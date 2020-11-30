أكثر الكراسي راحة في العالم. نقطة.

ترانسيز يو أس أيه تقدم كراسي نايتنغيل.

سكوتسديل، أريزونا، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 / بي آر نيوزواير / – يوفر كرسي نايتنغيل كوكسNightingale CXO دعمًا قويًا لأسفل الظهر ، وتقنية مريحة سريعة الاستجابة، بالإضافة إلى التهوية والمرونة للظهر الشبكي أليكس المزخرف.

ساعدتنا بعض أفضل العقول على الجمع بين الدعم المريح المثبت مع أحدث المواد. تجاوزت النتيجة النهائية حتى توقعاتنا من الراحة.

وهو متوفر في عدة موديلات، وتأتي جميعها قياسية مع رغوة ENERSORB ™ ذات الملكية الفكرية الخاصة، التي تحسن الدورة الدموية، والراحة القصوى ومجموعة واسعة من مجموعات الخيارات.

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