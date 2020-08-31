إذا أصبت بسبب وسادة هوائية معيبة من تاكاتا، قد لا تزال مؤهلا للتعويض عبر عملية مطالبات الخبير والوصي للإصابات الشخصية والوفاة عن طريق الخطأ

بوسطن، 31 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — هذا البيان صادر عن البروفسور إريك دي غرين، الخبير الخاص والوصي في وزارة العدل على صندوق تعويضات الوسادة الهوائية من صنع شركة تاكاتا والوصي على الصندوق الاستئماني للتعويض عن الضرر في قضايا إفلاس شركة تاكاتا.

مطالبات وسادة تاكاتا الهوائية المعيبة

أعلن البروفيسور إريك دي غرين، بصفته مسؤول التحكيم والوصي الخاص، عن برنامج تعويض في أيار/مايو 2018 للأفراد الذين عانوا أو سيعانون من إصابة شخصية أو موت عن طريق الخطأ ناتج عن تمزق أو نشر مفاجىء قوي لوسادة تاكاتا الهوائية المنفوخة بنترات الأمونيوم (“عيب انتفاخ وسادة تاكاتا الهوائية”). بموجب هذا البرنامج، قد يطلب أصحاب المطالبات تعويضًا من صندوق التعويض الفردي التابع لوزارة العدل والبالغة قيمته 125 مليون دولار و / أو الصندوق الاستئماني للتعويض عن الضرر بسبب وسادة تاكاتا الهوائية الذي تبلغ قيمته حوالي 140 مليون دولار. عملية المطالبة جارية وما زال أمام أصحاب المطالبات المؤهلين الوقت الكافي للتصرف.

هناك ثلاثة أنواع من المطالبات التي يمكن تقديمها من قبل الأفراد الذين عانوا من إصابة أو وفاة عن طريق الخطأ ناتجة عن عيب وسادة تاكاتا الهوائية: (1) مطالبة صندوق التعويض الشخصي ضد تاكاتا للتعويض من صندوق التعويض الشخصي، وصندوق الإصابة الشخصية وتعويضات الوفاة عن طريق الخطأ الذي يشرف عليه مسؤول التحكيم الخاص وقد تأسس بموجب أمر الاسترداد الذي أصدرته المحكمة الفدرالية الأميركية للمنطقة الشرقية في ولاية مشيغان في ما يتعلق بالقضية الجنائية لوزارة العدل ضدتاكاتا، القضية رقم 16-cr-20810 (ED Mich.) ؛ (2) “المطالبة الائتمانية” ضد تاكاتا للحصول على تعويض منصندوق الوصي على الصندوق الاستئماني للتعويض عن الضرر، الصندوق الائتماني للإصابة الشخصية والوفاة عن طريق الخطأ الذي يشرف عليه الوصي، وتم إنشاؤه في ما يتعلق بخطة إعادة التنظيم الخاصة بالفصل 11 من إفلاس شركة تاكاتا في محكمة الإفلاس لمقاطعة ديلاوير، و (3) “مطالبة مصنع المعدات الأصلية المشارك” ضد الشركة المصنعة للمعدات الأصلية المشاركة، التي أصبحت الآن هي شركة هوندا/أكيورا. للحصول على تعويض منمصنع معدات أصلية مشارك، والتي يجب حلها من خلال صندوق والوصي على الصندوق الاستئماني للتعويض عن الضرر التي يشرف عليها الوصي.

كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة من المطالبات له متطلبات الأهلية الخاصة به؛ ومع ذلك، لا يغطي كل نوع من المطالبات سوى الإصابات الجسدية والموت عن طريق الخطأ الناتج عن عيب في وسادة تاكاتا الهوائية. المطالبات المتعلقة بالإصابات أو الوفاة عن طريق الخطأ الناجمة عن مكونات الوسادة الهوائية الأخرى – مثل فشل الوسادة الهوائية في الانطلاق، أو نشر الوسادة الهوائية التلقائي، أو إصابات الأعطال غير المرتبطة بالوسادة الهوائية، أو الخسائر الاقتصادية غير المرتبطة بالإصابات البدنية أو الوفاة – غير مشمولة بأي من المطالبات الثلاث المذكورة أعلاه.

يمكن للأفراد الوصول إلى نماذج المطالبة، والتي تتضمن إرشادات مفصلة حول كيفية تقديم المطالبة، على موقع صندوق التعويض الشخصي على الويب www.takataspecialmaster.com، أو صندوق الوصي على الصندوق الاستئماني للتعويض عن الضرر على الويب على www.TakataAirbagInjuryTrust. com.

الإشراف على عملية المطالبات والموارد لمزيد من المعلومات

تم تعيين البروفسور غرين من قبل محكمة المقاطعة الفدرالية ليكون المحكم الرئيسي للإشراف على مطالبات صندوق التعويض الشخصي وتم تعيينه من قبل محكمة الإفلاس ليكون الوصي المشرف على مطالبات الائتمان والمصنع للمواد الأصلية المشارك.

لمزيد من المعلومات عن متطلبات الأهلية، والمواعيد النهائية للتقدم بطلبات التعويض، يرجى زيارة www.takataspecialmaster.com, w ww.TakataAirbagInjuryTrust.com ، أو الاتصال بـ Questions@ TakataAirbagInjuryTrust.com، أو الاتصال على الرقم المجاني: (888) 215-9544.

الاتصال: Questions@ TakataAirbagInjuryTrust.com