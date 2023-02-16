‫أوبو تستعد لطرح سلسلة رينو8 T المزودة بكاميرا بورتريه بدقة 108 ميجابكسل في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

رينو8 T 5G من أوبو هو أحدث الإصدارات ضمن سلسلة رينو الشهيرة، حيث يعد الهاتف قفزة في تجربة الاستخدام

يضم رينو8 T 5G نظام تصوير فائق الوضوح مُدعم بكاميرا بورتريه بدقة 108 ميجابكسل تضمن صورًا عالية الدقة بتفاصيل غير مسبوقة

يوفر الهاتف الذكي الجديد مظهرًا متميزًا جديدًا بالكامل مع شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 120 هرتز

يأتي إطلاق سلسلة رينو8 T بالتزامن مع سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة أوبو إنكو إير 3، أحدث إضافة إلى مجموعة منتجات إنترنت الأشياء من أوبو.

سيتم إطلاق أحدث طرازين من سلسلة رينو8 T وأوبو إنكو إير 3 يوم 21 فبراير

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 فبراير 2023 /PRNewswire/ — يسُر أوبو -العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا- الإعلان عن أحدث إضافة إلى سلسلة رينو الشهيرة ، سلسلة رينو8 T ، التي تقدم للمستخدمين ميزات مُحسنة للكاميرا والبطارية وقدرات تصميم متميزة ضمن تجربة استخدام سلسة من جميع النواحي. كما سيتم أيضاً إطلاق سماعات أوبو إنكو إير 3 الجديدة إلى جانب سلسلة الهواتف الجديدة، حيث تعد هذه السماعات أحدث إضافة إلى المجموعة المتنوعة من منتجات إنترنت الأشياء من أوبو.

ستضم السلسلة الجديدة طرازين من الهواتف وهما رينو8 T و رينو8 T 5G ، اللذان سيقدمان تحديثات شاملة للمستخدمين ضمن جهاز أنيق بما يضمن تجربة استخدام سلسة ومتكاملة عند التصوير وللترفيه.

يتميز هاتف رينو8 T 5G بشاشته منحنية ثلاثية الأبعاد ذات معدل التحديث 120 هرتز، ليحقق توازناً رائعاً بين قدرات التصوير والاستخدام المريح مع ضمان دقة الاستشعار اللمسية على الشاشة. يتميز هاتف رينو8 T 5G بشاشته منحنية ثلاثية الأبعاد ذات معدل التحديث 120 هرتز، ليحقق توازناً رائعاً بين قدرات التصوير والاستخدام المريح مع ضمان استجابة الشاشة السريعة. هذا كما يقدم قدرات تصوير حصرية من أوبو، فهو يضم أول كاميرا بورتريه بدقة 108 ميجابكسل من أوبو تُمكن المستخدمين من التقاط صور فائقة الوضوح وعالية الدقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

في هذه المناسبة، قال أيفن أوه ، الرئيس التنفيذي لشركة أوبو في منطقة الخليج العربي : “نفخر في أوبو بالتزامنا بوضع رغبات عملائنا واحتياجاتهم ضمن أولوياتنا عند تطوير منتجات جديدة، حيث لاحظنا أهم الميزات التي يفضلها المستخدمون عبر سلسلة رينو وحرصنا على تواجدها ضمن سلسلة رينو8 T . وهنا، لا بُد لي أن أشير إلى أن الهاتف الجديد يهدف إلى تزويد المستخدمين بتجربة متكاملة ضمن فئة الهواتف متوسطة السعر ليكون في متناول الجميع. ومع إطلاق السلسلة في المنطقة، إننا على ثقة بأن العملاء والمستخدمين يتطلعون لمعرفة المزيد عن السلسلة يوم 21 فبراير “.

إلى جانب سلسلة رينو8 T ، ستكشف أوبو أيضاً عن أحدث إضافة لمنتجات إنترنت الأشياء لديها، وهي سماعات إنكو إير 3، سماعات الصوت لاسلكية المميزة التي تأتي بتصميم جذاب وقيمة رائعة ومواصفات مذهلة تُعزز الترفيه السمعي و البصري. ونظراً لتزايد الطلب على إمكانية التفاعل بين الأجهزة المختلفة، خصصت أوبو تركيزها على المدى الطويل على توسيع خيارات منتجات الإنترنت الأشياء الحديثة وبذلك تكون سماعات إنكو إير 3 أحدث إضافة لهذه المجموعة.

من المقرر إطلاق سلسلة رينو8 T الجديدة كليًا وسماعات إنكو إير 3 يوم 21 فبراير، وسيكونا متاحين للطلب المسبق في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يوم 22 فبراير.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في سلطنة عمان في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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