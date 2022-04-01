‫أكثر من 2.9 مليون معروضات في معرض كانتون 131 الجاري

غوانزو، الصين، 22 أبريل 2022 /PRNewswire/ — انطلاق معرض كانتون الـ 131 على الإنترنت في 15 أبريل. يجتمع أكثر من 25,000 عارض في هذه الفعالية التي تستمر 10 أيام وقام العارضون بالفعل بتحميل أكثر من 2.9 مليون من المعروضات عالية الجودة، مثل: الإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية المنزلية، وأدوات البناء والتزيين، والتصنيع الصناعي، والأجهزة والأدوات، والأدوات المنزلية والسلع الاستهلاكية، والأزياء، ومنتجات الصحة والترفيه.

وتُعد الصين بلد منتج ومصدر ومستهلك للأدوات المنزلية الرائدة على مستوى العالم. وستعرض ما يقرب من 9,000 شركة، في معرض كانتون الـ 131، أكثر من 1.17 مليون منتج. حيث ابتكرت Shenzhen Guoci Yongfengyuan Ceramics و Jiangsu Gaochun Ceramics، كعلامات تجارية صينية رفيعة المستوى في صناعة الخزف، سلسلة جديدة من أدوات المآدب الرسمية، التي تتيح للمستهلكين الاستمتاع بنكهة المأدبة وشكلها في نفس الوقت.

ويضم قسم البناء والديكور المنزلي أفضل موردي مواد البناء، والمفروشات المنزلية، ومستلزمات الحمامات في الصين. فهم يُعدون أقوى اختصاص للصين في هذا المجال. وفازت مجموعة Guangdong KITO Ceramics Group، في عام 2021، بجائزة معرض كانتون الذهبية للتصميم (Gold Canton Fair Design Award) في صناعة مواد البناء. وجرى تصنيع أكثر من 85% من المواد الخام لبلاط البورسلين الرغوي الجديد من النفايات الصلبة المعاد استخدامها، مع ميزة رائعة للعزل الحراري والصوتي بالإضافة إلى الأداء الممتاز. حيث يمكن لحوض الاستحمام الذكي للتدليك في Guangzhou Monalisa Bath Ware أن يوفر العلاج المائي والاسترخاء عن طريق تدليك الجلد في الحمام. ويمكن، علاوة على ذلك وبنقرة واحدة فقط، تشغيل الإضاءة من أجل تحسين الأجواء، وتقديم أسلوب حياة جديد تمامًا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

ويُعد معرض كانتون ليس فقط بطاقة عمل للتصنيع الذكي الصيني ولكنه أيضًا منصة مهمة حيث يمكن للمنتجين بناء صور العلامة التجارية وتوسيع نطاق وصولهم. وسيستمر معرض كانتون 131 في كونه رابطة صداقة وجسرًا للتجارة، ويلعب دور منصة ترويج التجارة للعارضين والمشترين.

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