أل تي آي تصبح شريك خدمات مميزا لسنوفليك

(إل تي آي) (والمعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: LTI) هي إحدى شركات الاستشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية التي تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. وبفضل عملياتنا في 32 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بتمكين خدماتهم على الأجهزة الجوالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، وخدمات السحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة لارسن آند توبرو المحدودة (Larsen & Toubro Limited)، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. يقوم فريقنا المكون من أكثر من 32,000 موظف في شركة إل تي آي بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم.

