‫أعلنت شركة Next Earth عن استثمار استراتيجي بقيمة 12.5 مليون دولار أمريكي في Limitless، وتخطط لإنشاء أكبر صندوق للكون الفوقي (ميتافيرس)

لقد طور استوديو Limitless، وهو استوديو بلوكشين عالمي ناشئ وهو الفريق الذي يقف وراء شركة Next Earth أحادية القرن للكون الفوقي، علاقة حقيقية مربحة للجانبين مع Next Earth حيث يمكن للشركتين العمل معا لتحقيق نجاح أكبر. يعتبر Next Earth أن Limitless مزود موثوق به لتكامل النظام، يساعدهم في بناء النظام الأساسي القوي لمزود الخدمة، كما يرى Limitless أن Next Earth شريك استراتيجي رئيسي، يوفر رأس مال استثماري قيم ودعم لتعزيز نموهم المستمر.

تم تعيين ديفيد تايلور، مهندس الرمز المميز وراء NXTT، الرئيس التنفيذي لشركة Limitless.

شغل ديفيد برايس منصب رئيس مجلس الإدارة، وهو معلم ومرشذ ديفيد تايلور ويعمل معه منذ 7 سنوات. قام ديفيد برايس بإنشاء سبع شركات أحادية القرن، بما في ذلك Dell و Gateway، وكان الرئيس السابق لصندوق لندن الاستثماري الكبيرGLIF، كونه أحد كبار الشخصيات في مشهد رأس المال الاستثماري في المملكة المتحدة على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.

علق ديفيد تايلور على نجاح العلاقة التآزرية بين Next Earth و Limitless، قائلا: “يوجد الآن ضمن شبكة Limitless أكثر من 700 شركة من شركات رأس المال الاستثماري، إضافة إلى 1200 شركة ناشئة من مقدمي الخدمات المحتملين ضمن Next Earth الكون الفوقي (ميتافيرس)، وهو ما تم إنجازه من خلال الشراكات الإستراتيجية التي تقيمها Limitless .

وأضاف: “بدأت Limitless بإنشاء صندوق ميتافيرس بقيمة 260 مليون دولار أمريكي لإطلاق شركات ميتافيرس ناشئة جديدة ستنضم إلى Next Earth، مما يعطي فائدة للأرض ولِـ NXTT ويخلق الجيل الأول من شركات الميتافيرس الناشئة الناجحة في السنوات الخمس المقبلة”.

يعتبر الاستثمار الاستراتيجي من Next Earth شهادة على الابتكار والإمكانات التي يرونها في Limitless. إنهم ملتزمون بتجاوز حدود ما هو ممكن، وستساعدهم هذه الشراكة فقط على تسريع مهمتهم لبناء مستقبل الواقع الافتراضي.

https://www.youtube.com/watch? v=5_5q3IYI1Ws