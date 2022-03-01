‫”أمنيات” تسلّم مشروع ” وان بالم” للملاّك وتطلق أيقونة ” أفا” في نخلة جميرا

طائرات درون تُزيّن سماء دبي بـ 17 قصراً معلقاً

لأول مرة في العالم طائرات درون ترسم التصميم المعماري لمشروع عقاري يستمر عرض طائرات الدورن الاضخم في المنطقة حتى يوم 24 مارس الجاري

مهدي أمجد: “تسليمنا مشروع فاخر وإطلاق آخر، يعكس التزامنا تجاه دبي والمستثمرين”

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — شهدت دبي أمس، واحدة من أضخم العروض الضوئية لطائرات الدرون في الشرق الأوسط؛ وذلك للكشف عن أحدث مشروع عقاري فائق الفخامة من مجموعة أمنيات التي ستباشر تطويره قريبا في نخلة جميرا قبالة شواطئ المدينة. ويتكون المشروع من 17 قصراً معلقاً بهوية معمارية وإنشائية مبتكرة وفريدة من شأنهما إحداث نقلة غير مسبوقة في معايير صناعة التطوير العقاري وسوق العقارات الفاخرة، والإرتقاء بأسلوب الحياة الفاره عبر ابتكار مفهوم جديد لما يجب أن تكون عليه المعيشة في القصور وبما يتجاوز مخيلة وتوقعات الأثرياء المحليين والدوليين.

وجرى العرض في نسخته الأولى أمس، خلال حفل فخم بمشاركة ممثلي وسائل الاعلام العربية والاجنبية وسيستمر حتى يوم 24 مارس الجاري. وهذه هي المرة الأولى، على مستوى دبي والعالم، التي يجري فيها الكشف عن تصميم معماري لمشروع عقاري فاخر من خلال إستعراض شكل المبنى وهويته المعمارية بأسلوب ثلاثي الأبعاد رسمته طائرات الدرون في سماء المدينة.

وشاهد سكان وزوار نخلة جميرا وجميرا بيتش ومرسى دبي 500 طائرة درون من دون طيار، وهي تحلق في سماء نخلة جميرا على ارتفاع 120 متراً، لترسم لوحات فنية في غاية الروعة ومشاهد استثنائية لا تنسى لشكل المبنى الجديد الذي يحمل إسم (أفا)، والذي ستديره علامة الضيافة الأسطورية، دورشيستر كوليكشن دبي.

ويعد مشروع “أفا” فائق الفخامة بقصوره الـ17 المعلقة، أحدث المشروعات الايقونية في المحفظة الإستثمارية التي تمتلكها المجموعة بأصول تتجاوز 15 مليار درهم، كما يعد الثاني الذي تطوره مجموعة أمنيات في نخلة جميرا، بعد إنجازها لمشروع مبنى “وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي”.

وجاء إعلان مجموعة أمنيات أبرز مطوري العقارات فائقة الفخامة في المنطقة، عن مشروع (أفا) خلال الإحتفال نفسه الذي أقيم إبتهاجا بإنجاز وتسليم مبنى “وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي” والذي يشتهر في الاوساط العقارية والهندسية على مستوى العالم بمساكنه المصممة بمعايير هندسية وإنشائية غير مسبوقة على يد ألمع العقول الهندسية في العالم، وهو ما أسهم في بيعه لأثرياء أجانب بالكامل وفي تحطيمه للأرقام القياسية في سوق العقارات الفاخرة ببيع أغلى 3 مساكن بنتهاوس حصرية في دبي، بقيمة إجمالية تجاوزت 260 مليون درهم.

وقال مهدي أمجد مؤسس مجموعة أمنيات ورئيسها التنفيذي، ” إن روح الحماسة التي تتحلى بها دبي، وتجددها الدائم، ومقدرتها على إبهار العالم، كان حافزنا للكشف عن مشروع “أفا” فائق الفخامة، بأسلوب مشوق ومبتكر وغير مسبوق عالمياً.

وأوضح أمجد أن مجموعة أمنيات لم تكتفي بالاحتفال بتسليم مشروع “وان بالم جميرا” للملاّك، بل أطلقت في الوقت ذاته مشروعاً جديداً سيغير مفاهيم سوق العقارات الفاخرة، وبذلك تكون “أمنيات” قد سلمت مشروعاً وتطلق آخر، في رسالة قوية تعكس التزامها الدائم تجاه دبي والمستثمرين الاثرياء الراغبين بالعيش والعمل في هذه المدينة العالمية الفريدة. مؤكداً على أن المجموعة أخذت على عاتقها الارتقاء بمعايير المعيشة الفخمة الى مستويات جديدة تواكب تطلعات دبي في ريادتها وسعيها لأن تصبح المدينة المفضلة للعيش والعمل والسياحة والوجهة العالمية الأولى للإستثمار العقاري.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

مشرق علي +971 504793394 / media@omniyat.com



TOH للعلاقات العامة / كريم جدع / kgeadah@tohpr.com

+97143828900



عن مجموعة أمنيات:

تعتبر أمنيات أحد أكثر المطورين العقاريين ومجموعات الخدمات إبداعاً في منطقة الخليج، تنشئ أمنيات لوحات حية من المساحات السكنية والتجارية والفندقية، لتخلق تجربة فريدة من نوعها في الرفاهية والترف. فأمنيات تتناول التصميم والتطوير والإدارة في كل مشروع من مشروعاتها كما لو كان قطعة فنية فريدة.

ولمجموعة أمنيات علاقات وثيقة ترعاها مع أبرز بالمعماريين والمهندسين والمصممين الداخليين والفنانين في العالم. فكل مشروع يمثل تحفة مستقلة بذاتها، تم تصميمه لغرض جني عائداً فائقاً عند الاستثمار فيها، ولتمنح كل مالك ضمان أمنيات للعيش في مساحة تعكس شخصيته وإنجازاته وطموحاته.

https://www.omniyat.com/

وان بالم جميرا- مشروع لأمنيات:

يقع مشروع وان بالم جميرا- دورشيستر كوليكشن دبي- في أحد أكثر المعالم الساحرة في العالم، وهو يجسد الهندسة المعمارية الحديثة في أفضل صورها. كما يعكس مشروع وان بالم جميرا- دورشيستر كوليكشن جمال الجزيرة الاصطناعية. وبشكل مثالي يعكس المشروع طبيعة الحياة على شاطئ البحر في دبي من خلال أحدث المرافق والتصميمات الرائعة والمساحات المعيشية الفاخرة.

ويدار مشروع وان بالم جميرا من قبل شركة الضيافة الأسطورية دورشيستر كوليكشن دبي ويقدم تجربة حياة فاخرة لا مثيل لها.

https://www.omniyat.com/ project/one-at-palm-jumeirah/

Video – https://www.youtube.com/watch? v=eWXnJUS69G4

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1771756/OMNIYAT_AVA.jpg