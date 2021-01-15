أل تي آي وآي بي أم توسعان التحالف العالمي لمساعدة المؤسسات على تسريع التحول الرقمي بالسحابة الهجينة المفتوحة

– تخطط شركتا أل تي آي ( LTI ) وآي بي أم ( IBM ) لإنشاء مركز امتياز لتكامل الحلول مع العملاء

مومباي، الهند،15 يناير/كانون الثاني 2021‏/PRNewswire/ — تخطط شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك (Larsen & Toubro Infotech)‏ (BSE: 540005) (NSE: LTI)، وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية، لتوسيع تحالفها المتعدد السنوات العالمي مع شركة آي بي أم (NYSE: IBM) لمساعدة الشركات على تحويل عملياتها من خلال اعتماد السحابة الهجينة المفتوحة. مع المركز المقترح، ستساعد شركة أل تي آي عملائها على ترحيل وتحديث تطبيقات الأعمال الأساسية من خلال الاستفادة من منصة آي بي أم السحابية الهجينة المفتوحة المبنية على ريد هات أوبن شفت (Red Hat OpenShift).

قامت شركة أل تي آي بتطوير حلول جاهزة للصناعة باستخدام إمكانيات السحابة الهجينة من شركة آي بي أم بما في ذلك كلاود باك للبيانات (Cloud Pak for Data) وكلاود باك للأتمتة (Cloud Pak for Automation) والعروض التي تدمج حلول نظام واتسون (Watson) من آي بي أم لمساعدة عملائها على أتمتة عمليات وتطبيقات الأعمال وتأمينها وتحديثها. يتضمن ذلك iDigitalization لأتمتة سير العمل ورقمنة العمليات التجارية للمؤسسات، و iMaximize للمساعدة في تحديث مشهد تكامل المؤسسة باستخدام مسرعات مسبقة التركيب، و Make-the-Shift للمساعدة في تحديث أعباء العمل القديمة.

كجزء من هذه العلاقة، تخطط شركتا أل تي آي وآي بي أم لإنشاء مركز امتياز في بنغالور (الهند) في عام 2021. سيقدم هذا المركز مجموعة شاملة من حلول آي بي أم السحابية والأتمتة والتكامل والبيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار. تخطط شركة آي بي أم لتوفير التدريب لموظفي أل تي آي لتسهيل تنظيم ورش عمل الإنشاء وتطوير حلول آي بي أم لعملاء أل تي آي.

وقال سودهير تشاتورفيدي ( Sudhir Chaturvedi )، رئيس المبيعات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في أل تي آي، “تثق بعض المنظمات الرائدة في العالم في شركة أل تي آي كشريك مفضل في تمكين رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم وتحديث مشهدهم التكنولوجي الحالي. نحن بصدد توسيع علاقتنا القوية مع شركة آي بي أم للسماح للعملاء لكي يبدأوا بسلاسة في بيئة سحابية هجينة مع الأتمتة والتكامل اللذين هما الأفضل في فئتهما”.

وقال إيفاريستوس مينساه ( Evaristus Mainsah )، مدير عام هايبرد كلاود وإيدج إيكوسيستم لشركة آي بي أم “نتطلع إلى توسيع تعاوننا مع شركة أل تي آي لمساعدة العملاء عبر الصناعات على ترحيل وتحديث أعباء العمل ذات المهام الحرجة من خلال الاستفادة من حلول آي بي أم السحابية الهجينة الآمنة والمفتوحة. يمكن أن تساعد المعرفة العميقة بمجال أل تي آي، إلى جانب العروض السحابية الهجينة المفتوحة وكلاود باك التي تشغلها آي بي أم والتي تدعمها ريد هات أوبن شفت، المؤسسات على تسريع التحول الرقمي الخاص بها”.

شركة أل تي آي هي شريك بلاتيني لشركة آي بي أم وجزء من النظام البيئي السحابي الهجين لشركة آي بي أم. تدعم مبادرة النظام البيئي لشركة آي بي أم الشركاء من جميع الأنواع، سواء أكانوا يبنون على تقنيات ومنصات آي بي أم أو يقدمونها أو يعيدون بيعها، لمساعدة العملاء على إدارة وتحديث أعباء العمل باستخدام ريد هات أوبن شفت لأي بيئة سحابية، بما في ذلك سحابة آي بي أم العامة. إن ريد هات أوبن شفت هي منصة كوبيرنيتيس (Kubernetes) للمؤسسات الرائدة في الصناعة. تعد سحابة آي بي أم العامة هي السحابة العامة الأكثر أمانًا وانفتاحًا في الصناعة للأعمال. من خلال قيادتها الأمنية والإمكانيات على مستوى المؤسسات ودعم التقنيات مفتوحة المصدر، تم تصميم سحابة آي بي أم العامة للتمييز وتوسيع إمكانات السحابة الهجينة لأعباء عمل المؤسسة.

البيانات المتعلقة بالاتجاه والنوايا المستقبلية لشركة آي بي أم عرضة للتغيير أو السحب دون إشعار، وتمثل الأهداف والغايات فقط.

حول شركة أل تي آي

إل تي آي (NSE: LTI) هي إحدى شركات الاستشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية التي تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. وبفضل عملياتنا في 32 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة موازيك (Mosaic) من شركة إل تي آي التي تقوم بتمكين خدماتهم على الأجهزة المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والرحلات السحابية. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة لارسن آند توبرو المحدودة (Larsen & Toubro Limited)، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للمؤسسات في جميع المجالات. يقوم فريقنا المكون من أكثر من 32,000 موظف في شركة إل تي آي بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.lntinfotech.com أو تابعنا على @LTI_Global

للحصول على مزيد من المعلومات :

· كتيب ‘iDigitalization (آي دي زي): (iDz) ‏ https://www. lntinfotech.com/wp-content/ uploads/2020/06/LTI%E2%80%99s- Intelligent-DigitizationiDz- Solution.pdf?pdf=download

· دراسة حالة آي دي زي: https://www.lntinfotech. com/wp-content/uploads/2020/ 09/iDigitalization-iDz-CS.pdf? pdf=download

· وجهة نظر: https://www.lntinfotech. com/wp-content/uploads/2020/ 12/The-4-Pillars-of- Enterprise-Content-Migration. pdf?pdf=download

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