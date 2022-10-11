‫أومديا (Omdia): لا يوجد لاعبو روبوت الدردشة مهيمنون في الأفق

لندن، 11 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — ستبقى اعمال الذكاء الاصطناعي الأكثر ربحًا في العالم – روبوتات الدردشة/المساعدون الرقميون الافتراضيون – سوقًا يخدمها نظام بيئي قوي ومتنوع من البائعين. في تقرير جديد، Omdia يشير إلى أنه على عكس مجموعة واسعة من تقييمات البائعين واتجاهات سوق التكنولوجيا التقليدية، فإن حلول روبوت الدردشة/المساعد الرقمي الافتراضي لن يهيمن عليها عدد صغير من البائعين ذوي الأسماء الكبيرة..

قال مارك بيكيو، المحلل الرئيسي في Omdia ، “ثمة عدة أسباب لسوق قوي لحلول روبوتات الدردشة، أولًا، هناك طلب مستمر في السوق على الحلول التي تعالج نطاقًا واسعًا من التعقيد، من أدوات المطورين المحترفين افعلها بنفسك ( DIY ) ولا يوجد رمز SaaS لتخصيص حلول شاملة؛ ثانيًا، من المحتمل أن تكون هناك عوامل اضطراب جديدة في السوق بسبب التكنولوجيا المتطورة، لا سيما الظهور المحتمل لـ NLU بأسعار معقولة والتدريب من نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر ( LLM) ، وثالثًا، إجمالي السوق القابل للعنونة كبير جدًا ومعقد للغاية، بقيادة محركات سوق واسعة لتجربة العملاء وأتمتة تدفق العمل. إنّ فرصة السوق ليست في أي مكان قريبة من كونها مشبعة أو سلعة، مما يترك الباب مفتوحًا لمجموعة متنوعة من البائعين لتحقيق النجاح والازدهار.”

تلاحظ Omdia اتجاهات السوق الأخرى التي تشكل مسار روبوتات الدردشة/المساعدين الرقميين الافتراضيين، بما في ذلك الطلب على الأدوار المعقدة بشكل متزايد لروبوتات الدردشة والأهمية المتزايدة لتعهيدات العمليات التجارية ومدمجي الأنظمة في النظام البيئي وشرعية قنوات المراسلة. “ روبوتات الدردشة والمساعدين الرقميين الافتراضيين 2022: مسار السوق، التوقعات “، يفحص كل هذه المسائل وأكثر. سيساعد التقرير القراء على فهم مشهد سوق روبوت الدردشة/المساعد الرقمي الافتراضي المتغير بسرعة للمؤسسة من خلال تحديد الدوافع والعوائق الرئيسية واتجاهات السوق وحالات الاستخدام المهيمنة ومن هم اللاعبون الرئيسيون ولماذا يكونوا أساسيين وما يرونه في السوق. يقدم توقعات لإنفاق روبوت دردشة/مساعد رقمي افتراضي حتى عام 2026 مع تحليل حسب القطاعات والمناطق.

نبذة عن OMDIA

Omdia ، جزء من شركة Informa Tech ، هي مجموعة بحثية واستشارية في مجال التكنولوجيا. تُمكن معرفتنا العميقة بأسواق التكنولوجيا جنبًا إلى جنب مع رؤيتنا القابلة للتنفيذ المؤسسات من اتخاذ قرارات نمو ذكية. لمعرفة المزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.omdia.com ‏.

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