‫«إكسب» تفوز بالراعي الرسمي للدوري المصري الممتاز في أول شراكة حصرية على الإطلاق

تم اختيار منصة Fantasy Sports Eksab.comالراعي الحصري للدوري المصري الممتاز لفئات التوقعات والرياضات الخيالية “مسابقات الفانتازي”.

القاهرة30 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ — أعلن موقع “اكسب” أنه أصبح الشريك الحصري لمسابقات لعبة “الفانتازي” والتوقعات للدوري المصري الممتاز وهو الدوري الأكثر مشاهدة للمصريين على مستوى العالم، وكجزء من هذه الاتفاقية، سيقوم بالترويج لمسابقاته ولعبة “فانتازي” للجماهير في جميع أنحاء مصر وخارجها.

Eksab featured at Cairo International Stadium

علي محمود، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إكسب قال: “كرة القدم هي الموضوع الأكثر بحثا في مصر، وتشكل مصر أكثر من ثلث العالم الناطق بالعربية.”

وتابع:”علاوة على ذلك، فإن نسبة مشاهدة الدوري المصري الممتاز أعلى بنسبة تزيد عن 50% من الدوريات الدولية. وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها في المنطقة وفي هذه الصناعة. ويشرفنا جدا أن نتشارك مع المنظمة الرائدة في كرة القدم المصرية”.

وبدعم من الدوري المصري الممتاز، سيعزز موقع “اكسب” مهمته لتطوير وتعزيز تجربة المعجبين من خلال المحتوى الفريد والجوائز الحصرية والمشاركة الرقمية داخل اللعبة، وستعرض إكسب عبر منصات الدوري المصري الممتاز، وستحصل على جوائز حصرية، فضلًا عن التوزيع المادي والرقمي لمحتواها التسويقي.

نبذة عن إكسب

إكسب هي شركة ناشئة متكاملة للألعاب والمحتوى تم إنشاؤها لزيادة مشاركة المشجعين عبر أكبر سوق لكرة القدم غير المستغلة في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة إكسب في القاهرة، وتم إطلاقها في عام 2018، وهي المشغل الوحيد المرخص له مسابقات “الفانتازي” اليومية و التوقعات في مصر. تتيح منصة إكسب الرمزية للمستخدمين كسب وشراء والفوز بجوائز وتجارب حصرية، وتسلق لوحات المتصدرين، والتنافس ضد المعجبين الآخرين.

نبذة عن الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري الممتاز (EPL) هو الدوري الوطني للأندية الأفضل أداء في مصر والحدث الرياضي الأكثر مشاهدة على المستوى الوطني. وتضم الرابطة التي تستضيفها منذ عام 1948 ثمانية عشر ناديًا لكرة القدم من مختلف أنحاء محافظات مصر تتنافس كل عام على اللقب الأكثر طلبًا في البلاد.

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