوانب الحياة، سواء كانت لأغراض طبية، او حتى لتوفير مقومات الصحة بما في ذلك مجرد غسل اليدين.

قرابة 40% من سكان العالم يعانون من نقص المياه، وهو بمثابة رقم يبعث على القلق ومن المحتمل أن يتنامى جراء التغير المناخي، والتوسع الحضري، ونمو السكان. وبينما يتعامل العالم مع التأثير الجماعي لجائحة مثل فيروس كورونا “COVID-19“، تتنامى الحاجة إلى التصدي للتحديات الأكثر إلحاحًا الخاصة بالمياه والمناخ.

وبينما تتزايد الاحتياجات لتحلية مياه البحر، لم تتح من قبل أية تقنيات لتقليل الاعتماد على مشتقات البترول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتوفير أداء فعال وموثوق في المناطق النائية. ومن خلال الاستفادة بالطاقة الشمسية على نحو أكثر فعالية، ومع تصميم حائز على براءة اختراع، يستطيع الحل الخاص بنا تحويل مياه البحر إلى مياه شرب عالية الجودة على نطاق واسع، وبتكلفة لا تتجاوز دولار واحد للمتر المكعب.

التعاون الاستراتيجي سيتيح الفرصة لشركة إيكولوج لتوفير خدمات معالجة مياه الشرب للمجتمعات، والقطاع الصناعي، وتوفير مياه الشرب في اكثر الأماكن والحالات المستعصية.

تعليقا على الاتفاقية، صرح علي فيزفاي “Ali Vezvaei” الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكولوج إنترناشيونال، قائلاً: “تعزيز قدراتنا للوصول إلى مصادر المياه النظيفة وزهيدة التكلفة تمنحنا القدرة على التغلب على التحديات التي سيواجهها البشرية. وتحسن الشراكة مع ديسوليناتور من قدرتنا على خدمة المجتمعات، والمدن، والصناعات وقيادتهم إلى التكيف مع التغيرات المائية على نطاق واسع”.

ومن جانبه، أضاف ويليام يانسن “William Janssen“، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديسوليناتور، قائلاً: “نستهدف في ديسوليناتور تغيير الوضع الراهن لنحو مليار شخص يحرمون من المياه النظيفة في الوقت الراهن. وسيتيح لنا التعاون مع إيكولوج تحقيق هذه الرؤية على نحو أكثر سرعة وعلى النطاق العالمي.

وبدوره، أشار أليكسي ليفين “Alexei Levene“، الشريك المؤسس بشركة ديسوليناتور، قائلاً: “في عهد يشهد أزمة دولية، لم تكن التقنيات المستدامة التي تفيد الإنسان والكوكب أقوى مما هي عليه الآن. ويسعدنا أن نبدأ رحلتنا مع إيكولوج وإحداث تأثير إيجابي”.