إندونيسيا نحو مركز الاقتصاد الشرعي العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 نوفمبر 2022 / PRNewswire / – أكد PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) التزام إندونيسيا بأن تصبح واحدة من مراكز التمويل الإسلامي في العالم، من خلال تقديم أربعة برامج لتعزيز هذا النظام البيئي في إندونيسيا وخارجها.

وقد قاد إيريك ثوهير، وزير المؤسسات المملوكة للدولة، الوزارات في إعداد أربعة برامج بارزة لتشكيل هذا النظام الإيكولوجي. أولًا، تطوير سوق صناعة الحلال داخل البلاد وخارجها. والثاني هو تطوير الصناعة المالية الشرعية. ثالثًا، الاستثمار الودي الذي يشمل أصحاب المشاريع المحليين. والرابع، النمو المستمر للاقتصاد الشرعي في المناطق الريفية.

واعترافًا بإمكانات الاقتصاد الشرعي الإندونيسي، أعرب الوزير توهير عن رغبته في ألا يكون الإندونيسيون مستهلكين للسلع الحلال المستوردة فحسب، بل أيضًا منتجين. “ينبغي أن نكون المنتجين واللاعبين العالميين. ومع ذلك، سيكون ذلك مستحيلًا إذا لم يكن لدينا نظام مالي شرعي قوي”.

وفقًا لتقرير المؤشر الصادر عن حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي، أظهرت إندونيسيا باستمرار نموًا كبيرًا. في عام 2019، كانت البلاد واحدة من أفضل 10 دول في الاقتصاد الشرعي في العالم. في عام 2020، تم رفع هذه الرتبة، مما وضع إندونيسيا في أعلى خمسة.

أسس ثهير عقد البنك الشرعي للدولة، بنك الشريعة الإندونيسية ( BSI ). BSI هي نتيجة اندماج 3 بنوك شرعية هم BNI Sharia و BRI Sharia و Bank Sharia Mandiri الذي تم افتتاحه في 1 فبراير 2021. BSI هو أكبر بنك إسلامي وسابع أكبر بنك في إندونيسيا.

وقال نائب رئيس جمهورية إندونيسيا معروف أمين، إن BSI يجب أن يكون قادر على جعل إندونيسيا مركزًا لصناعة الشريعة والنظام البيئي الحلال في العالم. “نأمل ألا يقوم BSI بهذا الدور على المستوى الوطني فحسب، بل على المستوى العالمي أيضًا. وعلى نحو مماثل، فإن البنوك الإسلامية الآن لا تلعب في حمام سباحة صغير فحسب، بل إنها قادرة على السباحة في المحيط الواسع”.

وأعلنت هيري غوناردي، مديرة مبادرة أمن الحدود، التزام المصرف بتقديم الدعم الكامل لجميع المبادرات الرامية إلى تعزيز النظام الإيكولوجي تحقيقًا لهدف أن يصبح مركز الثقل للاقتصاد الشرعي في العالم. وقال إن BSI طورت باستمرار النظام البيئي المالي للشريعة الإسلامية في البلاد.

وأضاف جاناردي: “إندونيسيا لديها إمكانات كبيرة في الصناعة الحلال”. ويدعم ذلك حقيقة أن أكثر من 229 مليون من سكانها مسلمون، أي ما يعادل 87.2% من إجمالي سكان البلاد. تتمتع صناعة الأغذية الحلال بإمكانات تصل إلى 164.76 مليار دولار أمريكي. يمكن العثور على المزيد من الإمكانات في الملابس مع 20 مليار دولار أمريكي، ووسائل الإعلام الحلال 9،52 مليار دولار أمريكي، والسياحة الحلال 10،48 مليار دولار أمريكي، والصناعة الصحية 4،76 مليار دولار أمريكي، ومستحضرات التجميل الحلال والحج والعمرة 3،81 مليار دولار أمريكي. الشركات الشرعية الأخرى، مثل الاستثمار، لديها إمكانات حوالي 122.65 مليار دولار أمريكي.

كما بدأ BSI تغلغل أعماله في السوق العالمية. واحدة منها في الشرق الأوسط بما يتماشى مع التعاون مع التكتلات الدولية والشركات الناشئة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثل أيضًا توسع أكبر بنك إسلامي في إندونيسيا على الساحة العالمية. كانت هذه الخطوة تسريعًا لأخذ BSI في الاعتبار في المجتمع الدولي من خلال زيادة القدرات والقدرة التنافسية والسمعة. يسمح وجود شبكات الأعمال الخارجية لـ BSI بالتفاعل مباشرة مع المكونات المهمة للصناعة المصرفية العالمية.

يأمل جوناردي أن تكون BSI أقرب إلى المستثمرين العالميين حتى تتمكن الشركة من المساهمة بشكل أكبر في دعم برامج حكومة جمهورية إندونيسيا، سواء في تمويل البنية التحتية ومشاريع التنمية من خلال إصدار الصكوك العالمية وكذلك دعم تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية.

حافظت BSI على أدائها الإيجابي في الربع الثالث من عام 2022، محققة 218.36 مليون دولار أمريكي من الأرباح الصافية، ونمت بنسبة 42% (سنويًا). كما تم دعم هذا الأداء من خلال الثقة العامة، والتي أثبتت بزيادة 11.86% من أموال الطرف الثالث التي بلغت 16,68 مليار دولار أمريكي.

كما نما الجانب التمويلي بشكل كبير. سجل تمويل BSI ككل 13,59 مليار دولار أمريكي، ونما بنسبة 22.35%. حسب القطاعات، ساهم التمويل الأصغر بنسبة 37.32%. ونما التمويل الاستهلاكي بنسبة 25.26%، والتمويل بالجملة بنسبة 21.79%، وتمويل البطاقات بنسبة 35.81%، وكذلك الرهن الذهبي بنسبة نمو بلغت 30.15%. بالإضافة إلى ذلك، كان صافي صافي صافي صافي صافي الربح 0.43% فقط.

كما انعكس الأداء القوي والصحي من خلال نمو الأصول بنسبة 11.53%. كما سعت BSI جاهدة لتحقيق كفاءة التكلفة، كما يتضح من نسبة BOPO أفضل بنسبة 74.02%. حتى سبتمبر 2022، كان هناك بالفعل 4.44 مليون مستخدم لـ BSI Mobile ، يرتفع بنسبة 43% سنويًا. استنادًا إلى ملفات تعريف العملاء في BSI ، تحول ما يصل إلى 97% إلى القناة الإلكترونية للأنشطة المصرفية. بلغت المعاملات التراكمية لشركة BSI Mobile 187.20 مليون معاملة.

بلغ التمويل المستدام 3.47 مليار دولار أمريكي أو 25.54% من إجمالي تمويل BSI . وأضاف جوناردي أن “تعزيز التمويل المستدام هو أحد التزاماتنا كجزء من مسؤولياتنا الاجتماعية والبيئية في مختلف مناطق هذا البلد بالإضافة إلى دعم رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين”.