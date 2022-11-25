‫ألفا كابيتال تدخل سوق جديد – منصة تداول مع خوارزمية الذكاء الاصطناعي

لندن, 25 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — كشفت منصة تداول العملات الرقمية الجديدة ألفا كابيتال النقاب رسميًا عن تطبيقها. تستخدم ألفا كابيتال أحدث استراتيجيات المراجحة والتداول الكمي لتحقيق أقصى قدر من الأرباح لمتداولي العملات المشفرة.

يبدو أن التطبيق مدروس بدقة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، مما يدل على التركيز على “سهل الاستخدام” و”تجربة المستخدم بدون احتكاك”. مع تصميم بديهي، لا يلزم معرفة أو خبرة مسبقة من أجل الاستفادة الكاملة من ميزات المنصة، حتى المبتدئين في مجال التشفير قادرون على فهم التطبيق واستخدامه على الهاتف المحمول أو سطح المكتب.

“التشفير صعب. نحن نجعل الأمر سهلًا.” هذا بالضبط ما تتعهد به ألفا كابيتال ومن قبيل الصدفة ما يريد الجميع سماعه في هذه الأوقات غير المستقرة.

تهدف ألفا كابيتال إلى تحقيق الاستقرار والقدرة على التنبؤ، وضمان أمن المستخدمين من خلال شفافية أعمالهم الداخلية. فكرة العائد غير المستدام غائبة في ألفا كابيتال لأنها تضمن عدم الحصول على أموال أكثر مما يمكن تداوله بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تضع الشركة حدا أقصى لمبالغ الاستثمار كما هو مطلوب من أجل ضمان نتائج متسقة والقضاء على فرصة انخفاض معدل النسبة السنوي إلى أقل من 180% مع احتمال استمرار الوصول إلى 400%.

تنقل شركة تداول العملات المشفرة الجديدة شعورًا بالأمان إلى متداوليها من خلال منحهم الفرصة للاستثمار بشروطهم الخاصة. ينشئ نموذج التأمين الخاص بهم صندوقًا آمنًا يغطي في النهاية المبلغ الكامل المستثمر من قبل كل مستخدم. تظهر المنصة مستوى نادرًا من الموثوقية في مجال التشفير من خلال جهودها المكثفة.

إن عدم وجود شروط ثابتة وعدم وجود قيود، فضلًا عن القدرة على الإيداع والسحب في أي وقت، هو دليل على طبقات الحماية الإضافية التي تقدمها. السيطرة على الاستثمار ليست في أي لحظة خارج نطاق السيطرة حيث يمكن لمستخدمي التطبيق الوصول اليومي إلى المكافآت ولا يوجد حد أدنى لمبلغ السحب.

تعرض المنصة محافظ التشفير التي تؤكد الأداء العالي نتيجة لتصميمها من قبل خبراء التشفير الراسخين. تعمل حاليًا على شبكة BNB Chain و Polygon ، وهي تستخدم خوارزميات تداول كمية واستراتيجيات محايدة للسوق تتراوح من تداول المراجحة منخفضة الكمون إلى استراتيجيات كمية زمنية متوسطة.

إنه مناسب لأي شخص يبحث عن مشروع ذكي في السوق الهابطة الحالية.

الموقع الإلكتروني: https://alphacapital.app/

البريد الإلكتروني: business@alphacapital.app

للتواصل:

كونستانتين باربو

contact@alphacapital.app

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