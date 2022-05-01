‫أوبو تدعو محبّي الألعاب في دول الخليج العربي للتنافس على لقب #لعيببلاحدود عبر في بطولة بابجي موبايل

• تنطلق المسابقة ابتداءً من 17 مايو وحتى 5 يونيو 2022 لفرصة الفوز بأحد هواتف أوبو الذكية

• سلسلة هواتف رينو7 متاحة للشراء الآن عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر الشريكة للبيع بالتجزئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ — أعلنت أوبو العلامة التجارية العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الرائدة عن إطلاق مسابقة “بابجي موبايل PUBG MOBILE” لمحبي الألعاب في جميع أنحاء دول الخليج العربي، حيث سيتنافس أعضاء مجتمع محبّي الألعاب الإلكترونية ضد بعضهم البعض للحصول على فرصة للفوز بأحدث هواتف أوبو الرائدة.

وبصفتها الشريك الرسمي للهواتف الذكية لشركة “بابجي موبايل للألعاب الإلكترونية PUBG MOBILE Esports ” في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022، تدعم أوبو مجتمع محبّي الألعاب المتميزين في جميع أنحاء المنطقة من خلال مجموعة من الأنشطة الحماسية والمبادرات الترفيهية، سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، إذ سيكون عشّاق الألعاب من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعُمان وقطر على موعد لتحدّي بعضهم البعض من خلال المشاركة في إحدى ألعاب بابجي موبايل للحصول على فرصة للفوز بجوائز في غاية في الروعة. يُمكن الاستمتاع باللعبة الشهيرة والوصول إليها من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية المختلفة، مثل: فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

ولكن ما هي القواعد؟ إنها بسيطة للغاية – يحتاج اللاعبون إلى جمع كل ال عناصر “بابجي موبايل PUBG MOBILE ” داخل اللعبة من خلال تحدّي بعضهم البعض. بمجرد الانتهاء من هذه المهمة، سيحتاج اللاعبون إلى التقاط سكرين شوت لنتائجهم ومشاركتها في قسم التعليقات على الصفحة الرسمية لـ OPPO Arabia على فيسبوك، وذلك ابتداءً من 17 مايو وحتى 5 يونيو 2022 باستخدام هاشتاغ #لعيببلاحدود أو UnlimitedGamer#. سيتم اختيار الفائزين بناءً على تفاعلاتهم على الصفحة ومدى براعتهم في اللعب، لذا فكلما شاركوا أكثر، زاد احتمالهم في الفوز! بالإضافة إلى ذلك، سيصبح متابعو الصفحة جزءاً من رحلة لعبة بابجي موبايل PUBG MOBILE من خلال منشورات المشاركة والتفاعل المفضّلة لهم والقصص القصيرة الشيّقة على إنستغرام، واستطلاعات الرأي والاختبارات الممتعة.

يعد هاتف أوبو رينو7 برو 5G الجهاز المثالي للاعبين المحترفين مُعززاً بتقنيات الاتصال بشبكات الجيل الخامس المدعومة من شريحة معالجة البيانات Dimensity 1200-MAX من ميدياتِك، كما يتميز الهاتف بتصميم زجاجي أيقوني “أوبو جلو” على غطاءه الخلفي مستخدمةً تقنية الليزر المباشر للتصوير ( LDI ) لأول مرة على الإطلاق في صناعة الهواتف المحمولة .

وبالطبع، فإن ميزات رائدة مثل ذاكرة عشوائية بسعة 12 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4,500 مللي أمبير في الساعة وقدرة شحن فائق السرعة SUPERVOOCTM بقوة 65 وات، تضمن تجربة استخدام ولعب استثنائية تدوم طويلاً. من خلال إدماج كل هذه الخصائص معاً، فإن نظام التشغيل السلس ColorOS 12 يوفر تجربة مستخدم مريحة وفعّالة على الهاتف الذكي.

لمزيد من المعلومات حول المسابقة وكيفية التسجيل بها ، يرجى زيارة: https://newsfeedsmartapp.com/ PUBG-MOBILE /

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم

. وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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