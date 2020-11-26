إطلاق تطبيق الجوال ذو الشعبية “بلانتسناب” على موقع آب غاليري

تطبيق التعرف على النباتات سيكون متوفرا في موقع تطبيقات هواوي

شنجن، الصين، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — تم إطلاق تطبيق بلانتسناب PlantSnap، وهو تطبيق جوال يسمح للمستعملين التعرف فورا على النباتات بعدة نقرات فقط، مع ربطهم بمجتمع النباتات العالمي والمتحمسين للطبيعة، على موقع آب غاليري.

وقال إريك رالز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلانتسناب: “يسر شركة بلانتسناب الدخول في شراكة مع هواوي والانضمام إلى آب غاليري. يشعر الناس في الصين القارية بالقلق بشأن البيئة ويتخذون تدابير رائعة لحمايتها، وسيكون بإمكان بلانتسناب الآن مساعدة جهودهم. لم يكن بإمكاننا الوصول إلى هذا السوق بدون مساعدة هواوي.”

تقديم فوائد بلانتسناب للمستخدمين

يسمح بلانتسناب للمستخدمين من جميع أنحاء العالم بالتفاعل مع مجتمع اجتماعي عبر الإنترنت من محبي الطبيعة والنباتات. يمكن للمستخدمين من جميع أنحاء العالم:

التجمع في أي وقت من السنة ونشر الصور لمناقشة البستنة والحفاظ على الطبيعة

التعرف على المزيد حول حماية الكوكب

مشاهدة الصور الملتقطة من جميع أنحاء العالم في ميزة الخريطة، التي يتم تحديثها كل يوم في قسم “الاستكشاف”

تم تنزيل التطبيق أكثر من 42 مليون مرة ولديه صور لأكثر من 700 ألف نبتة في قاعدة بياناته. حاليًا، يتوفر بلانتسناب بـ 37 لغة ويتم استخدامه في حوالي 200 دولة حول العالم يوميًا. من خلال شراكتهم مع هواوي آب غاليري، فإن فريق بلانتسناب متحمس لتقديم خدمة أفضل لمجتمعهم المتنامي من عشاق النباتات والطبيعة في جميع أنحاء العالم.

الدعم التكنولوجي من هواوي

وقال رالز: “لقد زودتنا هواوي بكل الموارد، من الهواتف للاختبار إلى الميزانية لتسويق الشراكة وتطويرها. كانت الإمكانات والخدمات التي توفرها هواوي قابلة للتبديل بسهولة داخل بنيتنا التحتية الحالية، مما جعل عملية الترحيل بأكملها سلسة.”

تم دمج العديد من مجموعات هواوي في التطبيق، بما في ذلك مجموعة الحساب، ومجموعة المشتريات داخل التطبيق، ومجموعة التحليلات، والتكوين عن بُعد، وخدمة المصادقة، ومجموعة الدفع، ومجموعة الموقع، والمزيد. محتمل. لعبت هواوي أيضًا دورًا مهمًا في مساعدة بلانتسناب في الحصول على الترخيص المطلوب لنشر التطبيق وبيعه في الصين القارية، حيث يوجد حاليًا أكثر من 850 مليون مستخدم.

آب غاليري – أحد أفضل 3 أسواق تطبيقات على مستوى العالم

تم إطلاق آب غاليري في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وهو ملتزم بتلبية الاحتياجات المتنوعة والمركزة لـ 500 مليون مستخدم نشط. يبحث سوق التطبيقات بنشاط عن شراكات مع مطورين عالميين ومحليين لدعوتهم للانضمام إلى المنصة. يتيح ذلك لـ آب غاليري أن تظل منصة توزيع تطبيقات مفتوحة ومبتكرة يمكن للجميع الوصول إليها.

يدرك آب غاليري أهمية ومساهمات مطوريه وهو مكرس بالكامل لنجاحهم. يوفر آب غاليري دعمًا تشغيليًا كامل الطيف للمطورين في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تركز على المطورين، مما يمكّن المطورين من الابتكار بشكل أكبر في تطوير التطبيقات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مطوري هواوي https://developer. huawei.com/consumer/en/ أو منتدى مطوري هواوي على https://forums.developer. huawei.com/forumPortal/en/home

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