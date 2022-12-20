‫أفضل 23 مكانًا للعمل في الشرق الأوسط لعام 2022

تثبت الشهادة تميز صاحب العمل من خلال تقييم جودة ممارسات الأفراد وتجربة الموظف من حيث 8 موضوعات تتضمن القيادة الفعالة واستراتيجية الأفراد والعلاقات ومشاركة الموظفين والمسؤولية الاجتماعية للشركات. ولكي يتم أخذها بعين الاعتبار، يجب إدراج الشركات كأصحاب عمل متميزين على الأقل في أحد البلدان في جميع أنحاء المنطقة.

وقد جمّع البرنامج قائمته السنوية لأفضل 23 مؤسسة من حيث الأداء في الشرق الأوسط استنادًا إلى تقييم أكثر من 250 مؤسسة في جميع أنحاء المنطقة. وتظهر النتائج المُستمَدة من برنامج هذا العام مدى نجاح الشركات في الحفاظ على أماكن عمل رائعة والتأثير بشكلٍ إيجابي على شعوبها ومجتمعاتها التي تعزز التغيير وتعجّل النجاح. يُظهر البحث هذا العام أن 84% من الموظفين قالوا إنهم يأتون إلى العمل ويغادرونه بإلهام وحماس، مع وجود دافع لبذل قصارى جهدهم من أجل النجاح المستقبلي للمؤسسة.

على مدار العامين الماضيين، كرّم برنامج بيست بليسيز تو وورك أصحاب العمل الرائدين في جميع أنحاء العالم، مدعومًا بعدة سنوات من تقييم ثقافة مكان العمل وقاعدة بيانات عالمية تضم أكثر من 25 مليون موظف.

وهذه هي قائمة أفضل 23 مكان للعمل في الشرق الأوسط لعام 2022:

أسترازينيكا

بي إس إتش

روشن

جاسكو

شنايدر إليكتريك

نجم

إيريس تكنولوجي

نوڤو نورديسك ( Novo Nordisk )

باركفيل

طيران ناس

شركة تـمكين للتقنيات

الخطوط السعودية للشحن

الشركة العالمية للصناعات البحرية

زويتس

مغرَبي

شركة المراكز العربية

صيدلية العزبى

قيود

رسال

مجموعة الخريف

جمجوم فارما

يوتيك

إسكوا

برنامج “أفضل أماكن العمل” هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

في كل عام، يتعاون البرنامج مع أكثر من 250 مؤسسة، في مختلف المجالات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لمساعدتها على قياس ممارسات الموارد البشرية الخاصة بها وتقييمها وتحسينها واستخدام الرؤى المستندة إلى البيانات لإضافة قيمة وتعزيز المرونة وزيادة الفعالية التنظيمية.

لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة www.bestplacestoworkfor.org . انضم إلى مجتمعنا على LinkedIn ، Twitter ، و Facebook .