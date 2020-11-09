إم آند جي تكشف عن مركز التصميم الإسرائيلي في معرض الاستيراد الدولي الصيني

تعلن شركة الأدوات المكتبية العملاقة إم آند جي عن الاستحواذ الجديد لصندوقها في معرض الاستيراد الدولي الصيني

شنغهاي, 9 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة الأدوات المكتبية الرائدة في الصين شركة شنغهاي إم آند جي للأدوات المكتبية (M&G,SSE:603899) استحواذ صندوقها على الاستوديو الإسرائيلي بيليج ديزاين (PELEG DESIGN) في معرض الاستيراد الدولي الصيني (CIIE). كما كشفت شركة إن آند جي عن مركز التصميم الإسرائيلي (Israeli Design Centre) لتعزيز ابتكار المنتجات.

صرح نيف حنان، القنصل الاقتصادي من القنصلية العامة لإسرائيل في شنغهاي، قائلًا: “يُعد هذا التعاون بمثابة افتتاح تبادلات ثقافية وتصميم إبداعي بين الصين وإسرائيل في المستقبل”.

تُعد شركة جي آند إم، والتي تأسست في الصين، علامة تجارية معترف بها دوليًا، وتحتضن مجموعة منتجات واسعة وحائزة على جوائز وشبكة توزيع قوية تغطي ما يقرب من 80,000 متجر أدوات مكتبية للبيع بالتجزئة. وقد حافظت الشركة على نمو ثابت في الإيرادات بزيادة قدرها عشرة بالمائة في العقد الماضي. وفي عام 2019، بلغت إيراداتها 111.4 مليار يوان صيني (1.66 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 30.5%.

ومن أجل الحفاظ على جذب المستهلكين من الجيل Z، تطلق شركة إم آند جي حوالي ألف وحدة جديدة كل عام من وحدات إدارة المخزون. سوف يجلب مركز التصميم الجديد في إسرائيل المزيد من الأفكار الرائعة من المصممين الأجانب إلى المستهلكين الصينيين.

صُممت منتجات استوديو بيليج ديزاين، التي تأسست في تل أبيب، إسرائيل، لتُستخدم في المنازل والمكاتب وأماكن المعيشة الأخرى، وتدور حول ثلاثة مبادئ أساسية: الفعالية والجماليات والفكاهة.

لقد كان شاهار بيليج، مؤسس العلامة التجارية، ساحرًا في العشرينات من عمره. وكان أول منتج لشركة بيليج ديزاين هو “The Chain Bottle Holder” أحد المهام الموكلة إليه في أيام دراسته. وقد صرح السيد بيليج: “من أجل ابتكار منتج يغمره حس المفاجأة، فكرت في مفهوم” تجميد لحظة”، كما لو أن ساحرًا التقط فجأة عنصرًا عاديًا واستخدم السحر لجعله مستحيلًا. وفيما بعد أصبح تصميم منتجات مثيرة ومدهشة هو مفهوم التصميم المتسق لشركة بيليج ديزاين. لقد فتح التعاون مع إم أند جي أمامنا مجموعة واسعة جدًا من المنتجات، وهذا لم يحدث من قبل. إنه أمر مثير للغاية ويوحي بأفكار مستنيرة للغاية بالنسبة لنا”.

وصرح تشين هوشيونغ، الرئيس التنفيذي لشركة إم آند جي، “التصميم الجيد هو أحد أهم القوى الدافعة لأعمال الأدوات المكتبية. وبالنمو السريع للسوق الصيني، فإننا نأمل في تصميم المزيد من المنتجات المبتكرة بالشراكة مع المصممين من جميع أنحاء العالم”.

تعمل شركة إم آند جي، بتاريخها الذي يبلغ 31 عامًا، على تسريع تعاونها مع الشركاء الخارجيين في تصميم المنتجات والترخيص والتجارة والاستثمار على مستوى العالم. قبل عام، أعلنت شركة إم آند جي رسميًا في معرض الاستيراد الدولي الصيني عن شراكتها الاستراتيجية مع مصنع كاريوكا إس بي أي (CARIOCA SpA)، وهي علامة تجارية مشهورة لرسم الأطفال في أوروبا. وقد جذب ظهوره لأول مرة في معرض الاستيراد الدولي الصيني اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام الرئيسية والمستهلكين في الصين.

نبذة عن شركة إم آند جي: www.mgstationery.com

نبذة عن شركة بيليج ديزاين: www.peleg-design.com