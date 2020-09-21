أوراكل ووول مارت تعلنان عن تلقي موافقة مبدئية من الحكومة الأمريكية

ريدوود شورز، كاليفورنيا وبنتونفيل، آركنسا، 21 سبتمبر 2020 /بي آر نيوز واير/ — أعلن الرئيس أن شركة بايت دانس (ByteDance) قد تلقت موافقة مبدئية لعقد اتفاقية مع الحكومة الأمريكية تستهدف حل المشكلات المعلقة، والتي ستجمع الآن استثمار كل من أوراكل (Oracle) ووول مارت (Walmart) معًا للاستحواذ على 20٪ من أعمال تيك توك جلوبال (TikTok Global) المنشأة حديثًا.

تنشئ تيك توك، في إطار هذه الصفقة، شركةً جديدةً يُطلق عليها تيك توك جلوبال ستتولى مسؤولية توفير جميع خدمات تيك توك للمستخدمين في الولايات المتحدة ومعظم المستخدمين في بقية العالم. لقد وافقت الإدارة اليوم على عقد صفقة تاريخية بشروط حيث تصبح أوراكل بموجبها مزود الخدمات السحابية الآمن لتيك توك.

سيمتلك المستثمرون الأمريكيون، بما في ذلك أوراكل ووول مارت، غالبية أسهم شركة تيك توك جلوبال. ستصبح تيك توك جلوبال شركة أمريكية مستقلة، يقع مقرها في الولايات المتحدة، ويتألف مجلس إدارتها من أربعة أمريكيين من أصل خمسة أعضاء.

ستصبح جميع تقنيات تيك توك في حيازة تيك توك جلوبال، وستتوافق مع قوانين الولايات المتحدة واللوائح الخصوصية. سيجري إنشاء خصوصية البيانات لـ 100 مليون مستخدم أمريكي لبرنامج التيك توك على وجه السرعة عن طريق نقل جميع البيانات الأمريكية إلى مراكز بيانات خدمة أوراكل السحابية من الجيل الثاني، وهي مراكز البيانات السحابية الأكثر أمانًا في العالم.

تعزل خدمة أوراكل السحابية من الجيل الثاني، اعتمادًا على خبرتها في تأمين البيانات الأكثر حساسية في العالم لمدة تصل إلى عقود، التطبيقات التي تعمل حاليًا عزلًا كاملًا وتتصدى للتهديدات الأمنية بصورة مستقلة. تسهم هذه التقنية الفريدة من نوعها في القضاء على مخاطر تجسس الحكومات الأجنبية على المستخدمين الأمريكيين أو محاولة التأثير عليهم بمعلومات مضللة.

ستقدم وول مارت، إلى جانب رصيد أسهمها، إمكانياتها متعددة القنوات للبيع بالتجزئة، بما في ذلك مجموعة Walmart.com وسوق التجارة الإلكترونية والوفاء والدفع والقياس باعتباره خدمة إعلانية.

ستوفر تيك توك جلوبال أكثر من 25000 وظيفة جديدة في الولايات المتحدة وستدفع ضرائب جديدة تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار إلى وزارة الخزانة الأمريكية.

ستطلق تيك توك جلوبال سويًا مع أوراكل وسيج (SIG) وجنرال أتلانتك (General Atlantic) وسيكويا (Sequoia) ووول مارت وكوتيو (Coatue) مبادرة تعليمية لتطوير وتقديم منهج فيديو عبر الإنترنت يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعليم الأطفال من المدن الداخلية إلى الضواحي مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية من القراءة الأساسية والرياضيات في العلوم والتاريخ وهندسة الحاسوب.

سيكون لدى تيك توك جلوبال طرح عام أولي (IPO) في أقل من 12 شهرًا وسيُدرج في إحدى البورصات الأمريكية. ستزداد حصة ملكية الولايات المتحدة لشركة تيك توك جلوبال بعد الاكتتاب العام وتستمر في زيادتها بمرور الوقت.

ستتمكن شركة تيك توك جلوبال بعقد هذه الاتفاقية من الاستمرار في تزويد مائة مليون أمريكي بإمكانية الوصول إلى الشبكة الاجتماعية التي يحبونها وإثارة المنافسة التي تشتد الحاجة إليها في سوق الشبكات الاجتماعية.

نبذة عن أوراكل ( Oracle )

توفر سحابة أوراكل مجموعة كاملة من التطبيقات المتكاملة للمبيعات والخدمات والتسويق والموارد البشرية والمالية وسلسلة التوريد والتصنيع إلى جانب البنية الأساسية السحابية من الجيل الثاني الآمنة التي تعمل آلياً على درجة عالية وتتميز بقاعدة بيانات أوراكل المستقلة. للحصول على مزيد من المعلومات حول أوراكل (المعروفة في بورصة نيويورك باسم ORCL)، يُرجى التفضل بزيارة الرابط www.oracle.com.

نبذة عن وول مارت ( Walmart )

تساعد شركة وول مارت (المعروفة في بورصة نيويورك باسم WMT) الأشخاص في جميع أنحاء العالم على توفير المال وعيش حياة أفضل – في أي وقت وفي أي مكان – في متاجر البيع بالتجزئة وعبر الإنترنت وعبر أجهزتهم المحمولة. يزور كل أسبوع أكثر من 265 مليون عميل وعضو ما يقرب من 11500 متجرًا تحت 56 لافتة في 27 دولة ومواقع التجارة الإلكترونية. توظف وول مارت أكثر من 2.2 مليون موظف في جميع أنحاء العالم، وبلغت إيراداتها 524 مليار دولار في السنة المالية 2020. لا تزال شركة وول مارت رائدة في مجال الاستدامة والأعمال الخيرية للشركات وفرص العمل. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول وول مارت بزيارة الموقع corporate.walmart.com وعلى فيسبوك facebook.com/walmart وعلى تويتر twitter.com/walmart.

العلامات التجارية

أوراكل وجافا علامتان تجاريتان مسجلتان لدى شركة أوراكل أو الشركات التابعة لها أو جميعها. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكيها.

الشعارات – https://mma.prnewswire.com/ media/467598/Oracle_Logo.jpg