‫أيه جي أند بي تفوز بجائزة شركة أيه بي أيه سي للغاز المسال للعام 2022 في حفل توزيع جوائز التميز السنوية لمجلس الطاقة

سنغافو13 يونيو / حزيران 2022/PRNewswire/ — حصلت شركة “أتلانتيك، غالف أند باسيفيك” (أيه بي أند جي) الدولية القابضة، وهي شركة صناعية رائدة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال، على لقب شركة أيه بي أيه سي للعام 2022 في فئة الغاز الطبيعي المسال من قبل مجلس الطاقة. تمثل جوائز التميز السنوية التي يقدمها مجلس الطاقة معيارًا عالميًا للتميز في قطاعي النفط والغاز والغاز الطبيعي / الغاز الطبيعي المسال. تم تكريم أيه جي أند بي “لكونها في طليعة خلق القيمة والابتكار والأداء الاستثنائي” على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

وقال السيد جوزيف سيغلمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أيه جي أند بي: </15 “تعتز شركة أيه جي أند بي بهذه الجائزة المميزة من مجلس الطاقة. بعد سنوات من الترقب، نجد أنفسنا نمر بمرحلة تحول ثوري للطاقة. هناك زيادة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال في السنوات القادمة وهناك طلب واضح من الصناعة والطاقة وأصحاب المنازل والمركبات الذين يريدون وقودًا نظيفًا وتنافسيًا. تتمثل مهمة أيه جي أند بي في سد الحاجة الناتجة عن الزيادة القادمة في إمدادات الغاز من العملاء الذين يحتاجون إليها، من خلال توفير بنية تحتية ولوجستية سريعة وموحدة .

تكرمّ هذه الجائزة العمل الجاد الذي استثمره فريقنا لتطوير المحطات وشبكات الغاز المدينية التي قمنا بتركيبها بالفعل ونسعى لتركيبها في جنوب وجنوب شرق آسيا وخارجها. نحن فخورون باستراتيجيتنا المتمثلة في ضمان حصول الأفراد والصناعة على خيار الوقود الذي سيساعدهم في إعطاء الأولوية للبيئة وتقليل التكاليف الإجمالية في نفس الوقت. ونشكر مجلس الطاقة جزيل الشكر على تركيزه على هذا المجال المهم.”

تقود شركة أيه جي أند بي التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال حلول الطاقة التكنولوجية المتقدمة. تقوم شركة أيه جي أند بي بتطوير النظم البيئية للغاز الطبيعي المسال التي تفتح الأسواق المحرومة / غير المخدومة من خلال تقديم تصميم مخصص مدعوم بمنتجات التوصيل والتشغيل الموحدة المبتكرة التي تعتبر مقنعة تجارياً وتسمح بالاعتماد السريع على الغاز الطبيعي.

في أيار/مايو 2022، أكملت شركة “غاز إنتيك” التابعة لشركة أيه جي أند بي تحويل ناقلة غاز مسال بسعة 125000 متر مكعب لشركة “كارمول”، وهي مشروع مشترك بين شركة كارباورشيب التركية وشركة ميتسوي أو أس كي لاينز اليابانية، إلى أول وحدة تخزين وحداتية عائمة وإعادة تحويل الغاز في العالم. تم بناء وحدة التخزين الوحداتية العائمة لتحويل الغاز باستخدام تقنية RegasTainer ® الوحداتية التابعة لشركة غاز إنتيك لتوصيل الغاز إلى بارجة الطاقة العائمة لشركة كارباورشيب البالغة طاقتها 236 ميغاواط في السنغال، وهي أول دولة في غرب إفريقيا تنتقل إلى اعتماد طاقة الغاز النظيفة.

هذا العام، ستقوم أيه جي أند بي أيضًا بتشغيل أول محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز في خليج باتانجاس، التي تسمى الفلبين للغاز الطبيعي المسال لتزويد الغاز إلى أحد أكبر منتجي الطاقة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الفلبين للغاز بتخزين الغاز الطبيعي المسال وإرسال الغاز الطبيعي لتشغيل عمليات العملاء الصناعيين والتجاريين والمستهلكين الآخرين، مما يدخل البلاد حقبة جديدة من اعتماد الوقود النظيف والفعال. في الهند، تُعتبر أيه جي أند بي أكبر لاعب أجنبي إذ تتمتع بمحفظة من شركات توزيع للغاز في المدن تشمل 12 امتيازًا، تغطي 28 منطقة عبر 8٪ من مساحة الهند و 80 مليون شخص من سكان البلاد تقريبًا.

نبذة عن أيه جي أند بي

شركة أيه جي أند بي Atlantic Gulf & Pacific (AG&P) هي شركة عالمية رائدة في تطوير وتشغيل الغاز الطبيعي المسال والخدمات اللوجستية للغاز وحلول توزيع الغاز. تقدم أيه جي أند بي البنية الأساسية لتوصيل إلى الغاز الطبيعي بأمان وسهولة في الأسواق الجديدة والمتنامية. نحن نعمل كمالك وكمزود خدمة يغطي التطوير والتمويل والهندسة والمشتريات وإدارة المشاريع والبناء للبنية الأساسية البرية والبحرية للغاز، وربط الموردين بالعملاء النهائيين. www.agpglobal.com