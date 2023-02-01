أقيمت المجموعة الزيتية على القماش هان يوشن في متحف الفن الوطني الصيني

بكين، 1 فبراير 2023 / PRNewswire / — من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 9 نونبر/تشرين الثاني 2022، عقد معرض “السعي وراء الأحلام بقلب نقي – المجموعة الزيتية على القماش هان يوشن” في متحف الفن الوطني الصيني.

في حفل افتتاح المعرض الذي أقيم في 3 من نونبر/تشرين الثاني، اجتمعت الدوائر الفنية الصينية الشهيرة للاحتفال بالحدث الكبير.

قدم وو ويشان القرار الذي توصلا إليه لإقامة معرض في متحف الفن الوطني الصيني عندما تم التبرع بأعمال هان لمتحف الفن الوطني الصيني قبل أربع سنوات. في الوقت نفسه، أكد السعي المثالي والمهارات الفنية والمشاعر الإنسانية لأعمال هان في هذا المعرض. قال وو: “أكبر شعور بالتفاعل مع هان هو أنه مخلص للغاية ومليء بشغف الحياة.” تحت فرشاته، تلك الشخصيات التي تشبه الأشخاص الأحياء الذين يمكن التفاعل معهم. يتواصل معهم بالرسم ويمدحهم بجمال الفن وقلبه البسيط.

وصف جين شانجي العلاقة العميقة بين هان والأكاديمية المركزية للفنون الجميلة. في عام 1972، بتوجيه من لي هوا وسو جاولي من الأكاديمية المركزية للفنون الجميلة، بدأ هان في طريق الدراسة الذاتية، وأخيراً دخل المتحف الوطني الصيني ومتحف الفن الوطني الصيني، أعلى قاعتين للفنون في البلاد وحقق حلمه.

تحدث شو لي عن المناسبة الكبرى عندما أقام هان معرضا عن التبت في المتحف الوطني الصيني قبل خمس سنوات، وأشار إلى أن هذا المعرض سيجذب بالتأكيد المزيد من الناس إلى المعرض. يتمتع الأصدقاء في عالم الفن، وكذلك الجمهور العام، بفهم شامل للروح القتالية للفنان الذي لم ينس نيته الأصلية لعقود.

أوضح شانغ هوي بشكل منهجي أسلوب اللغة والتقنيات والتعبير العاطفي لأعمال هان في خطابه. وذلك للتمسك بمفهوم العودة إلى جوهر الرسم.

عندما ألقى هان خطابه، روى عاطفيا 50 عاما من سعيه دون مقابل للفن ورحلة طويلة وصعبة لتحقيق حلمه في أن يكون رساما؛ الصعوبات التي واجهتها عند الرسم في شينجيانغ وأماكن أخرى؛ ووصف استكشافه المستمر لألوان الرسم والعملية الإبداعية للمحاولات الجريئة للتعبير عن الأعمال.