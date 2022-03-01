إنفينوكس تطلق حلاً عالميًا شاملاً لتداول العملات المشفرة

توفر إنفينوكس الآن تداولًا فوريًا أفضل للعملات المشفرة، متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بدون رسوم إيداع أو سحب – كل ذلك في منصة واحدة

ناسو، جزر الباهاما،17 مارس / آذار 2022/PRNewswire/ — أطلقت شركة إنفينوكس ‎(INFINOX)، المتخصصة في تقديم حلول التداول العالمية، رسميًا حل تداول للعملات المشفرة شاملاً على منصتها. وسيكون الحل متاحًا في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وسيسمح للمستخدمين بتداول العقود مقابل الفروقات المشفرة بسلاسة.

من خلال تداول العملات المشفرة على منصة إنفينوكس، يمكن للمتداولين الآن التداول في كل من الاتجاه الصعودي لأسعار الأسهم وأي أعطال في أسواق العملات المشفرة العالمية، من خلال استراتيجيات تداول مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة التي تم إطلاقها حديثًا متوفرة بدون رسوم إيداع أو سحب.

إن حل تداول العملات المشفرة من إنفينوكس متاح لمتداولي التجزئة والمحترفين، كل ذلك على منصة واحدة. ويوفر الحل للمتداولين إمكانيات تشمل:

شراء وبيع العملات المشفرة على الفور

الاستفادة من تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

التحوط من المخاطر من خلال المراكز الطويلة والقصيرة

من خلال المراكز الطويلة والقصيرة التمتع بمزايا السيولة للدخول والخروج السريع

عدم دفع أي رسوم على الإيداع أو السحب

على الإيداع أو السحب تداول العملات المشفرة من خلال منصة منظمة

نَسخ استراتيجيات عملات التشفير التي أثبتت جدواها من خلال IX Social ، وهو تطبيق مجتمع تداول نسخ آلي

، وهو تطبيق مجتمع الوصول إلى بعض العملات الأكثر شهرة

تم طرح ما مجموعه 18 عملة مشفرة جديدة على منصة إنفينوكس. ويتضمن ذلك العملات المشفرة الشائعة مثل Bitcoin (BTC/USD) و Ethereum (ETH/USD) ، و altcoins مثل Cardano (ADA/USD) ، وعملات meme مثل Dogecoin (DOG/USD).

وصرَح سام تشاني، رئيس المبيعات في إنفينوكس: «لا يمكن إنكار موجة التشفير السائدة هنا. ولكن من منظور الصناعة، هناك الكثير مما يجب القيام به للتأكد من أن منتجات تداول العملات الرقمية المشفرة يمكن الوصول إليها عالميًا وبدون رسوم باهظة. وهذا ما نلتزم بتحقيقه».

وأضاف «من خلال خبرتنا التي تزيد عن 10 سنوات بصفتنا وسيطًا للفوركس والعقود مقابل الفروقات ‎(CFD)، وتفانينا لخدمة العملاء رفيعي المستوى، يضمن أحدث حل للعملات المشفرة لدينا إمكانية وصول المتداولين إلى هذا السوق سريع النمو، وتداول أزواج العملات المشفرة التي يختارونها»

نبذة عن إنفينوكس

إنفينوكس هي شركة عالمية متخصصة في تقديم حلول التداول عبر الإنترنت تعمل في 15 دولة. وتهدف الشركة التي تأسست في عام 2009 إلى تزويد المستثمرين بسبل للتبادل على مستوى عالمي. ويتمتع آلاف العملاء في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وخارجها بمجموعة كاملة من فئات الأصول، من الفوركس إلى الأسهم، والآن العملات المشفرة.

تقوم أعمال الشركة على النزاهة والثقة، وتوفر للعملاء الوصول إلى مجموعة من أدوات معلومات السوق بالإضافة إلى المنتجات ذات الطبيعة الدينامية ومعايير التداول التنافسية وخدمة العملاء المتميزة التي تخصص موظف لكل عميل.