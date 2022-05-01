‫ إتاحة الفرصة للمطاعم للتعاون مع العلامات الافتراضية الواعدة عبر منصة “دليفركت ماركت بليس”

الشراكة مع العلامات الافتراضية تساعد المطاعم على توسيع وزيادة نمو أعمال التوصيل الخاصة بهم وتعزز من أرباحهم

نيويورك، لندن ودبي, 24 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة دليفركت، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم خدمات تبسِّط عملية إدارة طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت لأكثر من 25 ألف موقعاً في 40 سوقاً حول العالم، اليوم عن توسيع منصتها “ ماركتبليس ” لتضم العلامات التجارية الافتراضية. وبهذا أصبح قسم العلامات الافتراضية في المنصة يربط المطاعم والمطابخ السحابية بعدد من الشركاء من العلامات الافتراضية النوعية كي يتمكنوا من تقديم مزيد من العروض والأطباق الشهية وتعزيز تجربة العملاء.

وتعد منصة دليفركت ماركت بليس، والتي كانت تعرف في السابق بمتجر التطبيقات الخاص بها، الأول من نوعها في منظومة الشركاء بقطاع الطعام، فهي تربط العاملين في مجال الضيافة مثل إدارة المخزون وأكشاك البيع ونقاط البيع وخدمات توصيل الطعام وخدمات الطلب والدفع والعلامات الافتراضية معاً لتتمكن المطاعم من تبسيط التعامل مع التكاليف وتعزيز الكفاءة ورفع الدخل والمبيعات وغيرها.

في هذا السياق قال زونغ زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى دليفركت: “نلتزم في دليفركت بتزويد كافة المطاعم والمطابخ السحابية بأفضل الأدوات التي تتيح لهم التطور والازدهار. وقد بدأنا بمساعدة المطاعم على ربط قنوات التوصيل الخاصة بهم بأنظمة نقاط البيع ونعمل على التوسع في هذا الصدد كي نخدم القطاع على نطاق أكبر. كما أصغينا إلى مستخدمي المنصة الذين أعربوا عن رغبتهم بتوفر مزيد من الموارد والطرق الإبداعية التي تمكنهم من توصيل وجباتهم إلى العملاء. ومن خلال منصة دليفركت ماركت بليس والشركاء الجدد من العلامات الافتراضية في المنصة، أصبح بوسعنا ربط تلك المطاعم بأفضل الشركات التي تساعدهم في تعزيز أعمالهم وضمان سيرها بسلاسة.”

عن العلامات الافتراضية ومنصة دليفركت ماركت بليس

بشكل عام، فإن العلامة الافتراضية هي مزود لخدمات الطعام يتواجد عبر الوسائل الرقمية فقط، ويمكن للعلامات الافتراضية أن تدعم خدمات التوصيل عبر الإنترنت في المطاعم بمختلف مراحلها بدءاً من ابتكار العلامة التجارية وإدارة الإمداد والوصفات والتوسع وغيرها – كما يمكن أن تدار من مطبخ المطعم أو من مطبخ سحابي (بحيث لا يرتبط بأي متجر أو مطعم موجود على أرض الواقع ).

ومن خلال التعامل مع العلامات الافتراضية في منصة دليفركت ماركت بليس، يمكن للمطاعم والعملاء من المطابخ السحابية في دليفركت التواصل مع المزودين الرقميين والاستعانة بخدماتهم بحيث يمكنهم توصيل الوجبات والأطباق المبتكرة للعملاء وتحقيق إيرادات أعلى. كما أن بوسع العلامات الافتراضية التواصل والشراكة مع بعضها البعض بسهولة، ما يفتح الآفاق أمام مزيد من الفرص في أعمالهم.

عن شركاء العلامات الافتراضية وكيفية عملها

تعتبر منصة دليفركت الوجهة الوحيدة التي تجمع المزودين من العلامات الافتراضية في القطاع ضمن منصة واحدة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمطابخ السحابية والمطاعم إمكانية التعامل مع حوالي عشرين علامة تجارية، وهي في زيادة مستمرة، والحصول على خدماتها بكل سهولة.

من الأمثلة على شبكة شركاء العلامات التجارية في دليفركت ماركت بليس :

● لين كتشن نتوورك: وهي مجموعة من الشركاء من مالكي المطابخ الذين سيتمكنون من التواصل مع العلامات المبتكرة للتوصيل مثل توستد برجرز ودوريتوس داينر ناتشوز ورايز آند هاينز بريكفاست.

● بيكووتر براندز: والتي تساعد المطاعم في تحقيق أرباح أكبر من توصيل الطعام – فالمطاعم تنتج علامات بيكووتر من مطابخها الحالية وتقدمها للمنطقة المحلية. كما أن العمل مع بيكووتر لا يعني أية تكلفة إضافية إذ لا يتطلب أي موظفين أو مساحات أو أدوات جديدة. يمكن للمطاعم أن تتوقع مبيعات تتراوح بين 12,120 – 45,823 جنيه إسترليني شهرياً، وبهامش ربح يزيد على 25%.

● فرانكلين جنكشن: منصة تجارية إلكترونية مبتكرة تسمح لأي مطعم أن يصبح مطبخاً مضيفاً لعلامة مطعم آخر.

● سيشنز: والتي تعمل مع مؤسسي مشاريع الطعام من الجيل الجديد ليتمكنوا من تنشئتها في حاضنات الأعمال قبل مساعدتهم على التوسع من خلال الترخيص الرقمي

● ذا كلاود: تمكّن المطاعم من تحويل قدراتها إلى إيرادات، حيث تحقق المطاعم بالمتوسط زيادة قدرها 35 بالمائة بعد الانضمام إلى شبكة www.theCloud.ae ، بل إن بعض المطاعم شهدت زيادة قدرها 100% في المبيعات. تهتم ذا كلاود بكافة متطلبات التسويق للعلامات الافتراضية لتسمح للمطابخ المضيفة بالتركيز على الإنتاج فقط.

ما على العاملين في قطاع الضيافة سوى تصفح قسم العلامات الافتراضية في منصة دليفركت ليتمكنوا من التواصل مع أفضل العلامات والعمل معها بهدف دعم ازدهار أعمالهم. وستضاف مزيد من الشراكات من العلامات الافتراضية في المستقبل القريب – بما فيها العلامات المختصة بتزويد العبوات القابلة لإعادة الاستخدام.

في تعليقه على الأمر قال جورج كرم، الرئيس التنفيذي لعلامة ذا كلاود: “يدعو دليفركت ماركت بليس للاستجابة لمتطلبات الشرائح المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع علامات الأطعمة الافتراضية، ونحن سعداء للغاية بأن نكون من أولى الشركات التي تنضم إلى هذه المبادرة، فهي تربط مالكي العلامات التجارية والشركاء من المطابخ والمطاعم على المستوى المحلي والعالمي لتتيح العديد من الفرص للمطاعم والعلامات كي تزدهر وتتوسع حول العالم.”

تتوفر العلامات الافتراضية على منصة دليفركت ماركت بليس في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتخطط للانطلاق في أسواق أخرى هذا العام. لمعرفة المزيد يمكنكم الاطلاع على الرابط https://apps.deliverect.com/ .

نبذة عن “دليفركت”

هي شركة متخصصة في مجال تطوير البرمجيات لتقديم خدمات تبسط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت، وتعزز سهولة خدمات التوصيل من خلال مختلف التطبيقات الرقمية مثل “زوماتو” و”كريم” و”دليفروو” وغيرها، لتساعد أكثر من 25 ألف جهة على تطوير خدماتها التشغيلية وزيادة رضا العملاء. وتنشط “دليفركت” في أكثر من 40 سوقاً حول العالم، وتتميز بموثوقيتها لدى مختلف سلاسل المطاعم ومراكز توزيع السلع الاستهلاكية مثل “تاكو بيل” و”برغر كينغ” و”يونيليفر” بالإضافة إلى المطاعم الصغيرة ومتوسطة الحجم حول العالم. لمعرفة المزيد من المعلومات حول “دليفركت”، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.deliverect.com

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