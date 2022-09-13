 إبراز التعاون الصيني العربي في القمة التجارية 

بكين، الصين، 13 سبتمبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — تقرير إخباري من chinadaily.com.cn :

أشاد المشاركون في القمة الرابعة للتجارة والاستثمار بين الصين والدول العربية يوم الأربعاء بالتعاون بين الصين والدول العربية، قائلين إنه أظهر حيوية ومرونة كبيرين وسط حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار في عالم اليوم.

في الحدث الذي أقيم في شيامن بمقاطعة فوجيان، قالوا إن التعاون الصيني العربي سيعزز التنمية عالية الجودة للحزام والطريق وسيقدم مساهمات إيجابية لبناء مجتمع ذ ي مصير مشترك للبشرية .

أثناء إلقاء خطاب فيديو في القمة، قال تشو ينجبو، ناشر ورئيس تحرير صحيفة China Daily ، إنه من طريق الحرير القديم إلى مبادرة الحزام والطريق اليوم، لم تتوقف الصين والدول العربية أبدًا عن التعلم من بعضها البعض من خلال العلاقات التجارية والتبادلات الشعبية، وكتابة فصل مذهل في تاريخ الحضارة الإنسانية.

وقال تشو إن صحيفة China Daily الوطنية التي تصدر باللغة الإنجليزية تلتزم بتعزيز التبادلات والتواصل بين الصين وبقية العالم. وأضاف أنها بذلت خلال السنوات الماضية سلسلة من الجهود التعاونية مع وسائل الإعلام والشركات العربية، وسعت جاهدة للمساهمة في تنمية العلاقات بين الصين والدول العربية.

وأعرب تشو عن أمله في أن تواصل الصين والدول العربية تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير التنمية عالية الجودة للحزام والطريق، والعمل معًا لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد.

قال علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين، إن الارتباط العربي الصيني شهد عصرًا ذهبيًا خلال القرن السابع، مما شجع التجارة على الازدهار وسهل تبادل المعرفة العلمية في مجالات الأدوية والرياضيات وعلم الفلك بين المنطقتين العظيمتين.

وقال: “أعيد تأسيس هذه العلاقة التجارية التكميلية وذات المنفعة المتبادلة اليوم، لتتطور إلى ما يمكن اعتباره عصرًا ذهبيًا ثانيًا في العلاقات الصينية العربية، وأفضل مثال على ذلك الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين”.

على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19، ظلت الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية العام الماضي، حيث بلغت التجارة الثنائية حوالي 330 مليار دولار، بزيادة سنوية بنحو 37 في المائة، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

قال فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لوكالة دبي لتنمية الاستثمار، إن الجهود المبذولة لتعميق التعاون وتنسيق الابتكار بين دبي والصين ستساعد في تحقيق خطط التنمية الخاصة بكل منهما ولعب دور إيجابي في دعم العولمة الاقتصادية.

قال هوانغ نائين، نائب المدير العام لوزارة التجارة في فوجيان، إن المقاطعة، باعتبارها مهد طريق الحرير البحري، قامت بتعاون اقتصادي وتجاري وثيق مع الدول العربية في السنوات الأخيرة، مع زيادة التجارة الثنائية بمقدار 33 في المائة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام.

وقالت قي جيا، المديرة التنفيذية لقناة الصينية العربية، إن نجاح القمة أظهر أن التعاون الصيني العربي لا يمكن أن يعرقله الفيروس وأن القناة التليفزيونية مقرها دبي ستستمر في توفير منصة وخدمات للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي.

كانت القمة، التي أطلقتها قناة China Arab TV عام 2019، تحت عنوان “بناء مجتمع مدفوع بالابتكار بمستقبل مشترك من أجل التنمية العالمية” هذا العام. تم الإشراف عليه بشكل مشترك من قبل China Daily ووزارة التجارة في فوجيان، كحدث جانبي لمعرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، الذي افتتح رسميًا يوم الخميس.

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