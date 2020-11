أكبر اختبار هندي للبحث عن المواهب “تالنتيكس” يدخل دول الخليج

وأشار المدير التنفيذي الدائم لمعهد ألان كرير، السيد كيشاف ماهيشواري، Keshav Maheshwari إلى أن “تالنتيكس في الخارج 2021″ هو منصة ضخمة لتقدير الطلاب الموهوبين من الهنود غير المقيمين في الهند في دول الخليج. ولن يعمل الاختبار فقط كأداة للطلاب لتقييم استعدادهم / أدائهم ضمن مجموعة من الطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الطلاب الهنود فحسب، بل سيقدم لهم أيضًا تحليلاً مفصلاً وفقًا لمعاييرمعهد ألان، وهو تحليل يبرز نقاط قوتهم / ومجالات التحسين الفردية لديهم.” وأضاف: “لقد كان جميع الطلبة تقريبا من ذوي التصنيف الأعلى منطلبة ألان Almost all Top Rankers from ALLEN (الطلبة المتفوقون في الهندسة والطب)من طلبة ـتالينتيكس في الماضي – حيث تمكنا من تحديدهم ورعايتهم للمستقبل.”

You May Also Like