إطلاق العنان للإمكانات، مدينة تشنغدو تعرض الفرص في مجتمعات المتنزهات بعروض غامرة

تشنغدو، الصين، 25 سبتمبر / أيلول 2020 / بي آر نيوزواير / — تقرير إخباري من صحيفة ناشيونال بيزنس ديلي (National Business Daily):

ستقدم مدينة تشنغدو جنوب غرب الصين عددًا كبيرًا من المشاهد والمنتجات الجديدة التي تركز على مجتمعات المتنزهات الصالحة للعيش في 25 سبتمبر، حيث تبذل المدينة جهودًا مستمرة لتعزيز قطاع الاقتصاد الجديد.

يُعد الحدث الخاص، الذي استضافته لجنة حوكمة المجتمع في المدينة ولجنة التنمية الاقتصادية الجديدة في تشنغدو(Chengdu New Economic Development Commission)، ونظمته منطقة تشنغدو، جزء من مشروع Chengdu New Economy Double Thousand لعام 2020.

كما يتكون الحدث من عروض خارجية ومؤتمر صحفي داخلي. في المنطقة الخارجية، يمكن للزوار الحصول على خبرة عملية في العديد من المنتجات بما في ذلك الأجهزة المنزلية الذكية ومنتجات الاستهلاك اليومي ومنتجات الخدمة العامة من شركات مثل شركة الصين للاتصالات (China Telecom) وشركة هواوي (Huawei) وشركة Ximalaya.

كما سيتم عقد مؤتمر صحفي في المنطقة المغلقة، بشكل غير تقليدي. سوف يكون عرضًا واقعيًا غامرًا وتفاعليًا يتتبع أحد أيام الحياة العائلة في مجتمع المنتزه. سيتم دمج المنتجات والفرص في مجتمعات المتنزهات في فصول الأداء في فترات الصباح والظهر والمساء.

كما صرح مدير العرض السيد/ لي لي: “المشهد هو نقطة التقاء الزمان والمكان تثير ردود فعل عاطفية. ويمكن للزوار تخليد تجربة أعمق للمنتجات من خلال أخذ منظور الأسرة في المشاهد الثلاثة التي أنشأناها”.

وسوف يتم إطلاق مشاهد جديد بإجمالي عدد 100 مشهد جديد و 100 منتج جديد في مجتمعات المتنزهات في هذا الحدث، حيث ستتاح الفرصة أمام شركة هواوي وشركة نيو هوب جروب (New Hope Group) وغيرها من الشركات الشهيرة للترويج لأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بهم. والإضافية إلى ذلك كله، سوف يكشف الحدث عن قائمة بأفضل 100 من الشركات والمؤسسات المجتمعية.

لتسهيل المطابقة بين الموردين والمشترين بشكل أفضل، سيتم إطلاق منصة لمعاملة المنتجات الاقتصادية الجديدة المبتكرة في تشنغدو على هامش الحدث. كما أنه من ضمن مميزات المنصة القادر على التوسط في الصفقات عبر الإنترنت للمنتجات والمشاهد المشاركة في مشروع “Double Thousand Project” بوظائفه المتمثلة في المعاملات والخدمة والإدارة.

يعد العثور على الموردين المناسبين لمختلف الاحتياجات وتحسين تخصيص الموارد من المهام الرئيسية في هذا الحدث. ومن خلال إطلاق فرص جديدة أمام العالم، من المتوقع أن يجذب الحدث المستثمرين والمنظمات للمشاركة بشكل أفضل في تطوير مدينة منتزهات على مستوى المجتمع.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1278759/Chengdu.jpg