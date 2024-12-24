‫إعلان أسماء أفضل 10 أماكن عمل في مصر لعام 2024

القاهرة، مصر – 24 ديسمبر 2024 – تم اختيار إي آند، ونوفو نورديسك، وبي إس إتش، وشنايدر إلكتريك، وفياتريس، وفنادق ومنتجعات بيكالباتروس، وسيناء للأسمنت الأبيض، ومغربي، وأسترازينيكا، وفودافون ضمن أفضل أماكن العمل في مصر لعام 2024.

في ترتيب أفضل أماكن العمل، حصلت مجموعة التكنولوجيا العالمية إي آند على المركز الأول لالتزامها الراسخ بالابتكار والتعاون وتمكين الموظفين، وجاءت في المركز الثاني شركة نوفو نورديسك، وهي من الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية وتحرص على تحفيز موظفيها ورعايتهم إلى جانب سعيها إلى تطوير أساليب علاج مرضى السكري. حصلت شركة بي إس إتش على المركز الثالث، وهي شركة عالمية رائدة في إنتاج الأجهزة المنزلية وتشتهر بتعزيز ثقافة الشمول والتميز. فازت شنايدر إلكتريك، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الطاقة والتشغيل الآلي، بالمركز الرابع لأنها تعطي الأولوية للاستدامة والتطور المهني وتهيئة بيئة عمل إيجابية. في المركز الخامس جاءت شركة فياتريس، وهي شركة متخصصة في مجال الرعاية الصحية وملتزمة بتمكين الموظفين وتيسير الحصول على الأدوية الحيوية في جميع أنحاء العالم. فنادق ومنتجعات بيكالباتروس، وهي من أشهر العلامات التجارية في مجال الضيافة، حصلت على المركز السادس نظرًا لجهودها في إتاحة فرص مجزية وجذابة لموظفيها. وشغلت شركة سيناء للأسمنت الأبيض المركز السابع، وهي تتميز بقوة ثقافة مكان العمل فيها وحرصها على تحقيق التميز التشغيلي في قطاع الصناعة. في المركز التالي، تأتي مجموعة مغربي للتجزئة، وهي شركة رائدة في مجال تجارة النظارات والبصريات بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي معروفة بنهجها المبتكر في تصنيع منتجات الرعاية البصرية والنظارات الفاخرة.

علاوة على ذلك، تم تكريم أسترازينيكا وفودافون لالتزامهما المتميز بتعزيز بيئات عمل شاملة وداعمة، ولذلك حصلتا على مراكز مرموقة في فئتي أفضل أماكن العمل للآباء العاملين وأفضل أماكن العمل للمرأة.

وفي هذا العام، برزت المؤسسات الرائدة في مصر لبذلها كل الجهود من أجل تعزيز أماكن العمل الداعمة والديناميكية والمبتكرة التي تعمل على تمكين الموظفين من التميز والنجاح.

برنامج شهادات أفضل أماكن العمل المعترف به دوليًا يكرم أماكن العمل المتميزة حول العالم. ومن خلال تقييم ممارسات الموارد البشرية وتجارب الموظفين، يقدم البرنامج رؤى ذات قيمة عالية للشركات من أجل تعزيز ارتباط الموظفين بأماكن عملهم، وتحسين الفعالية التنظيمية، والاحتفال بالإنجازات المتحققة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج: www.bestplacestoworkfor.org