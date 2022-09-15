أول بيتزا بنكهة فضائية على الأرض 

تتميز مجموعة Chorizo الجديدة من Papa Johns بنكهات مستوحاة من طعم الفضاء

ميلتون كينيز، إنجلترا, 15 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — طلق Papa Johns أول بيتزا مستوحاة من الفضاء في العالم – قفزة عملاقة للبشرية ومحبي البيتزا في كل مكان.

مستوحاة من شهرة chorizo باعتبارها أبعد النقانق في العالم – بعد أن ذهبت إلى الفضاء مع رائد الفضاء الإسباني، Pedro Duque ، في عام 1998 – تَجْمع مجموعة البيتزا الجديدة المستوحاة من الفضاء بين نكهات chorizo اللذيذة مع بيتزا Papa Johns المميزة، Papadia و Rolls .

قام Dr Chris Welch ، عالم الفضاء الرائد عالميًا و Vice-President of the International Aeronautical Federation ، بتحليل تكوين مجموعة بيتزا Papa Johns الجديدة وكشف عن أوجه التشابه المذهلة بين الأذواق والقوام ومظهر chorizo والبحث في الفضاء:

تخلق درجات الحرارة القصوى لكوكب المشتري البالغة 35000 درجة مئوية أعاصير شمسية ملحمية – مثل البقعة الحمراء العظيمة – والتي تبدو تمامًا مثل قطعة من chorizo .

في عام 2016، عندما دارت NASA Juno spacecraft حول كوكب المشتري، اكتشفت أن الكوكب يشبه بشكل مذهل بيتزا مغطاة بطبقة chorizo .

هناك أدلة على أن نفس مُرَكبات الكربون التي يتم إنتاجها أثناء عملية تجفيف الفلفل الحلو – والتي تُستخدم لإعطاء chorizo لونه الأحمر الكلاسيكي – يمكن العثور عليها أيضًا في الفضاء. وهذا ما يفسر سبب شم رائحة اللحوم المشوية بعد السير في الفضاء.

إن تأثيرات الجاذبية الصغرى في الفضاء أن حاسة التذوق لدى رواد الفضاء باهتة، وهذا هو السبب في أنهم غالبًا ما يتوقون إلى الأطعمة الغنية بالنكهات الحارة – وربما يكون السبب وراء اصطحاب Pedro Duque لِـ chorizo معه إلى الفضاء.

وتعليقًا على هذا الاكتشاف، قال Dr Chris Welch : “لطالما كانت النكهات الحارة مثل chorizo طعامًا فضائيًا مفضلاً بين رواد الفضاء الجائعين، وهذا هو السبب في تمتعها بمثل هذا التراث الفضائي الغني. ولكن المثير للدهشة، كما كشفت الأدلة الحديثة، أن نكهاته ورائحته المميزة يمكن اعتبارها حقًا من خارج هذا العالم – مع وجود آثار لنفس المركب العطري يعتقد أنه موجود في كل من الفضاء و chorizo “.

يتم دعم مجموعة البيتزا المستوحاة من الفضاء من خلال حملة تسويقية عالمية متعددة القنوات، يتم تشغيلها في الصين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وبولندا وألمانيا وفي أسواق مختارة من أمريكا اللاتينية هذا الخريف.

في حملة جديدة مختلفة ثقافيًا، https://www.youtube.com/watch? v=MO4ZlGYjBaY سيتم اصطحاب محبي البيتزا في رحلة بين المجرات لاكتشاف الذوق إلى Planet Chorizo ، لاستكشاف نكهات وألوان وجمال chorizo خارج هذا العالم.

من خلال جلب بريق الفضاء الخارجي لـ Planet Chorizo إلى الأرض، ابتكرت مستحضرات التجميل Chelsie Lane إصدارًا محدودًا من Chorizo Style Lipstick للاحتفال بمجموعة Papa Johns الجديدة وتراث chorizo الفضائي.

أحمر الشفاه هذا، الذي يشبه إلى حد كبير ملمس chorizo الرخامي وممزوج برائحة أسلوب chorizo الأصيل، متاح الآن للشراء دوليًا عبر موقع Chelsie Lane . سيتم إطلاق أحمر الشفاه في منزل chorizo في Madrid Fashion Week .

تعليقات Jo Blundell ، VP of International Marketing at Papa Johns في Papa Johns : “Papa Johns هي علامة تجارية مرادفة لتجارب النكهات اللذيذة . لذا، فإن مجموعة بيتزا chorizo الجديدة المستوحاة من الفضاء وحملتنا التسويقية بين المجرات ستأخذ معجبينا في رحلة ذوق ملحمية إلى أبعاد جديدة تمامًا “.

إضافة chorizo – نكهة طعام رائجة لعام 2022 – تعزز Better Ingredients لِـ Papa Johns . التزام Better Pizza بوصفة الابتكار والتفوق الغذائي.

ملاحظات للمحررين

لمزيد من المعلومات حول أي من العناصر المتوفرة في قائمة Papa Johns ، يرجى زبارة PapaJohns.com

نبذة عن بابا جونز

شركة بابا جونز إنترناشيونال (بورصة ناسداك: PZZA ) افتتح أبوابه عام 1984 بهدف واحد: مكونات أفضل. BETTER PIZZA. ® تؤمن شركة بابا جونز بأن استخدام مكونات عالية الجودة ينتج بيتزا عالية الجودة. عجينتها الأصلية مصنوعة من ستة مكونات فقط وهي طازجة وغير مجمدة أبدًا. تضع شركة بابا جونز على البيتزا الجبن الحقيقي المصنوع من جبن الموزاريلا وصلصة البيتزا المصنوعة من الطماطم الناضجة الطازجة واللحوم الخالية من الحشو. كانت أول سلسلة توصيل بيتزا وطنية تعلن عن إزالة النكهات الاصطناعية والألوان الاصطناعية من قائمة طعامها بالكامل. يقع المقر الرئيسي لشركة بابا جونز في لويزفيل بولاية كنتاكي، وهي ثالث أكبر شركة توصيل بيتزا في العالم مع أكثر من 5,500 مطعمًا في 50 دولة ومنطقة اعتبارًا من 26 سبتمبر 2021. لمزيد من المعلومات حول الشركة أو لطلب بيتزا عبر الإنترنت، تفضل بزيارة www.PapaJohns.com أو قم بتنزيل تطبيق Papa John’s للجوال لنظام التشغيل iOS أو أندرويد.

رابط الفيديو- https://www.youtube.com/watch? v=MO4ZlGYjBaY

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