‫أورانج وسوفت آت هوم تقدمان ميزة “وضع السكون الطويل” من خلال جهاز “لايف بوكس” الجديد الذي يعمل ضمن خدمات الجيل السادس من الواي فاي وفق المعيار 6E

جهاز لايف بوكس 6 الجديد من أوائل أجهزة توجيه شركات الاتصالات في العالم بميزات شبكات الجيل السادس للواي فاي وفق المعيار 6E ، ومصمم ليحافظ على البيئة، كما يقدم أحدث خدمات الشبكات المنزلية الرقمية التي توفر أفضل تجربة واي فاي على الإطلاق

باريس، فرنسا, 14 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — ساهمت الجهود المشتركة لشركة سوفت آت هوم كمطور مستقل لبرمجيات أجهزة النطاق العريض، وخدمات الفيديو، والتحليلات بالتعاون مع شركة أورانج في ظهور أحد أوائل أجهزة توجيه شركات الاتصالات في العالم بميزات شبكات الجيل السادس للواي فاي وفق المعيار 6E، وهو جهاز لايف بوكس 6 الجديد.

منتجنا من أوائل أجهزة توجيه شركات الاتصالات في العالم بميزات شبكات الجيل السادس للواي فاي وفق المعيار 6E

يتيح جهاز توجيه “لايف بوكس 6” الجديد لأورانج أن تقدم لمستخدميها أفضل تجربة اتصال بالإنترنت عبر شبكة واي فاي متاحة حاليًا من حيث سعة النطاق الترددي وسرعة الاتصال والوقت المستغرق للاتصال بالإنترنت.ويقدم الجهاز تكنولوجيا الجيل السادس من الواي فاي وفق المعيار 6E مع ما توفره من توافق مع تطبيق “Orange et Moi” الجديد ما يتيح للمستخدمين التحكم في جهاز لايف بوكس من خلال هاتفهم الذكي.وتعزز ميزة شبكة واي فاي الذكية المعروفة باسم “واي فاي أون” التي تقدمها شركة سوفت آت هوم من إمكانات جهاز لايف بوكس 6.سيتمتع المشتركون بخدمات اتصال منزلي معزز تضمن لهم اتصالاً أكثر سلاسة بالإنترنت بفضل خدمات الجيل التالي من شبكة واي فاي التي يتيحها المعيار 6E.ويمكن لسعة النطاق الترددي أن تصل إلى 2 غيغابت في الثانية.تقلل ترددات الراديو الإضافية ونطاق التوجيه التلقائي ثلاثي النطاق بين السرعات 2.4 غيغاهرتز و5 غيغاهرتز و6 غيغاهرتز، بشكل كبير من تشبع الشبكة وذلك بهدف تحسين تجربة استخدام الشبكة عند مباشرة العمل من المنزل أو خلال استخدام الإنترنت للترفيه.

سهولة الاستخدام: فهو مزود بخاصية آيز أون لتعزيز الحل الذاتي للمشكلات

بفضل شاشة الحبر الإلكتروني المبتكرة، يمكن عرض مقترحات تشخيص المشكلات سهلة الاستخدام بالإضافة إلى رموز الاستجابة السريعة حسب السياق لتيسير عملية الحل الذاتي للمشكلات من خلال تطبيق الجوال، كما يمكن للمستخدمين بدء اختبارات سرعة الاتصال بشكل سريع أو حتى مشاركة رمز الاستجابة السريعة لربط أجهزة جديدة أو ضيوف جُدد بالشبكة.

تم تزويد جهاز لايف بوكس 6 بخاصية Eyes’ON (آيز أون) من شركة سوفت آت هوم لإتاحة أكبر قدر من إمكانات الحل الذاتي للمشكلات للمستخدمين.ويساعد تطبيق الجوال Orange & Moi المستخدمين على تثبيت إعدادات جهاز التوجيه في المنزل.ويكفل لكم التطبيق تحليلات في الوقت الفعلي تساعد على حل ما يعترضكم من مشكلات باستخدام خاصية التشخيص الذاتي، ويتيح لكم أفضل الأماكن في المنزل لتركيب أجهزة التقوية باستخدام خارطة شبكية، وميزات اختبار سرعة الاتصال الشبكي.

خطوة نحو الاستدامة

تم تصميم جهاز لايف بوكس 6 بشكل يراعي البيئة؛ فقد تم تزويده بوضع تلقائي لحماية البيئة “جرين مود”، والذي يضمن أنه عند عدم قراءة جهاز التوجيه لأي جهاز يعمل بشبكات واي فاي 6E في نطاقه، يتم إيقاف نطاق 6 غيغاهرتز تلقائيًا.ولن يعود الجهاز للعمل مرة أخرى إلا عندما يلتقط إشارة جهاز يعمل بخدمات شبكات واي فاي 6E.يمكن للمستخدم تشغيل إما وضع السكون الطويل وإما السكون القصير لتقليل نسبة الطاقة المُستخدَمة (أقل من 0.3 واط).ويمكن تهيئة هذين الوضعين مباشرة باستخدام تطبيق الجوال أو من خلال شاشة اللمس بجهاز بوابة الاتصال.

تضمين ميزة كونكت أون إضافة إلى حزمة خدمات محسَّنة عالية الجودة

يشتمل جهاز لايف بوكس 6 على ميزة Connect’ON (كونكت أون) المقدَّمة من شركة سوفت آت هوم، وذلك بهدف تحسين نوعية خدمات الاتصال، مع إتاحة أعلى سعة نطاق ترددي ممكنة.ويسعدنا التأكيد على توفر خدمات الاتصال المنزلي بالإنترنت التي يتطلع إليها المشتركون في الأجهزة المميزة كحزمة خدمات الرقابة الأسرية أو تفعيل خاصية شبكة الضيوف.يُعد جهاز بوابة الاتصال الجديد من أورانج أول جهاز للاتصال بالإنترنت مزود بمنفذ إيثرنت بسرعة 2.5 غيغابت في الثانية، ما يتيح الاتصال بسرعة تصل إلى 2 غيغابت في الثانية بين طرفي عملية الاتصال.

وفي هذا الإطار، صرح لوران فوريه، مدير تسويق منتجات أجهزة النطاق العريض وخدمات الاتصالات بشركة أورانج قائلاً “في شركة أورانج، قمنا برفقة مورِّدنا سوفت آت هوم بإطلاق العنان محلقين في آفاق الابتكار،ويعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه في السوق، المزود بوضع السكون الطويل.معًا قدمنا أقوى منتج لاتصال شبكة واي فاي، وخدمات ومنتجات تصفح الإنترنت في المنزل”.وأضاف قائلاً: “وبفضل أحدث منتج لنا، جهاز توجيه لايف بوكس 6، سيتسنى لمشتركينا في فرنسا أن يكونوا من الأوائل الذين يحظون بالخدمات الواسعة لأحدث معيار لشبكات واي فاي وهو 6E“.

وفي ذات السياق، صرح ديفيد فيريه لانج، المدير التنفيذي لشركة سوفت آت هوم قائلاً: “مع تغير متطلبات اتصال الواي فاي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، التزم فريق خبراء ومتخصصي سوفت آت هوم بأكمله بأداء أقصى جهد ممكن حتى يكون جهاز لايف بوكس 6 الجديد على قدر الاحتياجات ومتطلبات المستخدمين”.واستطرد قائلاً: “نحن فخورون بثقة أورانج المتجددة في خبرتنا في مجال خدمات اتصال الإنترنت المنزلي التي نقدمها”.

معلومات حول شركة سوفت آت هوم

شركة سوفت آت هوم مزوِّد مستقل للبرمجيات، وتقدم الشركة 6 حلول مختلفة لأجهزة النطاق العريض وهي خدمة (كونكت أون)، وشبكة واي فاي الذكية (واي فاي أون)، وخدمة الأمن السيبراني (سيكيور أون)، وخدمة الأجهزة الذكية بالمنازل (ثينجز أون)، وخدمة الفيديو (وتش أون)، وخدمة تحليل ورصد جودة الخدمة (آيز أون).ويستخدم مُزوِّدو خدمات الاتصالات منتجات شركتنا في أكثر من خمسة وعشرين مليون شبكة منزلية، إضافة لملايين من الأجهزة الجوالة.يعمل بشركتنا المملوكة لشركات الاتصالات، ما يزيد على 300 موظف ومعظمهم من مهندسي البرمجيات المكرِّسين أنفسهم لبرمجيات المصدر المفتوح، مثل prpl وRDK.تستفيد منتجات شركة سوفت آت هوم المختلطة بشكل فريد من أفضل مكونات برامج التخزين السحابي، والبرمجيات الموجودة في العديد من الأجهزة الجوالة والثابتة.لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع: www.softathome.com أو الاتصال بالعنوان contact@softathome. com.

جهة الاتصال:

مارتا تواردوسكا ممثلة عن شركة سوفت آت هوم

البريد الإلكتروني: press@softathome.com

الهاتف:‎@SoftAtHome

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1782685/SoftAtHome.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1782684/SoftAtHome_Logo. jpg