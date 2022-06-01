‫ “أم جي آي” و”مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية” يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير بحوث الجينوم

تهدف الاتفاقية الجديدة إلى دعم البحوث المتطورة للوقاية من الأمراض وتحسين الصحة وتوفير التدريب المتخصص للعلماء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية

المملكة العربية السعودية، 2 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — وقعت شركة “أم جي آي تيك” العالمية المتخصصة في ابتكارات علوم الحياة، و”مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية“، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء أسس التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجالات علم الجينوم والتكنولوجيا الحيوية.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تأسيس برنامج عالمي للبحوث يقوم على التقنيات المبتكرة التي تقدمها شركة “أم جي آي تيك المحدودة” في بعض مجالات البحث العلمي مثل علوم الجينوم والمعلوماتية الحيوية للصحة والأمراض، إلى جانب العمل معاً على تنمية وصقل المهارات المحلية في هذه المجالات.

وبدعم من تقنية DNBSEQ™ التي توفرها شركة “أم جي آي تيك المحدودة”، سيستفيد هذا التعاون الاستراتيجي من تقنية “أم جي آي تيك” لتحسين التسلسل الجيني وجودة البيانات ضمن مجموعة واسعة من التطبيقات، وتشمل تسلسل الجينوم البشري؛ وتسلسلات الحمض النووي الريبي في الخلية (الترنسكريبتوم)؛ والأمراض المعدية؛ وبحوث الكائنات الميكروبية مثل البحوث المتعلقة بجائحة “كوفيد-19” وعلم الأوبئة.

وتنص مذكرة التفاهم على تأسيس مركز بقدرة إنتاجية عالية لتسلسل الجينوم ضمن “مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية” ليحتضن المنصات التقنية المتطورة التي توفرها “أم جي آي تيك المحدودة” وتشمل تقنية التسلسل DNBSEQ™ ، وأتمتة المختبرات، ومنتجات المعلوماتية الحيوية. وفي إطار هذا التعاون، سيعمل الجانبان ضمن عدة مجالات تشمل تطوير الأعمال، والتسويق والتواصل العام والتعليم لتحسين بحوث الجينوم وتطويرها، إضافة إلى نشر الوعي حول مرحلة علوم الجينوم المقبلة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد العسكر، المدير التنفيذي في “مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية”: “يسعدنا التعاون مع شركة ‘أم جي آي تيك’ كشريك استراتيجي في رحلتنا لتأسيس قدرات التسلسل الجيني المتقدمة في المملكة العربية السعودية, ونظراً لأن الخدمات الطبية الدقيقة تمثل جانباً محورياً من مستقبل قطاع الرعاية الصحية، ستسهم هذه الشراكة في تمهيد الطريق أمام تبني المنهجيات الجديدة والمبتكرة في هذا المجال”.

من جانبه، قال الدكتور روي تان، المدير العام لشركة “أم جي آي تيك المحدودة” في منطقة آسيا – المحيط الهادئ: “نفخر بالتعاون مع مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية في إطار هذه المبادرة الطموحة لتحسين صحة الإنسان، ونتطلع قدماً للعمل معاً على وضع بصمة إيجابية في قطاع الصحة والعافية لما فيه من منفعة لسكان المملكة العربية السعودية والعالم بأسره”.

يشار إلى أن “أم جي آي تيك المحدودة” تأسست في عام 2016 كشركة رائدة في ابتكارات علوم الحياة، ويعمل لديها فريق عمل يزيد قوامه عن 1700 موظف حول العالم في أكثر من 70 دولة ومنطقة، وتقدم خدماتها لأكثر من 1000 عميل عبر محفظة عالمية المستوى من المنتجات والخدمات. وتشمل منتجاتها المبتكرة تقنية التسلسل الجيني ، و نظام أتمتة المختبرات ، و نظام التصوير الروبوتي بالموجات فوق الصوتية ، كما أنها تدعم العملاء حول العالم في مجالات بحوث علوم الحياة والطب والرعاية الصحية.

حول “أم جي آي تيك المحدودة”

تتخذ شركة “أم جي آي تيك المحدودة” من مدينة شنجن في الصين مقراً لها، وتعمل في إطار التزامها بابتكار الأدوات والتقنيات الحيوية اللازمة لتوجيه دفة بحوث العلوم الحياتية عبر الابتكارات الذكية. و اعتماداً على تقنياتها الخاصة، تركز الشركة على بحوث و تطوير وإنتاج وبيع أجهزة التسلسل الجيني، والكواشف والمنتجات ذات الصلة لدعم بحوث العلوم الحياتية ، الزراعة، الطب الدقيق ، والرعاية الصحية. وتعتبر الشركة رائدة في إنتاج التقنيات الإكلينيكية للتسلسل الجيني ذات القدرات الإنتاجية العالية * ، وتشمل منصاتها المتخصصة العديد من المجالات الطبية: التسلسل الجيني*، والتصوير الطبي، و أتم ت ة المختبرات. وتتمحور رسالة الشركة حول تطوير أدوات العلوم الحياتية المتقدمة لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو متابعة حساباتها عبر Twitter، LinkedIn ، YouTube.

* منتجات التسلسل وكواشف التسلسل المعدة للاستخدام مع هذه المنتجات ( StandardMPS ) و( CoolMPS ) ليست متوفرة في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ والسويد وبلجيكا وإيطاليا، فنلندا والجمهورية التشيك وسويسرا والبرتغال والنمسا، إلا إذا تم الإبلاغ خلاف ذلك .