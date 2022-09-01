‫أمازفيت تقدم ساعات ذكية صغيرة GTR 4 و GTS 4 و GTS 4 : الجيل الأكثر تقدمًا حتى الآن

برلين، 1 أيلول/سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أطلقت أمازفيت، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التابعة لشركة زيب هيلث (NYSE: ZEPP) الجيل الرابع من سلسلة GTR و GTS في معرض آي أف أيه 2022 في برلين. تتميز الساعات الجديدة بتقنية هوائي جي بي أس المستقطب دائريًا الرائدة في الصناعة والتي تتيح تحديد المواقع بدقة عالية [1] وميزات رياضية متقدمة وشاشات أموليد كبيرة عالية الدقة – وكلها معبأة في تصميمات أنيقة.

أمازفيت GTR 4 و GTS 4

إذ تتميز الساعات الذكية أمازفيت GTR 4 و GTS 4 بميزات رياضية وصحية مطورة، فهي مصممة لإلهام أسلوب حياة احترافي ونشط. تهدف الساعات إلى مساعدة المستخدمين على البقاء بصحة جيدة وتتبع أنشطتهم وأدائهم اليومي.

ميزات رياضية متقدمة

تم تضمين ساعات أمازفيت الجديدة تمامًا بأكثر من 150 وضعية رياضية وميزات لياقة متقدمة، ما يسمح لعشاق الرياضة بتتبع البيانات لجميع أنواع الأنشطة. تتعرف السلسلة الجديدة أيضًا تلقائيًا على ثمانية أوضاع رياضية وتدمج وضعية Track Run المتقدمة الجديدة ووضعية Golf Swing المضافة حديثًا. وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين مزامنة بيانات التمرين الخاصة بهم مع سترافا وركض أديداس قريبًا، وذلك بفضل الشراكة الجديدة بين أمازفيت ورونتاستيك من أديداس.

الساعات هي الرفيق المثالي في صالة النادي الرياضي، مع التعرف الذكي على 15 تمرينًا لتدريب القوة (زيادة إلى 25 بعد تحديث البرامج الثابتة) مما يسمح لها بحساب عدد مرات تكرار المستخدم ومجموعاته ووقت الراحة. يمكن أيضًا إنشاء نماذج مخصصة للتدريب المتقطع [2] لعشر رياضات مختلفة مباشرةً على شاشة الساعة، وستوفر خوارزمية PeakBeats Workout Status المطورة ذاتيًا للعلامة التجارية بيانات أداء مثل VO ₂ Max بعد اكتمال أي تمرين.

معالجة لا مثيل لها

تعتبر ساعات GTR 4 و GTS 4 أول ساعات ذكية في الصناعة تشتمل على تقنية هوائي جي بي أس مزدوج النطاق مستقطب دائريًا، مما يوفر قوة إشارة عالية لتحديد المواقع حتى في البيئات المعقدة.

تدعم تقنية جي بي أس المحدثة حديثًا خمسة أنظمة أقمار صناعية، وتسمح لمرتديها بتتبع تحركاتهم في الوقت الفعلي. في تحديث البرامج الثابتة في المستقبل، ستدعم التكنولوجيا ستة أنظمة ساتلية. ستدعم الساعات قريبًا أيضًا استيراد ملفات المسار من تطبيق زيب، والتي يمكن التنقل خلالها في الوقت الفعلي مباشرة على الساعة.

تحسين التتبع وإدارة الصحة

تم تحسين المستشعر البصري الجديد BioTracker 4.0 PPG المطور ذاتيًا إلى 2LED وهو قادر على جمع بيانات بنسبة أكثر بـ 33٪ من الجيل السابق. عند دمجها مع خوارزمية تتبع معدل ضربات القلب المطورة للساعات، يتم تقليل تداخل الإشارات المحتمل الناجم عن حركة الذراع أثناء التمرين بشكل كبير، مما يؤدي إلى تتبع معدل ضربات القلب على قدم المساواة تقريبًا مع أحزمة معدل ضربات القلب.

يمكن لساعات أمازفيت مراقبة معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم ومستويات التوتر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكنها اختبار هذه المقاييس الثلاثة بسرعة – بالإضافة إلى معدل التنفس – في 45 ثانية فقط بلمسة واحدة، بفضل وظيفة القياس بضغطة واحدة.

توفر الساعات أيضًا عددًا كبيرًا من الميزات الصحية الإضافية، بما في ذلك تحسين مراقبة النوم. يمكن للمستخدمين الآن إنشاء جدول نوم خاص بهم وفقًا لعادات نومهم، وستحدد الساعة النوم بناءً على ذلك. لذلك سيتمكن المستخدمون الذين لديهم نوبات ليلية الآن من مراقبة نومهم الإجمالي ومراحل نومهم حتى أثناء النهار باستخدام جدول نوم محدد.

بطارية قوية ومساعدة ذكية

يمكن لساعة أمازفيت GTR 4 مواصلة العمل لمدة 14 يومًا باستخدام معتاد. وفي الوقت نفسه، تتضمن ساعة أمازفيت GTS 4 أيضًا بطارية قوية يمكن أن تستمر في العمل لأكثر من أسبوع كامل باستخدام معتاد، في هيكلها النحيف للغاية.

تحتوي ساعات أمازفيت هذه على Alexa Voice Assistant [3] المدمج للأوامر الصوتية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تخزين الموسيقى وتمارين تشغيل الموسيقى المستقلة بدون استخدام اليدين. كما أنها تتميز بمكبر صوت مدمج والقدرة على بث بيانات الوضع الرياضي في الوقت الفعلي مثل معدل ضربات القلب ومدة التمرين والمسافة وحتى تذكيرات الترطيب عبر مكبر الصوت أو سماعات الرأس بلوتوث الخاصة بالمستخدم.

تصميم راق

يأتي الجيل الرابع من سلسلةساعات أمازفيت GTR و GTS في لوحات ألوان مختلفة، ما يوفر الأناقة والملمس والوضعية المدمجة.

تمزج ساعات أمازفيت GTR 4 بين التصميم المتطور الذي يشتمل على غطاء زجاجي رائد في الصناعة مضاد للوهج، وإطار معدني متوسط، وتاج كلاسيكي مستوحى من السيارات الرياضية – مما يجعلها الرفيق المثالي لأولئك الذين يرغبون في التمتع بالمظهر الأنيق في المكتب. تتميز الساعة الذكية أيضًا بأكثر من 200 وجه ساعة بتصميمات متطابقة دائمًا، بما في ذلك أكثر من 30 وجهًا متحركًا وأربعة وجوه ساعة تفاعلية جديدة. وتأتي بثلاثة ألوان مذهلة، بما في ذلك الأسود فائق السرعة، والجلد البني المعتق، والرمادي في مضمار السباق.

تعتمد أمازفيت GTS 4 على هيكل نحيف وخفيف 9.9 مم و 27 غراما، مع إطار وسط من سبائك الألومنيوم، وتاج ملاحة رائع على غرار الأحجار الكريمة. تتميز الساعة التي تراعي الأناقة أيضًا بشاشة أموليد العالية الدقة كبيرة جدًا مقاس 1.75 بوصة للتفاعل السلس والسهل وتتمتع بنسبة شاشة رائعة بين الشاشة والجسم تبلغ 72.8٪ و 341 نقطة في البوصة. يمكن رؤية شاشة الساعة في أي وقت – بفضل عرض الشاشة الدائم، وهناك أكثر من 150 وجهًا للساعة للاختيار من بينها. هذه الساعة الذكية متوفرة بأربعة ألوان نابضة بالحياة بما في ذلك الأسود اللامتناهي، والأبيض الضبابي، والبني الخريفي، والوردي الزهري.

نظام ZEPP OS 2.0 المحدث

تمت ترقية نظام التشغيل Zepp OS القوي والسهل الاستخدام من أمازفيت. إلى جانب التفاعلات فائقة السلاسة وواجهة المستخدم المصممة خصيصًا للساعة الذكية المصممة لاستهلاك طاقة أقل، يمكن للمستخدمين الآن تحديد أحد نمطي تخطيط قائمة التطبيقات وأنظمة ألوان أكثر طبيعية أو نابضة بالحياة.

كما أضافت المجموعة الموسعة من التطبيقات المصغرة القابلة للتنزيل Baby Records “سجلات الأطفال”، والتي تتيح للمستخدمين تسجيل أوقات نوم وتغذية أطفالهم، بالإضافة إلى لعبتين جديدتين قابلتين للتنزيل، إلى جانب تطبيقات الطرف الثالث GoPro و Home Connect .

ساعة أمازفيت GTS 4 MINI – صغيرة الحجم ومعبأة بالطاقة

تتميز الساعة، الخفيفة الوزن والثقيلة بالطاقة، بتصميم فائق الخفة، ومراقبة صحية على مدار 24 ساعة، وأكثر من 120 وضعًا رياضيًا وشاشة ملونة عالية الدقة مقاس 1.65 بوصة بدقة عالية تبلغ 336 × 384 بكسل و 309 نقطة في البوصة لتحدي حدود الحجم.

تتميز أمازفيت GTS 4 Mini بعمر بطارية طويل للغاية، بسعة 270 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر تجربة لياقة غير منقطعة وطاقة كافية للتشغيل لمدة تصل إلى 15 يومًا دون شحن باستخدام معتاد، وما يصل إلى 45 يومًا في وضع توفير البطارية. تتميز بأربعة ألوان مذهلة، بما في ذلك مينايت بلاك، فلامينغو بنك، مينت بلو ومونلايت وايت، ما يجعل هذه الساعة الذكية بمثابة بيان أزياء يكمل جميع الأزياء.

يتم إطلاق أمازفيت GTR 4 و GTS 4 عالميًا في 1 أيلول/سبتمبر 2022 ( GMT + 1 ) بسعر يبدأ من 199.99 يورو. في ألمانيا وبولندا، يبدأ البيع المسبق في 2 أيلول/سبتمبر، وستكون متوفرة للشراء في 12 أيلول/سبتمبر في ألمانيا و 16 أيلول/سبتمبر في بولندا، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والمزيد من البلدان والمناطق في جميع أنحاء العالم من منتصف أيلول/سبتمبر حتى تشرين الأول/أكتوبر 2022.

يبدأ سعر أمازفيت GTS 4 Mini من 99.99 يورو وهي متوفرة الآن، في ألمانيا ، وستكون متوفرة قريبًا في بلدان ومناطق أخرى.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.amazfit.com وتابعونا على Facebook , Instagram و Twitter .

نبذة عن أمازفيت

أمازفيت، العلامة التجارية العالمية الرائدة القابلة للارتداء الذكي التي تركز على الصحة واللياقة البدنية، هي جزء من Zepp Health (NYSE : ZEPP) ، شركة تكنولوجيا صحية. تقدم أمازفيت مجموعة واسعة من الساعات الذكية ورباطات اليد، ويتمثل جوهر علامتها التجارية في “ارفع مستواك”، مما يشجع المستخدمين على عيش شغفهم والتعبير عن أرواحهم النشطة بحرية. يتم تشغيل أمازفيت من خلال منصة إدارة الصحة الخاصة بشركة Zepp Health والتي تقدم رؤى وإرشادات قابلة للتنفيذ على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم الصحية. مع الحرفية المتميزة، فازت ساعات أمازفيت الذكية بالعديد من جوائز التصميم، بما في ذلك جائزة تصميم iF وجائزة تصميم النقطة الحمراء.

تم إطلاق أمازفيت في العام 2015، ويحتضنها اليوم ملايين المستخدمين. تتوفر منتجاتها في أكثر من 90 دولة في جميع أنحاء الأميركتين، ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. لمزيد من المعلومات حول أمازفيت، يرجى زيارة www.amazfit.com . لمزيد من المعلومات حول Zepp Health , يرجى زيارة www.zepphealth.com .

[1] خدمات تحديد المواقع الداخلية غير مدعومة. ] 2] ستتم إضافة هذه الميزات عبر تحديث OTA. [3] إشارات أو العلامات التجارية لأمازون وأليكسا وكل العلامات الأخرى ذات العلاقة هي علامات تابعة لـ Amazon.com أو الشركات التابعة لها. ماركة أمازون أليكسا متوفرة في مناطق معينة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1886537/Smart_Fitness_ Made_Easy_Amazfit_GTR_4___GTS_ 4.jpg