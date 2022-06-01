إيزي ماركتس تم تتويجها وسيط الفوركس الأكثر ثقة في الشرق الأوسط

ليماسول، قبرص, 12 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — حصلت إيزي ماركتس ، الوسيط الرائد في مجال التداول ، على جائزة وسيط الفوركس الأكثر ثقة في الشرق الأوسط وأفضل وسيط فوركس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 في حفل توزيع جوائز معرض مصر المالي 2022. يتم الحكم على الفائزين بهذه الجوائز بناءً على مجموعة من المعايير ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مجموعة منصات التداول المعروضة وجودة تنفيذ الأوامر وظروف التداول وخدمة العملاء.

علق صن يو ، رئيس المبيعات والاحتفاظ في إيزي ماركتس قائلاً:

“نحن سعداء للفوز بهذه الجوائز المرموقة. يعمل جميع موظفينا في إيزي ماركتس بلا كلل لضمان حصول عملائنا في الشرق الأوسط وحول العالم على أفضل تجربة عند التداول معنا. إن التزامنا بتوفير منصات تداول استثنائية وأفضل شروط تداول وخدمة عملاء من الدرجة الأولى يميزنا عن الوسطاء الآخرين ، ولهذا نتمتع بسمعة ممتازة في هذه الصناعة. لذلك ، يسعدنا أن نرى أن الفريق المنظم لمعرض مصر المالي قد اعترف بجهودنا وقدم لنا هذه الجوائز “.

عن إيزي ماركتس

إيزي ماركتس هي وسيط عالمي حائز على جوائز مع وصول كامل للأسواق ومنصات تداول مبتكرة والإلتزام بالتداول السهل. تعمل إيزي ماركتس دون انقطاع منذ عام 2001 ، وتقدم تداول العقود مقابل الفروقات لمئات الآلاف من المتداولين. بالإضافة إلى الأمان الذي يوفره الإشراف التنظيمي ، تقدم إيزي ماركتس للمتداولين لديها أدوات وشروطاً فريدة تماماً لإدارة المخاطر للمساعدة في إدارة المخاطر عند التداول معنا. يتضمن ذلك وقف الخسارة المضمون المجاني ، التداول البسيط ، تجميد السعر – وإحدى أدواتنا الأكثر ابتكاراً: ميزة إلغاء الصفقة التي تتيح للمتداولين إلغاء التداولات الخاسرة خلال 1 أو 3 أو 6 ساعات مقابل رسوم رمزية. يتمتع عملاء إيزي ماركتس أيضاً بإمكانية الوصول إلى أسواق متعددة ، بما في ذلك العملات والمعادن النفيسة والصناعية والطاقة والسلع الزراعية والعملات الرقمية والمؤشرات والأسهم.