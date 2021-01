أل تي آي وآي بي أم توسعان التحالف العالمي لمساعدة المؤسسات على تسريع التحول الرقمي بالسحابة الهجينة المفتوحة

قامت شركة أل تي آي بتطوير حلول جاهزة للصناعة باستخدام إمكانيات السحابة الهجينة من شركة آي بي أم بما في ذلك كلاود باك للبيانات (Cloud Pak for Data) وكلاود باك للأتمتة (Cloud Pak for Automation) والعروض التي تدمج حلول نظام واتسون (Watson) من آي بي أم لمساعدة عملائها على أتمتة عمليات وتطبيقات الأعمال وتأمينها وتحديثها. يتضمن ذلك iDigitalization لأتمتة سير العمل ورقمنة العمليات التجارية للمؤسسات، و iMaximize للمساعدة في تحديث مشهد تكامل المؤسسة باستخدام مسرعات مسبقة التركيب، و Make-the-Shift للمساعدة في تحديث أعباء العمل القديمة.

