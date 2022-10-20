‫‫إيطاليا: مطار ليوناردو دافنشي روما يمثل الأول من نوعه في أوروبا مع إطلاق مركز الابتكار، وهو مفهوم جديد لمسرع الأعمال، بحضور أليساندرو بينيتون، رئيس مجلس إدارة Edizione

حائز مطار روما على لقب أفضل مطار في أوروبا لعام 2021 من قبل مجلس المطارات الدولي للمرة الخامسة على التوالي.

وستتمكن الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم من تطوير مشاريع ونماذج أولية مباشرة في مباني المطار، والعمل جنبًا إلى جنب مع خبراء المطار والمسافرين.

وشاركت حوالي 100 شركة ناشئة في الدعوة الأولى لتقديم الأفكار، مع اختيار 10 شركات وإضافة 3 شركات مبتكرة أخرى من قبل ADR . معظم الشركات الناشئة تحت الـ 30.

ومن بين شركاء المشروع شركة Plug and Play ، وهي واحدة من أكبر المستثمرين في المراحل المبكرة في وادي السيليكون و PWC و LVenture Group .

روما, 20 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — تم تقديم جميع مشاريع الشركات الناشئة في 17 أكتوبر الماضي خلال الافتتاح الرسمي لمركز الابتكار، الذي استضاف نقاشا حول موضوع الابتكار بحضور الشركات الناشئة، برئاسة رئيس مجلس إدارة Edizione ، أليساندرو بينيتون، جنبًا إلى جنب مع المدير العام، الرئيس المشارك لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة Plug and Play، أوميد مهرينفار، وكيارا بياتشينزا، عالمة، علوم محطة الفضاء الدولية وتخطيط الاستخدام في وكالة الفضاء الأوروبية. وحضر هذا الحدث أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Edizione، إنريكو لاغي، رئيس Atlantia ، مجلس إدارة وجيامبييرو ماسولو، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Aeroporti di Roma ، كلاوديو دي فينسنتي وماركو ترونكوني.

“يمثل مركز الابتكار التابع لشركة ADR نهجًا جديدًا ومفتوحًا للطريقة التي تعتزم بها مجموعتنا تقديم التوجيه الاستراتيجي للمستثمرين، والاستثمار بشكل كبير في الابتكار والاستدامة، وقبل كل شيء، توفير فرص لأي شخص لديه أفكار ومشاريع وعلى استعداد لتحمل المخاطرة. إن مشاهدة الشباب، من كل من إيطاليا وأجزاء أخرى من العالم، وهم يعملون مع شركاتهم الناشئة في قلب مطار فيوميتشينو، والتفاعل مع المسافرين والتحدث إلى خبراء المطار، يعطي مؤشرًا واضحًا على كيفية بناء المستقبل من خلال رعاية مهارات جديدة ومن خلال التعرض لمجموعة واسعة من المعارف والخبرات. قال رئيس مجلس إدارة Edizione ، أليساندرو بينيتون، “هذه هي الطريقة التي نريد بها بناء “صنع في إيطاليا” جديدة، من خلال العمل عن كثب مع جميع شركائنا، مما يجعل بلدنا أكثر جاذبية للمواهب الشابة وخلق وظائف جديدة من خلال الاستثمار وتدويل معرفتنا” (انظر إلى الفيديو).

في مركز الابتكار هناك روبوت يوصل الأطعمة والمشروبات للمسافرين في أي مكان في المطار وآخر، مدعوم بالطاقة الشمسية، يتحرك بشكل مستقل لتنظيف مباني المطار أثناء سيره، وبمجرد الراحة، يتحول إلى مقعد مريح للجلوس عليه. ثمّ يوجد كرسي متحرك ذاتي القيادة قادر على نقل المسافرين ذوي القدرة المحدودة على الحركة من مدخل المبنى إلى بوابتهم وهناك أيضًا حلول جديدة وغير مختبرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل عمليات الفحص الأمني ومناولة الأمتعة أسرع وأكثر كفاءة، وغيرها من الحلول التي تجعل عمليات تحويل الطائرات أكثر استدامة، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. هذه ليست سوى عدد قليل من المشاريع التي طورتها الشركات الناشئة الإيطالية والدولية العاملة في مركز الابتكار الواقع داخل مطار ليوناردو دافنشي، وهي مبادرة أطلقها Aeroporti di Roma كجزء من استراتيجيتها للابتكار المفتوح لخدمات وعمليات المطار.

ويعد مركز الابتكار، الفريد من نوعه في أوروبا، مجرد مسرع أعمال، يركز على تطوير حلول مبتكرة للمطارات، ويقع في منشأة تبلغ مساحتها 650 مترًا مربعًا في وسط المبنى رقم 1 في المطار رقم واحد في البلاد.

معلومات: باتريزيا مارين

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