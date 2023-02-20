‫إنجوت بروكرز تُرحّب باثنين من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم كسفيرين لعلامتها التجارية

يسر شركة انغوت للوساطة المالية ذ.م.م. (إنجوت بروكرز) – وهي شركة وساطة مالية منظّمة ومرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية – الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة بينها وبين اثنين من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم وهما: رافاييل فاران وتياجو سيلفا، ليُصبحا بذلك سفيرين لعلامتها التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة الشركة على المستوى الإقليمي والدولي، وتمكينها من الوصول إلى نسبة أكبر من الأفراد – خاصة فئة الشباب – مهما تنوّعت خبراتهم في مجال التداول والاستثمار وذلك لمساعدتهم على رسم مستقبلهم المالي من منظور جديد. وبموجب هذه الشراكة؛ سيقوم سفيرا إنجوت بروكرز بالترويج لخدمات التداول والاستثمار التي تُقدّمها الشركة، والتفاعل مع متابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي من خلال الأنشطة والمسابقات التي ستُعلن عنها الشركة.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للشركة، علي شبيب: “يُسعدنا أن نُرّحب برافاييل فاران وتياجو سيلفا كسفيرين لعلامتنا التجارية. إن أخلاقهم وقيمهم ودوافعهم تتماشى تماماً مع أهدافنا وقيمنا ورؤيتنا، ونحن على ثقة بأن الخطط والحملات الإعلانية التي سنقوم بها بالتعاون معهما خلال الفترة القادمة ستكون مصدر إلهام وتشجيع لعملائنا”.

أما رافاييل فاران فقال: “أنا متحمس جداً لشراكتي مع إنجوت بروكرز، وأشعر بالسعادة بالعمل معها خاصة وأنها تهدف إلى إحداث ثورة في قطاع التداول والاستثمار. وأرى بأن هذه الشراكة مهمة جداً لأنها تعكس مدى أهمية اكتساب المعرفة والثقافة المالية بالنسبة للجميع. وإنه لأمرٌ رائع أن تكون شريكاً مع شركة حريصة جداً على المساهمة في تثقيف الجمهور حول هذا المجال”.

وبشأن هذه الشراكة فقد قال تياجو سيلفا: “أنا سعيد جداً بهذه الشراكة مع إنجوت بروكرز؛ فهي تستخدم كرة القدم كمنصة لإيصال أهمية نشر المعرفة والثقافة المالية بين كل الأفراد، خاصة وأنها تُساعدهم على إدارة أموالهم واستثمارها بشكل مدروس وبالتالي تمكينهم من تحقيق أهدافهم المالية؛ وهو أمر أدعمه بفخر كبير”.

انغوت للوساطة المالية ذ.م.م. هي شركة وساطة مالية منظمة ومرخصة تقدم للعميل فرص تداول متميزة عبر تزويده بمجموعة متنوعة من الأدوات المالية – تتمثل في السلع والأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والفوركس وغيرها – من خلال منصة التداول الأكثر شيوعاً في العالم وهي ميتاتريدر 5. وتضمن لك تجربة تداول فريدة من نوعها من خلال البيئة التنافسية التي توفرها وخدماتها المميزة التي تقدمها.

لمعرفة المزيد عن الشركة، الرجاء زيارة موقعها الإلكتروني www.ingotbrokers.com.jo، أو الاتصال على الرقم 0096265885260، أو يمكنك زيارة مكاتب الشركة في أم أذينة، 5 شارع سعيد أبو جابر، عمّان، الأردن.

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