أليستير كالفيرت ينضم إلى فريق فض نزاعات الطاقة الدولية التابع لشركة بريسويل في لندن

بريسويل هي شركة المحاماة الدولية الوحيدة في المملكة المتحدة المتخصصة حصريًا في قطاع الطاقة. يُعترف بدور مكتب لندن في الفريق القانوني الذي قدم المشورة لمجموعةسيفن إنيرجي غروببشأن إعادة هيكلتها باعتباره “صفقة إعادة هيكلة العام” في حفل توزيع جوائزآي أف أل آرلأفريقيا جنوب الصحراء IFLR Sub-Saharan Africa Awards للعام 2020. وفي قائمة “أفضل شركات المحاماة”، “Best Law Firms” list أشادتصحيفة التايمزبشركة بريسويل كواحدة من الشركات الرائدة في المملكة المتحدة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة على مدى السنوات الثلاث الماضية. منحتغرف التجارة البريطانية Chambers UK 10 تصنيفات، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالطاقة، في إصدارها للعام 2021، وحصل فريق لندن على 15 تصنيفًا في إصدار 2021 من دليلآي أف أل آر المالي والشركاتي IFLR1000 Financial and Corporate Guide . بالإضافة إلى ذلك، حصلت بريسويلعلى 32 توصية في إصدار العام 2021 للشركات القانونية الـ 500 في المملكة المتحدة Legal 500 UK .

