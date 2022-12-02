أنتالفا تستضيف مؤتمر الأصول الرقمية في هونغ كونغ

هونغ كونغ، 2 ديسمبر، 2022 / PRNewswire / — في 23 نوفمبر، 2022، عقدت مجموعة أنتالفا ( Antalpha ) ، وهي منصة أصول رقمية للشركاء المؤسسيين، مؤتمرًا للأصول الرقمية في هونغ كونغ. عُقد هذا المؤتمر، الذي جمع أكثر من 40 من قادة الصناعة من عمالقة الصناعة بما في ذلك أنيموكا براندز ( Animoca Brands )، و مجموعة بي سي ( BC Group )، وريوت بلوكتشين ( Riot Blockchain )، ومؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ( S&P Dow Jones Indices )، مع أعضاء من الجمهور عبر الثروة الخاصة، والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول، لاستكشاف الفرص في الأصول الرقمية الاستثمار وسط البيئة التضخمية.

شهد سوق الأصول الرقمية صعودًا وهبوطًا في عام 2022، على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في السوق، ولا تزال العديد من الولايات القضائية تزيد من اعتماد الأصول الرقمية المؤسسية، وقد تعهدت هونغ كونغ بوضع نفسها كمركز للأصول الرقمية. قال ماكس لياو، المدير الإداري لتطوير الأعمال من أنتالفا ( Antalpha ) خلال خطابه، “لا يزال سوق الأصول الرقمية في مراحله الناشئة ونرى إمكانات هائلة في تطويره. “إن السوق الحالي يمثل فرصة رئيسية للمستثمرين للاستفادة من النمو المحتمل”.

“إن الفوضى الأخيرة في سوق الأصول الرقمية تذكرنا بأنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه حتى تصبح الأصول الرقمية سائدة. ومع ذلك، بالنظر إلى الوراء إلى الوقت الذي تعرفنا فيه لأول مرة على الإنترنت، انفجرت الفقاعة بعد فترة وجيزة من ازدهارها، ولكن يمكنك أن ترى مدى اعتمادنا على الإنترنت في الوقت الحاضر”. جيك تشان، الشريك الإداري من منصة الاستثمار البديلة ألتيف ( Altive ) شارك وجهة نظره حول هذا الموضوع. وقال متحدث آخر في هذا الحدث، شارون ليبويتز، رئيس قسم الابتكار في مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ( S&P Dow Jones Indices )،”إن الأصول الرقمية هي فئة أصول ناشئة برسملة سوقية تزيد عن 1 تريليون دولار أمريكي، وفقًا للوكا اعتبارًا من 4 نوفمبر 2022. مع استمرار نمو اهتمامات السوق، تهدف مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ( S&P Dow Jones Indices ) إلى تحقيق مزيد من الشفافية في هذا القطاع من السوق سريع التطور وتزويد المشاركين في السوق بوجهات نظر متعددة من خلال حلول المؤشر الخاصة بنا “.

وذهبت حلقة نقاش مع جوش دو من أنيموكا براندز ( Animoca Brands )، وديف تشابمان من مجموعة بي سي ( BC Group )، وجيسون تشونغ من ريوت بلوكتشين ( Riot Blockchain )، وماكس لياو من أنتالفا ( Antalpha )، وجيك تشان من ألتيف ( Altive )، إلى أبعد من ذلك في مناقشة قضية الثقة والمصداقية والفرص وسط الاضطرابات الأخيرة في سوق الأصول الرقمية.

“أعتقد أن اضطرابات السوق الأخيرة ستكون قصيرة الأجل. كانت إف تي إكس فشلًا محددًا بسبب الافتقار إلى حوكمة الشركات، ولم يكن مرتبطًا على الإطلاق بتكنولوجيا البلوكتشين أو النظام البيئي للأصول الرقمية. أنا واثق من أن الصناعة ستنتعش نظرًا لزيادة التبني التكنولوجي وكذلك تحسين التنظيم في المستقبل. ” جوش دو، رئيس محفظة الأصول الرقمية من أنيموكا براندز ( Animoca Brands ) المشتركة في اللجنة.

“أدى انهيار إف تي إكس إلى سحق ثقة المستثمرين، ومع ذلك، أعتقد أن العديد من المشاركين سيبدأون الآن في التعرف على المساحة التنظيمية للأصول الرقمية. مع الدعم التنظيمي والحافز المناسب، أثق في أن السوق سيعود صعوديًا مع العديد من الفرص التي ستظهر في وقت أقرب من معظم القيمة.” شارك ديف تشابمان، المدير التنفيذي لمجموعة بي سي ( BC Group ).

“على الرغم من أن سوق تعدين الأصول الرقمية دوري، إلا أن الإمكانات طويلة الأجل كطريقة مدعومة للاستثمار في الأصول الرقمية لا تزال قوية. قال جيسون تشونغ، رئيس تطوير الشركات والاستراتيجية، في ريوت بلوكتشين ( Riot Blockchain )، كان تركيزنا الرئيسي في هذه الأثناء على إدارة ميزانيتنا العمومية لضمان حصولنا على السيولة الكافية لمواصلة النمو خلال الأسواق الهابطة، من أجل أن نكون في وضع جيد للاستفادة عندما تعود الدورة لصالحنا”.

حول أنتالفا ( Antalpha ):

مجموعة أنتالفا ( Antalpha ) هي مزود خدمة مالية للأصول الرقمية له نطاق عمل بما في ذلك إدارة الأصول، والإقراض بالعملات المشفرة، وتمويل التعدين بالعملات المشفرة، والتداول، ورأس المال الاستثماري. تسعى أنتالفا ( Antalpha ) إلى أن تكون مصدرًا للموثوقية والثقة والابتكار، مما يوفر حلول الأصول الرقمية جنبًا إلى جنب مع أفضل مقدمي الخدمات في فئتنا الذين يلتزمون بمعايير صارمة للأمان والتنظيم والامتثال. بالإضافة إلى خدمة المكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات الصافية العالية، فإن أنتالفا ( Antalpha ) هي طرف مناظر موثوق به للعملاء المؤسسيين بدءًا من البنوك وخزائن الشركات إلى عمال مناجم العملات المشفرة.