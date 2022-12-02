‫إل جي تدعم قادة التكنولوجيا الشباب من خلال «التحدي العالمي لتكنولوجيا المعلومات» لعام 2022

التحدي العالمي لتكنولوجيا المعلومات ( GITC ) يستقطب أكثر من 320 مشاركًا من جميع أنحاء العالم ويواصل تمكين الشباب ذوي الإعاقة للعام الحادي عشر

سيئول، كوريا الجنوبية، 1 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — استضافت إل جي إلكترونيكس الجولة الأخيرة من التحدي العالمي الحادي عشر لتكنولوجيا المعلومات للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة ( GITC ). وشهد هذا الحدث الذي استمر على مدى يومين مشاركة شباب ملهمين من جميع أنحاء العالم يختبرون مهاراتهم في أنشطة الحاسوب في سلسلة من التحديات المحددة بالوقت. ومن خلال اعتماد تنسيق مختلط عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت، أقامت العديد من الدول المشاركة الرئيسية، بما في ذلك كوريا وإندونيسيا وفيتنام، أماكن محلية.

وبعد نجاح الجولة التمهيدية من GITC في شهر أغسطس، شهدت المرحلة الأخيرة من المسابقة إقبالاً كبيرًا من المشاركين. وفي النهاية، تمت دعوة أكثر من 320 مشاركًا من 16 دولة للمشاركة في الجولة النهائية التي جرت عبر الإنترنت. وبعد الانتهاء من أربعة تحديات – شملت eTool و eLifeMap و eContent و eCreative – اجتمع المتنافسون الشباب حضوريًا وعبر الإنترنت خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين هذا العام مع إتاحة الفرصة للجميع باللقاء ومشاركة تجاربهم.

يختبر تحدي eTool قدرة المشاركين على إنشاء العروض التقديمية وتحريرها بواسطة Microsoft PowerPoint واستخدام الوظائف والصيغ لحساب البيانات وتنظيمها في Microsoft Excel . ويتضمن eLifeMap إجراء عمليات بحث متقدمة عبر الإنترنت عن النصوص والصور لحل المشكلات اليومية، بينما يقوم eContent بتقييم قدرة المشاركين على إنشاء وتحرير مقاطع الفيديو التي تتناول موضوعًا معينًا. وأخيرًا، يكلف تحدي eCreative ، الذي ينقسم إلى قسمين، المشاركين بترميز برنامج سيارة ذاتية القيادة ( eCreative_SmartCar ) مع تطوير فكرة لتقنية تجعل الحياة مريحة أكثر للأشخاص ذوي الإعاقة ‎(eCreative_IoT).

وتقوم إل جي كوربوريشن ( LG Corporation ) بإدارة فعاليات GITC منذ عام 2011 وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية. وتم إنشاء البرنامج لمساعدة الشباب ذوي الإعاقة من خلال سد الفجوة الرقمية، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لتحسين فرصهم في العمل وفي الالتحاق بالتعليم العالي. وبقيادة إل جي إلكترونيكس ( LG Electronics ) واللجنة المنظمة لـ GITC ، اجتذبت المسابقة في عامها الحادي عشر حوالي 4000 مشارك شاب حتى الآن.

وباستخدام GITC كنقطة انطلاق للمسارات الأكاديمية والمهنية، واصل المشاركون تحدي أنفسهم لتحقيق أحلامهم بعد المسابقة. فالإندونيسية فايزة بولي أديلا، الحائزة على الجائزة الشاملة في GITC 2018 ، تدرس هندسة تكنولوجيا النانو في جامعة Airlangga في إندونيسيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنشين مانيتنانابون من تايلاند، وهو أول شخص يعاني من إعاقات في النمو يفوز بالبطولة الشاملة في GITC 2016 ، يتولى زمام المبادرة في التوعية بالإعاقة من خلال الظهور في البرامج التلفزيونية التايلاندية الشهيرة.

وصرّح فارينبورن تونغجامنونغ، البالغ من العمر 19 عامًا من تايلاند، والفائز ببطولة 2022 الشاملة لجميع الفئات في التحدي العالمي تكنولوجيا المعلومات: «لقد عملت بجد لعدة أيام مع أصدقائي من أجل المسابقة لأنني اعتقدت أن هذه الفرصة المثالية تدفعني لمواصلة تحسين مهاراتي». وأضاف: «يشرفني أن أفوز بجائزة تكنولوجيا المعلومات العالمية لهذا العام، وأنا على ثقة من أنها ستحفزني على بذل المزيد من الجهد في الدراسة من أجل تحقيق أحلامي».

ومن جابه قال كيم إن كيو، رئيس اللجنة المنظمة لـ GITC: «يمكن للتكنولوجيات أن تساعدنا جميعًا في التغلب على العقبات في حياتنا اليومية وهي لغة عالمية تتجاوز الحدود والثقافات والعديد من أوجه الاختلاف الأخرى». وأضاف: «نأمل أن يشعر الشباب الرائعون الذين شاركوا في مسابقة هذا العام بأن لديهم الحافز والقدرة لمواجهة تحديات أكبر في المستقبل».

وعلى النحو الذي توضحه خطة Better Life Plan 2030 (خطة 2030 نحو حياة أفضل) من إل جي، فإن GITC يشكل إحدى مبادرات الشركة العديدة في المجالات الرئيسية لتوفير إمكانية الوصول وتحقيق الإدماج. تستثمر إل جي بكثافة في الأجيال القادمة كجزء من مساهمتها الاجتماعية الشاملة، وستواصل تنظيم العديد من الأحداث والبرامج المصممة خصيصًا لمساعدة ودعم الجيل القادم من القادة من خلال تعزيز مهاراتهم وقدراتهم.

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نبذة عن إل جي إلكترونيكس

تُعد إل جي إلكترونيكس إحدى الشركات العالمية صاحبة الابتكارات في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات التي تستهدف المستهلك ولها حضور في كل بلد تقريبًا ويعمل بها ما يزيد عن 75000 فرد على مستوى العالم. وتضم إل جي أربع شركات تعمل في مجالات الأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والترفيه المنزلي، وحلول مكونات مَركبات القيادة، وحلول الأعمال. وحققت هذه الشركات مجتمعة مبيعات عالمية تزيد عن 63 مليار دولار أمريكي في عام 2021. إل جي شركة رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتنوع بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات وكذلك تحظى علامتاها التجاريتان LG SIGNATURE المتميزة و LG ThinQ الذكية بالشهرة في جميع أنحاء العالم. يرجى زيارة www.LGnewsroom.com للتعرف على آخر الأخبار.

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