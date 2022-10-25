‫‫إعلان شركة Sinopec عن اكتشاف كبير للغاز الصخري في حوض سيتشوان: أول إنجاز في تشكيل Qiongzhusi الكامبري

بكين، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — اكتشفت شركة البترول والكيماويات الصينية Sinopec Southwest للنفط والغاز (المشار إليها في ما يلي بِـ:” Sinopec Southwest”) ، احتياطيات جديدة من الغاز الصخري في بئر Jinshi 103HF الاستكشافية المنتشرة في حوض سيتشوان. مع إنتاج يومي للغاز الطبيعي يصل إلى 600 258 متر مكعب وقدرة موارد تقدر بِـ 387.8 مليار متر مكعب، يعد هذا إنجازًا كبيرًا لاستكشاف الغاز الصخري في الصين، وأول اكتشاف في تشكيل Qiongzhusi الكامبري. أدى الاكتشاف إلى توسيع احتياطيات الغاز الصخري بشكل كبير وسيعزز استكشاف الغاز الصخري وإنتاجه في حوض سيتشوان.

يتكون حوض سيتشوان من تشكيلتين رئيسيتين، Longmaxi و Qiongzhusi . شهدت Longmaxi عمليات استكشاف وإنتاج كبيرة بما في ذلك أول حقل للغاز الصخري العميق في الصين، وهو Weirong ، بينما تفتخر Qiongzhusi بأكبر إمكانات الاستكشاف في المستقبل. سيوفر هذا الإنجاز قوة دفع قوية لتوسيع استكشاف الغاز الصخري وتطويره من التكوين الفردي للوصول إلى تشكيلات وأنواع حقول جديدة، والمساهمة في بناء احتياطي وطني للغاز الطبيعي (الغاز الصخري) بسعة 100 مليار متر مكعب في سيتشوان و منطقة تشونغتشينغ.

لقد تحولت Sinopec Southwest من الطريقة التقليدية للبحث عن الغاز الصخري في الصخر الزيتي الأسود الغني ووضعت معايير تقييم جديدة لطبقات الصخر الكامبري، مما أدى إلى اكتشاف الطبقة المستهدفة لاستكشاف الغاز الصخري. في مواجهة تحديات الطبقة الرقيقة من الصخر الزيتي وفرق الضغط الطولي الكبير وصعوبة التحول المتدرج، نفذت الشركة عملية تكسير جديدة ونظام تكسير سائل لتحقيق تحول تكسير متعدد المراحل.

في العقد الماضي، قامت شركة Sinopec Southwest بتطوير عمليات التنقيب عن النفط والغاز وتطويرها، مع تحقيق إنجازات كبيرة بما في ذلك الانتهاء من أول حقل غاز شعاب مرجانية شديد العمق وعالي الكبريت، وحقل Yuanba للغاز، وتحديد أول حقل للغاز الصخري العميق في الصين، حقل غاز Weirong الصخري. نفذت الشركة احتياطيات جديدة بحجم أكثر من 100 مليار متر مكعب، بما في ذلك تشكيلات Hexingchang Xujiahe و Yongchuan Longmaxi و Jingyan Qiongzhusi . زاد إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي من 2.82 مليار متر مكعب في عام 2012 إلى 8.001 مليار متر مكعب في عام 2021، بإنتاج تراكمي قدره 52.95 مليار متر مكعب، مما يجعل الشركة التابعة أكبر منتج للغاز الطبيعي في مجموعة Sinopec .

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