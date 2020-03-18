أفريسيل القابضة تكمل إعادة هيكلة استراتيجية للمجموعة

– المكتب الرئيسي الجديد في لندن يقدم قاعدة استراتيجية للعمليات والنمو المستقبلي

– تأسست المجموعة في مدينة جيرسي، وهي مركز مالي دولي مُعترف به

– تعيين ماغاسي موغالي مديرًا قانونيًا، ومقره في لندن

لندن، 17 مارس 2020 /PRNewswire/ — يسر أفريسيل، مشغل شبكات الهواتف المحمولة المملوك للولايات المتحدة بقاعدة عملاء تربو على 12 مليون عميل في أربع دول أفريقية، الإعلان عن اكتمال عملية إعادة هيكلة كبرى للمجموعة.

تتضمن عملية إعادة الهيكلة فتح مكتب رئيسي جديد في لندن والتدشين القانوني للشركة الأم لأفريسيل المملوكة للولايات المتحدة في مدينة جيرسي، المركز المالي العالمي المعترف به. تعد عملية إعادة الهيكلة خطوة استراتيجية هامة لأفريسيل بينما تسعى للبناء على العمليات التشغيلية الحالية وتقديم نفسها للاستفادة من الفرص الجذابة في الأسواق الجديدة.

صرّح زياد دلول، مؤسس شركة أفريسيل ومديرها التنفيذي، قائلاً: “تثبت التغييرات التي تم تنفيذها أننا شركة لديها خطط نمو جريئة ورؤية دولية شاملة وتطبق أعلى معايير الحوكمة والامتثال. إن ثقافة ريادة الأعمال لدى أفريسيل النابعة من لبنان، حيث تأسست أفريسيل، لا تزال العامل المحفز لعملنا، لكن مقرنا الجديد في لندن يوفر منصة جديدة نستطيع من خلالها تنفيذ المرحلة التالية من تطور الشركة”.

كما أفاد إيان باتيرسون، مدير الاستثمار في شركة أفريسيل، قائلاً: “إن امتلاك مقر في مركز حيوي مثل لندن والتأسيس في مركز مالي دولي كبير مثل جيرسي يمنح أفريسيل أفضلية الوصول إلى المستثمرين والشركاء. كما أنه يحسن الرؤية والقدرة على إنجاز فرص العمل الجديدة الجاذبة، مثل رخصة الشبكة الرابعة في أنجولا، حيث وجهت بشأنها الدعوة مؤخرًا لشركة أفريسيل لتقديم عرض نحرص على المضي فيه قدمًا بالشراكة مع حكومة أنغولا”.

توفر أفريسيل تغطية شبكية سريعة ومنخفضة التكلفة وموثوقة فضلاً عن الخدمات التكنولوجية ذات الصلة إلى ملايين الأفراد والمجتمعات والشركات في أربع دول أفريقية مزدهرة: سيراليون وغامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وفي عام 2019، نفذت أفريسيل استثمارًا كبيرًا من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (USIDFC، المعروفة سابقًا باسم OPIC). وهذا الاستثمار دليل دامغ على الموافقة من المؤسسات الدولية الأعلى جودة، مما يثبت جودة الحوكمة والاستراتيجية لدى أفريسيل ويمنح الشركة القوة المالية لتحقيق نمو قوي في الأسواق عبر أنحاء أفريقيا.

وبالإضافة إلى إتمام إكمال عملية إعادة هيكلة المجموعة، يسر أفريسيل أن تعلن عن تعيين ماغاسي موغالي مديرًا قانونيًا للشركة. جدير بالذكر أن موغالي، الذي سيقيم في لندن، عمل في السابق مستشارًا قانونيًا لشركة لينتل كابيتال، وسوف يشرف على معايير الامتثال لأفريسيل ويضع سياسات تهدف إلى دعم نمو العمل في الأسواق الحالية والمستقبلية.

وفي معرض تعليقه على تعيينه، قال ماغاسي موغالي: “أفريسيل شركة لديها سجل حافل وفرص نمو ممتازة وتأثير اجتماعي واقتصادي واضح فضلاً عن محل تقدير وإعجاب. وأنا أتطلع إلى المساهمة في استراتيجية الشركة والمساعدة في الحفاظ على معايير الامتثال القانوني وحوكمة الشركات المرتفعة بشكل متميز لدى الشركة.

نبذة عن أفريسيل

أفريسيل شركة لتكنولوجيات الهواتف الجوالة مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية ويقع مقرها الإداري في لندن. تخدم الشركة في الوقت الحالي أكثر من 12 مليون عميل عبر أربعة أسواق.

تتميز شركة أفريسيل بالابتكار: فهي حريصة على القضاء على جوانب عدم الكفاءة وتبني التفكير الإبداعي وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة تحدث فارقًا عمليًا في حياة عموم الناس.

إن المسؤولية الاجتماعية للشركة وتأثيرها المجتمعي الإيجابي، إلى جانب روح ريادة الأعمال وأنشطة الأعمال التي تتسم بالشفافية تجعل أفريسيل مقدم خدمات شبكات الهواتف الجوالة المثالي لمستقبل أفريقيا.

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