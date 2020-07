أول مشروع تجاري في نيجيريا للشبكات الكهربية الصغيرة/الشبكات غير المخدومة يمد الطاقة لمجتمع موكولوكي

يجسد هذا المشروع التجريبي للشبكات الصغيرة/الشبكات غير المخدومة توصيات من تقارير من آر أم آي. تقرير آي آر أم Under the Grid يحدد فرص الأعمال لتطوير الشبكات الصغيرة/الشبكات غير المخدومة، بينما يوسع توفير الطاقة الكهربائية للمحرومين Electrifying the Underserved نماذج أعمال محددة لتوجيه تنفيذ المشروع. تشير التقديرات إلى أن 40 مليونًا من سكان الريف يعانون من نقص في الخدمات من الشبكة الكهربائية الرئيسية في نيجيريا – يمكن خدمة ما يقرب من 35 في المئة منهم من خلال أكثر من 4000 من أنظمةالشبكات الصغيرة/الشبكات غير المخدومة ذات الجدوى التجارية.

