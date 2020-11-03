إعادة افتتاح منتجع جي أيه منافارو المالديف الشامل كل شيء بنقاط جذب جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020/PRNewswire/ — أعيد رسميا افتتاح منتجع جي أيه مانافرو المالديف الشامل كل شيء، من فئة الخمس نجوم والحائز على الجوائز، بعد أن أمضى الأشهر القليلة الماضية مركزا على إعادة تأهيل المكان وتحديث دواخله، وعرض مفهوم الردهة الجديد فيه، ولوائح الطعام الجديدة في جميع مطاعم المنتجع، فضلا عن افتتاح مركز جديد للتوعية بالثقافة المالديفية.

للاطلاع على البيان الصحفي المتعدد الأقنية، يرجى الضغط على: https://www.multivu.com/ players/uk/8808851-all- inclusive-resort-ja-manafaru- maldives-reopens/.

وإذ يقع في أقصى الطرف الشمالي لجزر المالديف في جزيرة ها أليفو أتول الجميلة، يوفر فندقجي أيه منافارو الخصوصية والبعد عن الجزر الأخرى حيث يقع في مكان مثالي حيث يلتقي بحر العرب بالمحيط الهندي الشاسع. وإذ تحيط به الشواطئ ذات الرمال الناعمة الرائعة والمياه النقية الصافية التي تعج بالحياة البحرية الغريبة، يضم هذا المنتجع الأنيق 84 فيلا ومسكنا فاخرا على شاطئ البحر وتطل على المياه، ولكل منها مسبح خاص بها. تتراوح خيارات الإقامة بين المساكن التي تبلغ مساحتها 135 مترًا مربعًا إلى 1600 متر مربع، ما يوفر الصفاء التام، فضلا عن أن موقع الجزيرة المحاطة بالبحيرة يطمئن الضيوف على أمانها.

تتوفر مجموعة كبيرة من خيارات الطعام في المنتجع، من المأكولات التقليدية من المحيط الهندي والمأكولات العالمية والمأكولات البحرية، وكلها متوفرة في خطة الوجبات الشاملة كليًا لضيوف المنتجع، فضلا عن تقديم المشروبات الممتازة من الساعة 11 صباحًا حتى 11 مساءً. تم تحويل واحد من أكثر الأماكن الخلابة في الجزيرة إلى صالةوايت أورتشيد الجديدة – المقرر افتتاحها في كانون الأول/ديسمبر، وهي صالة محيطية توفر للضيوف النسيم العليل وطعام الشارع الآسيوي والإيقاعات اللحنية. يمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بـالكاكوني، وهو مركز الجزيرة طوال اليوم للأنديمو بيسترو، مع الخلفية الخضراء المورقة ومطعم أوشن غريل لتناول الطعام الرائع على شاطئ البحر تحت النجوم.

وإذ سيتم افتتاحه قريبا، يعتبر المركز الثقافي المالديفي أحد المعالم البارزة للزوار، حيث يعرض الفنون والحرف التقليدية من جميع أنحاء جزر المالديف بالإضافة إلى المصنوعات اليدوية الموجودة في الجزيرة نفسها. وسيكمل هذه المساحة معرضأوثيمو، الذي يعرض صورًا ثقافية ويوفر الوصول إلى منشورات محددة حول البلد. تشمل الأنشطة الإضافية المتاحة للبالغين والأطفال على حد سواء مركز غوص معتمد منبي أيه دي آيورياضة عربات التزلج على الماء والتزلج على الماء والتزلج الأحادي والتزلج على الماء والتزلج على الألواح وركوب الأمواج شراعيًا والتجديف بالكاياك والإبحار بالقوارب. يوجد مركز التوعية البحرية وكرة الطائرة الشاطئية وملعب للتنس وملعب لتنس الريشة وطاولة بلياردو وغرفة ألعاب بالإضافة إلى جناح لياقة صحية تم تحديثه مؤخرًا، مع إضافة منصة لليوغا. يمكن للمسافرين الاستمتاع بدروس الطبخ المالديفي، ومشاهدة الدلافين، ورحلات القوارب، وصيد الأسماك، واليوغا، والغولف البيئي، وملاذ السبا الهادىءالحائز على الجوائز، الذي يقدم الأيورفيدا والعلاج العطري ورحلات الصحة والعافية.

يتبعجي أيه منافاروالمالديف برنامجًا كاملاً للسلامة والتعقيم يتضمن التوجيهات الحكومية والبروتوكولات الخاصة بمبادرة المجالس العالمية للسفر والسياحة #SafeTravels.