‫إعادة هيكلة خدمات منصة Lighthouse في شكل شركة Luminae Partners

بالم بيتش غاردنز، فلوريدا, 5 أبريل/نيسان 2022/PRNewswire/ — يسر شركة Luminae Partners (“Luminae”) أن تعلن اليوم عن تشكيل فريقها المتخصص وهوية علامتها التجارية الفريدة. تم وضع شركة Luminae بصفتها قسما تم تشكيله حديثا من Lighthouse Investment Partners، لخدمة المستثمرين المؤسسيين المتمرسين الذين يقدرون الحلول الشاملة المبسطة الاستثمار.

يتمتع فريق Luminae بخبرة طويلة كمستثمر حساب مُدار، وبشكل أساسي خادما لِـ Lighthouse في صناديق التحوط. مكنت هذه التجربة الفريق من بناء منصة منهجية لهيكلة أدوات الاستثمار، ومديري التوظيف، وإدارة العمليات اليومية، وحماية الأصول، والإشراف على المخاطر بصفتها ائتمانية على مدار الـ 22 سنة الماضية. تركز Luminae ضمن المشهد المتطور لخدمات المنصة وبصفتها بوتيك للحلول المناسبة، على النمو الاستراتيجي المتوافق مع احتياجات العملاء.

لدى شركة Luminae ، التي يديرها الرئيسان المشاركان روب سوان Rob Swan وجو أوريليو Joe Aurilio ، فريق مكون من أكثر من 40 محترفا، يخدمون ما يقرب من 14 مليار دولار من أصول المنصة. تمكن حلول Luminae العملاء من الاستثمار بشكل أكثر كفاءة وإدارة التمويل والسيولة والتركيز على إدرار العوائد.

قال روب Rob : “بينما نقوم بتأسيس هوية جديدة للعلامة التجارية، يظل تركيزنا على تقديم تجربة إيجابية لعملائنا بشكل يومي. يضم فريق Luminae المتفاني العديد من موظفي Lighthouse منذ فترة طويلة والعديد من الموظفين الجدد الرئيسيين. نحن فخورون بوجود Lighthouse معنا وقائمة أساسية من العملاء المؤسسيين كشركاء موثوقين. “

“نحن نسعى جاهدين لتحسين تجربة مالك الأصول ومديرها. يعتبر هذا تطور طبيعي لأعمالنا، كما أن النموذج قد تم إثباته في السوق. لا زال تركيزنا منصبا على خدمة العملاء، وتعزيز النظام الأساسي والنمو جنبًا إلى جنب مع عملائنا،” يضيف جو Joe .

“في عالم معقد ومتغير، يمكن لحلول Luminae تبسيط عملية الاستثمار وتمكين العملاء من التركيز على تعزيز العوائد المعدلة حسب المخاطر،” قال شون ماكجولد Sean McGould ، الرئيس التنفيذي و كبير موظفي المعلومات لشركة Lighthouse Investment Partners . “تعتبر منصة Luminae جزء أساسي من استراتيجيتنا الشاملة.”

حول Luminae Partners

توفر Luminae Partners خدمات المنصة للمستثمرين المؤسسيين على الصعيد العالمي. تقدم Luminae ، وهي قسم من Lighthouse Investment Partners ، حلولا جاهزة للاستخدام مخصصة لاحتياجات العملاء. وتخدم منصة Luminae نحو 14 مليار دولار في شكل حسابات مدارة وحسابات فرعية واستثمارات مالية. تعمل منصة Luminae على توسيع نطاق خدماتها وتخفيف التكاليف المرتبطة بالاستثمار البديل. يوفر نموذج إدارة المخاطر والتمويل الافتراضي الخاص بِـ Luminae للعملاء هيكلا للتحكم في التمويل والسيولة. نحن مؤتمنون ملتزمون وفخورون بالعلاقات الوثيقة التي تربطنا بِعملائنا.

للمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال: info@luminaepartners.com أو قم بزيارة www.luminaepartners.com

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