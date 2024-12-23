‫إعلان أسماء أفضل 7 أماكن عمل في مصر لعام 2024

القاهرة، مصر – Media OutReach Newswire – 23 ديسمبر 2024 – تم تكريم شركات إي آند، ونوفو نورديسك، وبي إس إتش، وشنايدر إلكتريك، وفياتريس، وفنادق ومنتجعات بيكالباتروس، وسيناء للأسمنت الأبيض بصفتها أفضل 7 أماكن عمل في مصر لعام 2024 وفقًا للبرنامج المرموق لإصدار شهادات أفضل أماكن العمل.

حصلت مجموعة التكنولوجيا العالمية، إي آند، على المركز الأول لالتزامها الراسخ بالابتكار والتعاون وتمكين الموظفين، وجاءت في المركز الثاني شركة نوفو نورديسك، وهي من الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية وتحرص على تحفيز موظفيها ورعايتهم إلى جانب سعيها إلى تطوير أساليب علاج مرضى السكري. حصلت شركة بي إس إتش على المركز الثالث، وهي شركة عالمية رائدة في إنتاج الأجهزة المنزلية وتشتهر بتعزيز ثقافة الإدماج والتميز.

فازت شنايدر إلكتريك، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الطاقة والتشغيل الآلي، بالمركز الرابع لأنها تعطي الأولوية للاستدامة والتطور المهني وتهيئة بيئة عمل إيجابية. في المركز الخامس جاءت شركة فياتريس، وهي شركة متخصصة في مجال الرعاية الصحية وملتزمة بتمكين الموظفين وتيسير الحصول على الأدوية الحيوية في جميع أنحاء العالم.

فنادق ومنتجعات بيكالباتروس، وهي من أشهر العلامات التجارية في مجال الضيافة، حصلت على المركز السادس نظرًا لجهودها في إتاحة فرص مجزية وجذابة لموظفيها. احتلت شركة سيناء للأسمنت الأبيض المركز السابع، وهي تتميز بقوة ثقافة مكان العمل فيها وحرصها على تحقيق التفوق التشغيلي في قطاع الصناعة.

تميزت أفضل المؤسسات أداءً في مصر هذا العام بالتزامها بتهيئة أماكن عمل داعمة وجذابة ومتطورة تحفز الموظفين على النجاح.

برنامج شهادات أفضل أماكن العمل المعترف به دوليًا يحدد ويكرم أماكن العمل المتميزة في جميع أنحاء العالم. من خلال تقييم ممارسات الموارد البشرية وتجارب الموظفين، يقدم البرنامج رؤى قيمة للشركات لتعزيز إشراك موظفيها وتحسين فعاليتها التنظيمية والاحتفال بإنجازاتها.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج: www.bestplacestoworkfor.org.