‫إطلاق Doodles 2 على Flow ليبدأ عملاق ويب 3 رحلته إلى تحقيق الملايين من المشتركين

ستعمل قابلية التوسع والأمان والتركيب في Flow blockchain على تعزيز الجيل التالي من الإبداع والمنفعة والقيمة لمجتمع Doodles المتنامي

ميامي، فلا.،، 26 يناير 2023 / PRNewswire / — ستطلق شركة Doodles المتخصصة في الإعلام والترفيه في مجال الويب 3 إصدار Doodles 2 المرتقب على سلسلة الكتل Flow وهي المنصة التي تعمل على تشغيل ألعاب الجيل التالي والتطبيقات والأصول الرقمية، وموطن لعلامات تجارية مثل NBA و NFL و Ticketmaster و Mattel .

يدعم التوسع متعدد السلاسل نطاقًا أوسع من الإمكانيات الإبداعية والتقنية، مما يتيح الجيل التالي من منتجات Doodles . الأول هو Doodles 2 ، وهي تجربة NFT جديدة تتيح لحامليها تخصيص Doodle الخاص بهم على السلسلة، واختيار مظهرهم بسمات مثل الجسم، وتسريحة الشعر، والعاطفة، والملابس والإكسسوارات. سيتم إصدار المجموعات القابلة للارتداء عبر إصدار محدود من إصدارات IRL المرتبطة بأحداث محددة وتعاونات العلامة التجارية مع شركاء بارزين وشخصيات عامة. يمكن بيع وشراء وتداول هذه العناصر القابلة للارتداء في سوق Gaia marketplace .

مع عدم وجود رسوم غاز وتجربة خروج سلسة للمستهلك على Flow ، يمكن لمالكي Doodles 2 الاستمتاع بتخصيص لا محدود لهويات NFT الشخصية والديناميكية لاستخدامها عبر الشبكات الاجتماعية ومنصات الألعاب والأحداث المباشرة والبث المباشر والعروض ولحظات خيالية أخرى.

قال جوردان كاسترو، الشريك المؤسس ورئيس المنتج في Doodles: “Doodles 2 هي مزيج مثالي من التعبير عن الذات، والتجميع، والمجتمع، داخل تطبيق غير احتكاكي مدعوم بتقنية سلسلة الكتل”. “لقد قمنا بإنتاج رغبة المجتمع في تخصيص Doodles الخاصة بهم بحيث تتطابق تمامًا مع أسلوب IRL الخاص بهم. بغض النظر عن التكنولوجيا، Doodles 2 هو جواز السفر المستخدم في جميع منتجاتنا – التجارب والألعاب والتطبيقات والموسيقى وإصدارات الرسوم المتحركة، لإضفاء المزيد من التخصيص والتخصيص والمكافآت على معجبينا.”

تجعل عملية إعداد Flow الخالية من الاحتكاك والأمان على المستوى العالمي، والسلامة، وإمكانية الاسترداد، دعوة الأشخاص إلى عالم رسومات الشعار المبتكرة الملونة بنفس السهولة بالنسبة للقادمين الجدد على Web3 كما هو الحال بالنسبة للسكان الأصليين في الفضاء.

قال ديتر شيرلي، كبير المهندسين المعماريين في Flow : “تعد Doodles واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة في Web3 ، مع مجتمع نابض بالحياة مثل Doodles نفسها”. “باستخدام رسومات الشعار المبتكرة 2، فإنها تفتح المزيد من القيمة لمنتداها الحالي، بينما تمهد الطريق للعديد من الأشخاص للانضمام إلى عالم Doodles المبهج والمندمج. رؤيتهم للمتعة التي يمكن الوصول إليها والتفاعلية والشخصية هي بالضبط نوع المشروع الذي وضعناه في الاعتبار عندما صممنا Flow . أنا متحمس جدًا للإطلاق!”

سيشكل إطلاق Doodles 2 على سلسلة كتل Flow أيضًا بداية مستقبل من التشغيل البيني القوي مع Ethereum .

قال جوليان هولغوين، الرئيس التنفيذي لشركة Doodles : “نحن متحمسون لمواصلة الاستثمار في مجموعات Doodles الأساسية على Ethereum ، مع ربط Doodles في كل مكان يعيش ويبدع فيه مجتمعنا”. “بينما ننمي علامتنا التجارية عبر قطاعات أخرى مثل الرسوم المتحركة والموسيقى، تتيح لنا تجربة Flow السلسة التي يمكن الوصول إليها جذب الجماهير التي يتم تقديمهم من خلال القنوات الإعلامية التقليدية. نعتقد أن الجمع بين Ethereum و Flow هو التنسيق المثالي لدعم مجتمع Web3 الأساسي والاستثمار فيه، مع فتح البوابات للترحيب بهواة الجمع الجدد.”

سيتم فتح الخطوة الأولى من تجربة منتج Doodles 2 أمام ملكي Doodles في 31 يناير، مع التفاصيل الكاملة هنا في الأيام المقبلة. إذا كان المالكين لا يمتلكون Dooplicator ، فيمكنهم شراء واحدة في OpenSea . بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون Dooplicator ، ولكن ليس Doodle ، سيتمكن المالكون قريبًا من إقراض Doodle الخاص بهم في سوق مستقبلي.

نبذة عن Doodles

Doodles عبارة عن سلسلة من المقتنيات الرقمية المستمدة من الشخصيات التي أنشأها الفنان المشهور عالميًا Burnt Toast . منذ إطلاقها في أكتوبر 2021، سرعان ما أصبحت Doodle واحدة من أكثر المشاريع الواعدة التي نشأت عن طفرة Web3 بفضل شخصياتها المندمجة، وعمليات التنشيط التجريبية الغامرة، والمجتمع العاطفي. تطورت العلامة التجارية إلى شركة متعددة الأوجه يشمل الرسوم المتحركة والألعاب والبضائع والموسيقى والأحداث المباشرة مع شراكات ومستثمرين بارزين. لمزيد من المعلومات حول Doodles ، تفضل بزيارة doodles.app . اشترك في مواقعنا الاجتماعية على Twitter و Instagram و Discord .

نبذة عن Flow

Flow عبارة عن سلسلة كتل ذات طبقة واحدة لامركزية مصممة لدعم التجارب الاستثنائية للمستهلكين على نطاق واسع، من الإعداد السهل إلى المنفعة المستمرة. تمكّن Flow المطورين من الابتكار ودفع الحدود التي ستجلب المليار القادم إلى Web3 ، بدون احتكاك وآمن وصديق للبيئة. اليوم، تعد Flow موطنًا لنظام بيئي مزدهر من المبدعين من أفضل العلامات التجارية واستوديوهات التطوير والشركات الناشئة المدعومة من المشاريع وقادة التشفير والمزيد. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.flow.com .

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1989960/Flow_Doodles_2_ Launching_on_Flow__as_the_ Web3_Giant_Begins_its_J.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1989959/Flow_Doodles_2_ Launching_on_Flow__as_the_ Web3_Giant_Begins_its_J.jpg

, المسؤول الإعلامي – Doodles، العمود الخامس، شيرلي سيدنو، Doodles@the5thcolumnpr.com؛ المسؤول الإعلامي – Flow، راشيل روجرز، press@dapperlabs.com